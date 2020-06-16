【氣炸鍋】靚媽「煮婦」私心推薦型號 預設食物處理模式 輕鬆省時

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時下不少多功能廚具愈出愈新穎，若要數2020年必入手廚具的話，則非氣炸鍋莫屬。氣炸鍋使用方法簡單，一個廚具便可以煮出多樣菜式，能處理各種食材，令煮飯變得方便且有樂趣，成功贏取不少人妻少婦的喜愛。平日煮飯很費時？愛吃炸物又怕影響健康？不如一同看看各位媽媽級「煮婦」分享一下用氣炸鍋的心得吧！

氣炸鍋的原理

氣炸鍋主要是透過頂部與底部的發熱裝置，快速加熱循環鍋內的空氣，能使食材脆化﹑製作出酥脆的外皮。不斷循環對流的高溫熱空氣在烘烤食材的同時，可以逼出食材本身的油脂，因此不需要另外加食用油便可以產生近脆炸的口感。

氣炸鍋能讓炸物更健康？

油炸物含有高熱量高油脂，炸澱粉類底炸肉類都會增加致癌化合物，但由於利用氣炸鍋製作炸物時毋需使用食用油，因此相對於傳統的油炸食物，氣炸鍋的用油量較少甚至沒有，所以在食用頻率相同的狀況下，使用氣炸鍋製作炸物會比較健康。

媽媽們平日要照顧小朋友已經殊不簡單，還要為家人製作三餐，每天簡直分身不暇。不少靚媽分享購入氣炸鍋後，不但令煮飯的工序時間縮短，省下更多時間和小朋友相處，利用氣炸鍋煮出來的食物更是美味滿意，家人讚不絕口！這款氣炸鍋到底是哪一款？

按圖放大即睇靚媽KOL氣炸鍋用後好評：

看來九陽氣炸鍋成功羸取一眾媽媽的好評，平均推薦購買指數達4星以上！一同來重溫靚媽大推的4大優點：

1. 【操作簡單】

九陽氣炸鍋以智能觸控面板控制，一按即可，而且自帶不同食物的預設烹煮模式，機身亦列明了不同食物建議的烹煮溫度及時間，使用方法簡單。

2. 【清潔方便】

九陽氣炸鍋的炸籃帶有不黐底內膽，清洗簡單，只需把炸籃取出清洗即可。

3. 【性價比】

九陽氣炸鍋的價錢只需HK$600多元，比起坊間其他牌子便宜很多，但性能絕對能媲美大牌子，製作出來的食物同樣美味。只需接近一半價錢的九陽氣炸鍋能擁有千多元的氣炸鍋的性能，實用性高，性價比確實不錯。

選購氣炸鍋時除了考慮以上三大因素以外，還可以參考氣炸鍋的容量及受熱均勻程度。以下再為九陽氣炸鍋的詳細產品介紹。

九陽氣炸鍋（點擊藍色連結即可購買）

九陽氣炸鍋擁有3.5L大容量，足夠3-5人家庭使用，足夠處理半隻烤雞。這款氣炸鍋利用環繞導風槽及渦流輪式熱流設計，能使氣炸鍋內的空氣360°循環，令食物受熱均勻，不怕出現食物表面熟透但裡面未熟的情況。

氣炸鍋的溫度範圍可在35-200°C內自由調節，0-60分鐘內自由定時。另外氣炸鍋亦自設預約烹煮功能，可以提早設定烹煮時間自動開始運作，那麼收工下班後就馬上可以動筷了！

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