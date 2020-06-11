【Apple優惠】Airpods Pro $1999減至$1452、Airpods 2抵玩價$837

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六月優惠活動一浪接一浪，繼Nike、Adidas、Dyson推出震撼優惠後，近日Apple Airpods再度有劈價優惠，美國版Airpods 2 最平$837有交易，而最新一代的Airpods Pro更由$1999減至$1452，優惠幅度足足有73折！以鮮少減價的Apple產品來說，機會實在難得。以下為大家奉上優惠詳情，有意入手真無線耳機的朋友絕對不能錯過！

Apple真無線耳機至今已推出三代，由初代Airpods至新代Airpods Pro，代代耳機皆是話題不斷，搶手程度更是不容小覤，像去年十月才推出的Airpods Pro，在短短數個月已出現數度斷貨。

不過有留意開Apple的朋友相信也知道Apple的產品只有在推出新型號時才會減價，而即使最新一代的無線耳機Airpods Pro推出已半年有多，Airpods 2 的官方價錢今仍然「企硬」不減，官網仍舊索價$1299大元，而街外電訊商即使有減價跡象，但價錢也維持$1000左右。

Airpods新舊型號同時勁減

這次《一網打盡》便為大家找來更划算的Airpods激減優惠，全新美國版 Airpods 2 配充電盒，價錢由$1599降至$837；美國版 Airpods 2 配無線充電盒，價錢減至$1022；而港版Airpods 2 配充電盒則減至$912。

美國版 Airpods 2 配充電盒$837

美國版 Airpods 2 配無線充電盒$1022

港版Airpods 2 配充電盒$912

除了Airpods 2以外，Airpods Pro亦是這次優惠的一大重點。全新港版 AirPods Pro配備無線充電盒由只需$1452即可到手，足足是官網價73折！

港版Airpods Pro配無線充電盒$1452

有意入手的朋友只要於6月11日中午12時按入以上連結，或進入一網打盡搶購頁面，購買時以PayPal付款滿$468，並輸入優惠碼【PCNSMZDM620】，即可再減$78，以激抵價購買Airpods及Airpods Pro！

優惠碼：PCNSMZDM620

優惠詳情：以PayPal付款滿HK$468輸入優惠碼即可再減HK$78

優惠期：2020年6月4日—6月19日

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/11)

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