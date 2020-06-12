【父親節禮物2020】針對不同類型爸爸及預算 5款實用貼心禮物推薦

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母親節剛剛過去，轉眼間又來到父親節了。要取悅媽媽已經傷透腦筋，要取悅「一家之主」的難度更是十級跳！雖然爸爸們總是「口裏說不」，甚少表示想要禮物，但其實暗地裏又哪會不喜歡仔仔女女準備的貼心驚喜？一頓齊人的聚餐固然不可缺少，但若然想以禮物孝敬爹哋，到底該準備什麼才能把心意送進他的心坎裡？

父親節禮物挑選小技巧

想收禮的心男女都一樣，女士們喜歡花俏的東西，送花送手袋給媽媽相信也不會怎樣出錯，不過對於務實的男士們來說，禮物的實用性便更為重要。想選對禮物送給爸爸，除了要特別留意父親平日的喜好、興趣和日常所需，款式上亦要符合他的年齡。

如爸爸是忙於職場打拼的40代，仔女們不妨贈送一些實用性高的商務小物；而進入中年的50代爸爸，則可考慮一些與健康相關的禮物；而接近退休年齡的60代爸爸，一些飲食類、家品類的用品也是值得考慮的選擇。

不過爸爸們的興趣和品味各有不同，如果還是不曉得送什麼才好，以下為大家推介5款實用又常見的父親節禮物，相信能滿足到各年齡階層的爸爸。

【最實用禮物之選】Braun 乾濕兩用電鬚刨

千萬別以為電鬚刨是沒什麼創意、很Hea的選擇，事關鬚刨絕對是男士們生活的必需品，而且性質就如護膚品、香水一樣，屬於日常生活中的消耗品。如果爸爸還在使用多年前購入、已不夠鋒利的刮鬍刀，不妨趁父親節為他挑選一個耐用又實用的新鬚刨吧。

來自德國Braun是數一數二的個人護理家電品牌，而其中電鬚刨更已經有78年的製作歷史，相比起市面上大多電鬚刨採用的迴旋式剃鬚，Braun的所有剃鬚刀都是以直線剃鬚方式，並配合超薄的刀網設計，一方面保護皮膚免受刀片割傷，同時又能貼面地、乾淨地剃去所有鬍鬚，基本上每個型號都是集高科技與高性能於一身。

這次推薦的Series 9 9240s-P是屬於較為高階的型號，具備全球首創的SyncroSonic™聲波科技，以及自動感應技術，剃鬚時可自動識別高低不平的面部輪廓，進行鬍鬚密度檢查，然後再每分鐘交叉修剪40,000次 ，將新生鬍鬚從根部徹底剃除，而不會造成拉扯感與不適感。

此外，機身還附有鬢角修剪器、乾濕兩用、5個調節角度等的特式，方便有不同剃鬚習慣的爸爸們使用。

【消除疲勞暖心之選】Booster Pokebot 迷你肌肉放鬆按摩槍

不論是朝九晚五的事業型爸爸、好動派爸爸，還是退休爸爸也好，隨著年紀漸長，多多少少都會有肌肉酸痛、肩頸僵硬的小毛病，仔女們除了親自上陣為爸爸按按摩，買一支能夠消除肌肉疲勞的按摩槍給爸爸作日常使用亦是不錯的選擇。

這次為大家推薦一款迷你型、可隨身攜帶的按摩槍，全機身僅長14. 2cm，尺寸比iPhone 11還要迷你，而且重量僅重0.5KG，即使長時間手握使用也不會造成手痠、肩頸膊痛等問題。至於在按摩功能上，這款按摩槍能發出5kg的擊打力度和3200rpm的轉速，大力度、高轉速能將振動傳到更深層的肌肉，配合四檔變速，不論是日常輕微的肩頸不適，抑或運動後的肌肉酸痛都能一一紓緩。

【事業型爸爸之選】防盜公文袋兩用背包

無論是揹背囊工作，還是返寫字樓工，不少爸爸都總是習慣把身上的包都用得破破爛爛才捨得換掉，如果你的爸爸同樣是節儉的事業型男士，今年父親節不妨送他一個全新的公事包，讓他保持醒目又整潔的專業形象。

這款兩用公事包的設計猶如「移動辦公室」一樣，袋內的間隔極多，而且分區也極為清晰明確，不論是平板電腦、手提電腦、文件、筆記本，甚至是文具都有專屬的位置一一收納，加上能隨意調整公事包打開的角度，忙起來時要找東西便能更快速就手。除此之外，這款公事包還特別加入了防盜功能，最外層用上了防割的物料，肩帶亦內置高強度防割鋼絲和防盜鎖，能把拉鍊和背包同時鎖住，最適合不時要出差的爸爸使用。

還有最值得推薦一點，就是公事包採用了兩用設計，除了可以當成一般的背包使用，亦能轉換成手提式的公事包，加上務實的外觀與設計，相信大部分爸爸都能用得上。

【品味生活型爸爸之選】奔富特瓶系列加烈紅酒 (禮盒裝)

不少爸爸們都非常注重生活享受，除了依據他們的日常愛好來選擇禮物，仔女們不妨預備一支美酒，可以當成禮物之餘，又能在父親節的晚上與爸爸飲返兩杯，傾傾計增進感情。如果符合預算，建議大家可以選購一些檔次較高的好酒，抑或酒類的禮物亦非常得體。

Penfolds Lot. 518是與中國白酒混釀而成的加烈型葡萄酒，一方面擁有白酒厚實飽滿的酒體，另一方面又能呈現出Shiraz 葡萄酒，花香與果香交替的獨特風格，花香調中會帶點微烈的，如高粱一般的口感，非常適合配搭牛扒飲用。如此獨特的味道，相信一定能讓好酒的爸爸充滿驚喜。

【居家型爸爸之選】Vdada 智能脫醣電飯煲

現代的爸爸除了是「一家之主」，還有不少更同時擔當「家庭煮夫」，尤其是已退休的爸爸，閒來無事便會下下廚。假如你的爸爸同樣是居家型的男士，不妨送他一個近年非常流行的脫醣電飯煲，除實用之餘，重點是能夠減低米飯中的糖份，有助控制血糖及舒緩胰臟壓力，適合上了年紀的父母對抗健康危機。

脫醣電飯煲的原理是將飯煮到半熟的時候讓米飯和米湯分離，讓米飯中的支鏈澱粉大大減少，然後再把米飯燜蒸熟透，降低剩餘澱粉的轉化程度，以達到減糖而不減營養的目標。

來自日本的Vdada 智能脫醣電飯煲具有3L大容量及多種智能功能，最快35分鐘已經能夠煮好鬆軟的低糖米飯。除了煲飯之餘，最方便的地方是電飯煲還能用來製作甜品，或蒸煮其他家常菜式，一機多用，非常實用！

提提大家，選購禮物時記得時用優惠碼「SUPERDAD」，買滿$800即減$50！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/12)

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