【華為5G】四個後鏡頭+超級快速充電 Nova 7 SE性價比最高5G手機?

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智能手機市場多年來由蘋果及三星兩大巨頭平分秋色，然而隨著市場越趨成熟，技術不斷翻新，國產手機品牌近年亦開始打出名堂，小米、OPPO、華為、Vivo憑高性價比在全球虜獲大量忠實用家。儘管仍有不少人對「中國製造」的手機有所保留，不過無可否認，中國手機的規格與技術已大大躍升，當中又以華為的表現尤其出色，續航力強、運行流暢，而鏡頭質素更媲美各大外國手機品牌。假如想以較為低廉的價錢入手新手機，華為會否是值得考慮的新選擇？

中國手機性價比高勝傳統品牌

中國品牌手機一向以性價比高作為賣點，在硬件及規格接近傳統手機大牌子的情況下，定價一般仍然可低 30%至40%。雖然某部分品牌的價格優勢源於使用其他品牌的零件，不過當中亦有不少牌子如華為，近年亦不斷開發並大膽應用新技術，例如5G摺屏手機的面世，不論概念還是技術同樣令人眼前一亮。相比起傳統手機品牌，如果用家更追求性價比，相信華為可以作為第一部入門的中國手機。

華為手機系列

華為手機主要分成三大系列，包括Mate系列、P系列、nova系列。Mate和P屬現時華為手機中硬件及規格最頂尖的選擇，前者特別針對商務人士而添加了許多方便工作的功能，後者則著重把性能提升至可與蘋果及三星媲美的級數。至於nova系列的定位亦非常明確，屬中階機型，主打年輕、貼地、性價比高，相比另外兩個系列更強調拍照、音樂、遊戲、睇片等娛樂功能。

現時手機市場的定價越來越高，一部手機動輒七八千元起跳，對一般大眾來說負擔難免有點沉重。假如想尋找價錢相宜的手機，或需要選購備用機的朋友，下文就來介紹一款華為nova系列的手機，絕對是市場上數一數二的划算之選。

華為Nova 7 SE 5G手機

Nova7在華為手機中屬型號較新的系列，今年4月推出，其中Nova 7 SE便是系列中的新城員，儘管定位上與iPhone SE相當接近，不過在硬件及規格上卻擁有不少亮眼的特點。

1. 整體設計時尚年輕 手感加分

Nova系列最大特點在於設計年輕，配色相當有活力，擺脫了市場上大部份手機的沉悶感，而其中Nova 7 SE相信就是最佳代表，外殼採用了彩膜漸變工藝，即類似於鏡面的反射設計，機身會隨著環境不同而反射出不同色彩，並呈現出漸變的效果。

除了好看之餘，由於機身背面使用了弧形3D玻璃設計，兩側的弧度拿上手後感覺更輕更薄，為整體手感加分不少。

2. 超窄邊框設計配高像素LCD屏幕

除了後背，Nova 7 SE 的輕薄感更延伸至機身正面。屏幕上使用了一塊分辨率為2400*1080，比例為20:9的6.5英寸LCD屏幕，同時將前置鏡頭控制在4.5mm超小尺寸，放於角落位置，令整體屏幕比例高達90.3%，加上1670萬屏幕色彩，96%NTSC色域，大面積視野加上細膩色彩表現，適合喜歡以手機睇片的用家使用，看起電影來也更舒適及更為震撼。

3. 硬件配置全面升級 支援5G網絡

硬件上，Nova 7 SE搭載了海思全新的麒麟820 5G芯片，令整機手機性能提升不少。簡單來說，這款高性能的GPU除了可以讓畫面刷新頻率更快，減少遊戲時的疊影、拖影的出現，在運行大型線上遊戲時除了更遊刃有餘之外，長時間遊玩也不會令手機發燙。用來應付日常遊戲娛樂需求絕對是綽綽有餘。

除此之外，Nova 7 SE亦支援5G網絡，網速比以往4G快10-100倍，如下載高清電影時間最快只需4秒，如對速度有要求，想嘗鮮使用5G網絡，那Nova 7 SE亦不失為值得考慮的選擇。

4. 6400像素AI四鏡頭

攝像鏡頭一向是華為手機的主打項目，來到了新一代的Nova 7 SE，拍照性能當然比過往的型號升級不少。前鏡頭方面採用了F2.0大光圈，並搭配夜景人像技術及BM3D單反級降噪，即使在燈光昏暗的室內環境，也能拍出清晰的人像細節。

前鏡頭雖然出色，不過Nova 7 SE是次的重點其實是落在後置鏡頭之上。後鏡頭採用了四鏡頭組合，分別是6400萬像素的主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭，以及200萬像素景深鏡頭。畫面細節表現細緻，特別是在光線不足的場景下，相片依然能保持清晰、色彩層次分明。基本上不論是自拍、拍攝人像、夜景、近距離捕捉花朵等，都能輕鬆拍出乾淨、色彩豐富的高質素照片。

除了鏡頭上的配置下了功夫，Nova 7 SE還支援全景拍攝、長時間曝光拍攝、縮時拍攝、雙景錄影等多種攝影模式，就連美顏及濾鏡功能都一一齊備，對於喜歡拍攝的朋友來說絕對是水準之作。

5. 快速充電提供強大續航力

電量對機不離手的現代人來說相信是相當重要的一環，而Nova 7 SE在電量方面同樣下了不少功夫。手機支援最高40W的有線超級快充，大約60分鐘時間便能把4000mAH的電池充滿，同時亦將耗電量減至最低，經用家實測，使用Nova 7 SE玩遊戲30分鐘大概耗電14%，影音串流30分鐘耗電6%，簡單來逆只要是連續高強度使用手機，基本上也能滿足一整天的續航使用需求。

作為價錢約$3000的手機來說，Nova 7 SE的表現的確昤相當令人有驚喜，正在尋找平價的手機大家不妨考慮一試。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/10)

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