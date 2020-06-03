淘寶訂做窗簾有冇伏？網民開箱淘寶窗簾 實物超高質 價錢仲驚喜！

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窗簾的作用並不只限於控制採光、隔熱保暖、賦予隱私而已。窗簾就猶如客廳的「衣服」，只要選對了衣服，不僅能為居家環境換上美麗的新裝，還能營造出截然不同的氣氛與風格，大大提升家居裝潢的質感，起到畫龍點睛的作用。畢竟窗簾往往佔據了一整面牆，當踏進家門後，映入眼簾的便是那一整幅窗簾，因此它也稱得上為家居裝飾中最搶眼的存在。

您也打算為家裡換上一件新衣嗎？不過，有裝修經驗的您也許會知道，窗簾的價格並不便宜，尤其是訂做窗簾，價格動輒便過千，如果要多做幾幅窗簾，甚至可能要過萬元結帳。雖然，市面上也有商家售賣現成的窗簾，但現成窗簾的尺寸未必與家裡的窗戶尺寸吻合，根據家裡的尺寸定做窗簾就最適合不過了。

不過，如何才能以更划算的方法訂做兼具實用性和裝飾性的窗簾？那麼，你有考慮過上淘寶網購嗎？早前，就有位網民於Facebook上分享開箱淘寶訂做窗簾，實物竟出乎意料地有驚喜，就連價格也出乎意料地驚人！

截圖來源：Facebook專頁「淘寶開心share」

網民訂做的這款窗簾不論是設計感和質感也相當值得一讚。從照片中可見，窗簾合上後，光線會從窗簾底布上的星星形狀縷孔裡透出，化成一顆顆星星，彷如一片星空，既夢幻又唯美。該網民更表示三個窗戶的窗簾價格合共只需¥471，非常划算，絕對比香港一般街價便宜好幾倍！

編輯馬上於淘寶上找來同款窗簾，這款窗簾特別之處在於布上的縷空星星，早上日照時，只要有充足的光便會化成星星照射進屋內，閃爍發光，美得讓人移不開視線，讓您在白天依舊能擁有一片浪漫星辰。

色彩不強烈的「莫蘭迪色」窗簾布上還有一層密褶蓬鬆的蕾絲網紗，兩者巧妙結合後，顯得溫柔又優雅，能打造出粉而不膩的溫暖氛圍，不論是客廳或卧室也非常適合這款窗簾。

一款好的窗簾除了是家居裝飾品以外，也要著眼於方方面面。這款窗簾講究美觀的同時，還有具有吸熱、降溫、隔音的效果。另外，因採用了全遮光的面料，遮光效果高達92%，比起一般窗簾布只有50%左右的遮光性，它就更適合對於光線特別敏感的人士。而布簾的顏色越深，遮光性則越強，如果對於一點點的光線也接受不到，可以選擇顏色最深的布簾。

採用全遮光的面料，遮光效果高達92%。（淘寶截圖）

網民開箱同款：隔熱防曬北歐星空窗簾（按藍色連結前往產品頁面）

網購窗簾過程比想像中更簡單快捷，選好款式後，只要把準確的尺寸告訴店家就可以了。那麼，在量度尺寸時有什麼需要注意的地方，有什麼細節需要提供給店家？立即參考以下小撇步：

【1】窗戶尺寸

測量尺寸最好的方法是量度窗簾桿或軌道的的長度，以及窗簾桿或軌道尾端至窗台或地面的高度。如果尚未安裝窗簾桿或軌道，可以量度窗框的寬度及高度，如要落地窗簾的效果，就可以量度整面牆的寬度和高度。

【2】窗簾樣式

告訴店家你需要的窗簾樣式，如「單開」、「雙開」等。

【3】褶皺倍數

挑選窗簾時，不是窗戶有多寬就選同樣寬度的窗簾，還需要將褶皺考慮在內。你可以先把窗戶的準確尺寸告訴店家，再根據你的個人喜好，與店家商討你需要幾多倍褶皺，褶皺倍數越多，價格亦越高，因為需要用到的布料越多。而褶皺倍數越多，窗簾的立體感越強，但不代表越立體就越美觀，還需要視乎窗戶的尺寸而定，一般褶皺倍數會在1.5倍至2倍之間。所以，窗簾布的實際尺寸會大過於窗戶的寬度。

【4】掛環方式

最後，需要告知店家你的掛環方式到底是四叉式、穿桿式，還是夾式？

以非常划算的價錢便能讓家裡有種煥然一新的感覺！若果你也想改變家居風格，不妨來為家裡換上一套新衣吧！如欲購買可以按此連結，或點擊以下「按此進店」按鈕前往店鋪頁面，挑選更多窗簾款式及配件。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/03）

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