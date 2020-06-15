【2020淘寶618優惠碼】01加推獨家減¥50優惠碼！一文睇清所有優惠

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一年一度的「淘寶 618」年中慶典活動進行得如火如荼！今晚16號凌晨0點，618活動正式開賣了！大家都把心儀貨品加入購物車了嗎？今年淘寶618的購物福利多多，包括淘寶跨店滿減、天貓跨店津貼、超級紅包等等。結帳前，別忘記輸入香港01的獨家優惠碼，額外可以再減¥50！想要慳得更多？立即來暸解優惠碼詳情吧！另外，還附有淘寶官方集運公司之一的4PX獨家$20集運優惠券，萬勿錯過！

【一網打盡 x 淘寶618 最新獨家優惠碼】

由即日起至2020年6月20日23:59:59前，結帳時輸入獨家優惠碼【618HK01】，購物滿¥599立即減¥50！留意優惠碼數量有限，先到先得，用完即止。事不宜遲，大家快點把握最後幾天的時間，立即衝刺吧！

另外，優惠碼可與超級紅包、商家優惠券、跨店滿減等優惠疊加使用，換言之您的訂單的金額可以一減再減，抵上加抵！想要淘得更精明？記得要用盡所有淘寶618優惠福利喔。

【一網打盡：全民瓜分，1千萬「01積分」】

淘寶前，只要多做一步更可以額外再賺01積分！由即日起至7月12日期間，凡經《一網打盡》前往淘寶網購，完成交易和確認收貨後，除了可以賺取原有01積分，更可額外獲發 1,088「01積分」！所賺得的01積分可用於兌換各式各樣的豐富獎賞，如HK$10 OK便利店現金券 及 Mrs. Fields 美國軟心曲奇餅等等… 更多賺分玩法及詳情可參閱此連結。

【香港01 x 4PX 獨家$20集運優惠券】

作為精明消費者，當然連運費也要慳！由即日起至6月30日，任何4PX用戶皆可享有每公斤$6集運自取的超抵優惠（適用於由中國大陸至香港的自提服務）。

另外，由即日起至7月31日，任何4PX會員使用集運服務滿1KG，輸入獨家優惠碼【4PXHK0120】後立即減$20運費。此優惠券可與4PX其他優惠疊加使用，換言之等如免運費！

以下為大家整理出2020年淘寶618最不可錯過的優惠福利，購物前必看！

1）¥618 超級紅包

領取日期：即日起 – 2020年6月20日每天10點開搶

使用日期：2020年6月16日00:00:00 – 2020年6月20日23:59:59

超級紅包可謂是淘寶618活動中最不能錯過的一環，一封現金紅包面額可達¥618，每天早上10點開始釋放。領取後的紅包將會自動入帳其淘寶帳戶中，於付款時直接抵扣，直接如現金一樣支付，超級划算！立即按此連結或點擊上面「即搶」按鈕即可前往領取超級紅包！

超級紅包面額高達¥618！立即去搶！

2）淘寶跨店滿減

淘寶618期間，於不同淘寶店鋪消費每滿¥200即減¥20；每滿¥1000即減¥50，不設封頂。此優惠毋須領取，只要金額達到門檻後，系統便會自動扣除。

跨店滿減優惠可以與01獨家優惠碼/店鋪優惠券/商品優惠券/超級紅包同時享用。舉個例子，假設您的訂單金額滿¥599，並輸入01獨家優惠碼，最後所需支付的金額為¥599 - ¥50 - ¥20 = ¥529。換言之，您可以省下更多金錢！

3）天貓跨店滿減

淘寶618期間，於不同天貓店鋪消費每滿¥300即減¥40，不設封頂。此優惠毋須領取，只要金額達到門檻後，系統便會自動扣除。同樣可以與店鋪優惠券/商品優惠券/超級紅包同時疊加使用。

事不宜遲，立即按此連結前往淘寶618活動主會場，或點擊下面「即搶」按鈕前往領取超級紅包！

01獨家優惠碼使用規則：

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位置為香港的訂單，訂單金額滿指定門檻，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，購物津貼等疊加使用。

2. Promo code只可在2020年6月16日 00:00:00 - 6月20日 23:59:59（中國香港時間）期間使用。

3. Promo code的使用同時適用於天貓和淘寶平台商品。

4. Promo code 使用數量有限，先到先得，用完即止。

5. Promo code 只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

6. Promo Code不得提現。消費者蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規使用者享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。

7. 活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。

8. 淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後依法生效。淘寶保留最終決定交易是否符合享有此優惠的條件的權利，用戶不得異議。

9. 因不可抗力因素造成的未履行服務，不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或通訊系統干擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。

10. 如Promo Code由第三方合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由第三方合作方決定。參加第三方活動人士同意如：符合第三方合作方領取Promo Code資格而未能領取Promo Code；或從第三方合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任。該等人士同時同意自行與第三方合作方解決相關糾紛。

11. Promo Code優惠碼使用方式詳細介紹：按此連結暸解詳情

（優惠資料以官方最新發佈為準，最後更新至2020/06/15）

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