【淘寶傢俬】編輯開箱蝸居必備多功能變型傢俬 超抵價錢改造住宅

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香港地少人多、寸金尺土，普遍房屋都是蝸居尺寸，市面上甚至遂有少於300方呎的「納米樓」。能夠安居置業是許多港人夢寐以求的願望，但家裡面積過細，擺放傢俬的空間不足，放得下沙發又容不下餐檯，面對如此尷尬困境，又該如何是好呢？

隨著香港單位越劏越細，普遍人對於傢俬的尺寸要求不斷提高，而「多功能變型傢俬」便大行其道，成為市場主流。集多項功能於一身的變型傢俬講求實用性、慳位及伸展性，用一件傢俬的價格就能買到兩件、三件傢俬的功能，不但節省空間，同時也節省不少金錢。若果想要節省更多金錢，您又有想過可以於淘寶入手傢俬嗎？

淘寶傢俬的價格比香港市價便宜的可不止幾百一千而已，用超值的價錢便能改造住宅。於是乎小編也在淘寶上買了三件傢俬，首次淘寶傢俬或多或少也有擔心，怕收到貨後會失望。所以小編在下單前也花了不少功夫，選好款式後先層層篩選出信譽良好的店鋪，再來參考買家評論，經過貨比三家後也終於下單了。想知道小編買了什麼和價錢嗎？到底小編有沒有「中伏」？接下來馬上逐一開箱吧！

【1】多功能伸縮沙發床（小編入手價：￥1402.8）

小編一早就想換掉家裡的二人座梳化，小尺寸沙發無法讓整個人躺平，有時想要躺在沙發上看電影卻怎躺都不舒服。於是便淘了這款梳化床，它白天是梳化，晚上搖身一變就能化身睡床，以後想躺就躺、想睡就睡，還能充當客人臨時拜訪過夜用的床鋪。

挑選梳化床時，小編最主要是想要容易切換的款式，這款梳化床就剛好符合要求。切換時非常方便簡單毫不費力，不用挪動梳化本體位置，只要好像抽開抽屜一樣抽拉出下擺即可，還可以變成「半躺半卧」的形態，如果想要更寬闊的話，也可以將它拉成一張平整的床鋪，收放自如，非常節省空間。另外，把座墊抬高後，底下還有儲物空間，可以把換季的衣物、被鋪，或不常用的物品都放進去，一過次齊集梳化、睡床、收納工具三種機能。

底下還有收納空間！

而座墊款式方面，小編就選擇了升級乳膠款，雖然價錢會較海綿款貴些少，但勝在舒適性更強，坐感較軟有彈性，據說乳膠床墊還有改善失眠的功效，難怪小編有幾次都在梳化床上不小心就睡著了。

【2】多功能升降茶几（小編入手價：￥971.09）

千萬別以為小編家的客廳大得還放得下茶几，其實這款茶几並不是一般的茶几，它既可充當茶几又可充當餐桌及電腦桌，同時還有儲物功能，一物多用。由於客廳地方淺窄，為了騰出更多活動空間，最後小編還是入手了這款多功能茶几來取代餐桌。

它並不是一般的茶几，既可充當茶几又可充當餐桌及電腦桌，同時還有儲物功能呢！

一般茶几都設計得特別矮，不適宜用餐，而這款茶几是油壓式可升降設計，桌面高度可自行調節，靈活又方便。桌面升起後可展開成餐桌的大小，其面積絕對夠大，能應付小編一家四口共同進餐的需求，還可以辦工。

原本小編以為只有茶几下方附有收納空間，想不到就連每張椅子也有，只要掀開座墊後就可以存儲雜物，真的是意外的驚喜。這樣一來，客廳的小物品都可以收納於茶几和椅子下面，讓客廳看上去更整潔衛生，井井有條。

每張座椅下也有儲物空間！

【3】超薄翻斗鞋櫃（小編入手價：￥656.81）

小編家裡玄關位置狹窄，如果擺放一般的鞋櫃會顯得門口非常擁擠，而且能收納的鞋子數量又有限。始終小編的鞋子也比較多，所以就看中了這款外觀簡約大方，既不佔地方，容量又夠大的翻斗鞋櫃。

外觀簡約大方，既不佔地方，容量又夠大。

超纖薄的櫃體設計，僅有24cm厚，放在玄關剛剛好，一點也不擋路。雖然個子小小，但容量卻不容小覷，能夠擺放的鞋子數量絕對遠比傳統鞋櫃多。因為它每一層又分開了兩欄，使每層的所有空間都能用得淋灕盡至。而且因為是翻斗式設計，每次拿取鞋子時都一目暸然，更方便順手。提提大家，這件鞋櫃需要自行組裝，如果擔心過程有困難，可以先向客服索取組裝視頻教學，小編大約花了一個小時就大功告成了！

僅有24cm厚度！超纖薄！

小編對於是次的淘傢俬初體驗也非常滿意，首先收到的以上三件傢俬都與圖片完全相符，基上也沒有什麼質量上的問題可以挑剔。不過，有一點比較麻煩是需要自行找集運公司送貨到港，起次小編都有擔憂過貨品會否在運送過程中因碰撞而損壞，所以就事先跟客服溝通好，提醒他們務必要固定好並打上木架，因此貨品收到後也毫無破損，非常平安地來到小編家中。

總結來說，淘寶傢俬的而且確是小資族的平價之選，畢竟價錢真的比香港便宜。即使計算上運費$895，三件傢俬合共成本也只需$3033，這個價錢在香港實在難以找到。如欲購買同款，可以按上面藍色連結前往產品頁面。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/12）

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