【小米】網民讚小米風筒完勝Dyson! KOL開箱實測:頭髮柔順 快吹乾

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髮型對一個人的整體感觀極其重要，換上一個合適的髮型，既然能突出我們五官上的優點，又能襯托出個人氣質，效果分分鐘好比整容一樣，不過想打造出理想的髮型，前提還是需要維持好的髮質。那麼，要如何才能擁有柔順亮麗的好髮質？不燙不染？認真護髮？以上的方法雖然或多或少都有幫助，但其實日常生活中還有一個關鍵之處，是我們很容易忽略，卻又對髮質好與壞有決定性的影響，那就是用來吹髮的風筒！

自然風乾比風筒吹髮好？

吹髮是每天洗澡後的指定動作，然而有不少人卻因為怕熱、擔心髮質受熱力損害而選擇讓頭髮自然風乾，但其實這個觀念絕對是大錯特錯，事關長期讓頭髮自然乾會令髮質變得乾燥、顏色流失，而濕潤的髮絲還很容易導致細菌滋生，引起頭皮問題。

風筒吹髮會傷髮？

至於很多人認為使用風筒吹髮會使頭髮乾枯毛躁，甚至分叉斷裂，其實這個觀念同樣是不正確的。只有長時間定點吹髮，使用過熱的溫度，才會導致髮質受損。因此養出好髮質的第一步，必須要掌握正確的吹髮方法，以及選用適合，即同時具備低溫和高溫的風筒，才能雙管齊下改變髮質。

近年市面上推出了不少聲稱有護髮功能的風筒，其中又以Dyson Supersonic風筒和小米負離子風筒最受熱棒，不過前者的售價接近$3000大元，多多少少令人卻步，而後者近日卻熱爆網上，以白菜的價錢、高效的性能成功在風筒界打出名堂，掀起不少網絡話題。到底只售百多元的風筒的真實使用效果如何？是否真的如網民所言，能擊敗價錢貴30倍的Dyson？以下來看看五位人氣KOL的真實用後感，當中還不乏常常用到風筒的專業化妝師！

看來小米風筒能受網民們熱棒著實也不無原因，經KOL們實測後，小米風筒確實是有不少值得推薦之處，例如能改善乾燥髮質，令毛燥的髮絲變得柔順亮麗、大風量出風大大縮短吹髮時間、溫度不會過熱，傷害頭皮，而且重量亦夠輕巧，特別適合女生長時間吹髮使用。

以下就來詳細總結一下小米風筒的優點與功能，正在心大心細的的你不妨考慮入手看看！

小米負離子風筒

1. 高濃度負離子 改善頭髮乾枯與開叉情況

小米直白風筒的最大特點是具備高濃度的負離子，吹髮時能收緊頭髮毛鱗片，撫平毛躁，減少分叉，令頭髮變得柔順。而經KOL實測後，明顯能看出使用風筒吹髮前後的分別，如頭髮由毛毛燥燥變得順滑有光澤，亦成功拯救頭頂扁塌問題，令頂部頭髮變得蓬鬆及有空氣感，而頭髮乾透後亦不會出現分叉。

2. 三檔風溫 配合吹頭手法改善髮質

想吹出一頭亮麗的秀髮，最理想的做法是先以低溫或暖風遠距離吹乾表面，待頭髮變得暖和，表面的水份乾得七七八八後，便可將風筒溫度調高，徹底吹乾頭髮，最後再以涼風輕吹定型，便能鎖住髮絲水份，改善乾髮後的毛燥感。

因此簡單來說，一個理想的風筒最好是具備三種溫度，用來配合吹頭手法，改善髮質。而小米直白風筒就絕對能做到這一點。風筒具備熱風、溫風、冷風三檔溫度，而且熱力非常平均。KOL們實測後便表示，小米風筒不會像其他廉價風筒一樣溫度過高，即使集中吹向一個位置，亦不會傷及頭皮。

3. 髮廊級大風力 縮短吹髮時間

對女生們來說，吹髮最麻煩的地方相信就是要時間問題，尤其頭髮越長，要耗費的時間便越多。而小米風筒亦貼心考慮到這一點，採用了髮廊級的大風力設計，內置的高性能摩打能提供12m/s的大風，快速吹乾髮絲，如短髮只需3-5分鐘便能吹乾，而擁有一頭長曲髮的KOL Cheryl亦表示只需20分鐘便能徹底吹乾頭髮，比以往用的風筒省時得多！

4. 小巧便攜 重量輕巧

小米直白風筒以簡約的MUJI風外型俘虜了不少女生，不過說到實際設計，亦絕非是虛有其表之作。風筒在外型上主打輕巧，即使長時間吹髮亦不會導致手痠，而手柄亦設計為可摺疊款式，方便用家出差旅行隨身攜帶，其重量甚至比Dyson還要輕巧，值得一讚。

5. 功能俱全 性價比極高

小米直白風筒自去年推出後已引起大量話題，不少網民更用它來跟Dyson比較，指出兩者同樣能做到護髮效果，不過售價卻差天共地。雖然Dyson確實有其優勝之處，不過對於追求性價比的用家來說，小米風筒絕對是划算抵玩的表表者。加上近日適逢淘寶618購物慶典，最平只需¥83，即$100港元也不到便能買到功能俱全的家用風筒，絕對值得一試！

更多KOL分享小米風筒使用效果：

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