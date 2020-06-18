淘寶天貓超市618最後召集　盤點必領購物券 必買零食/速食麵/雜貨

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香港夏天艷陽高照，每次到超市補貨的過程都大汗淋灕，雙手提滿東西「一抽二褦」之餘又要忍受炎熱高溫，疲倦又乏力。其實，一些定期需要補貨的日用消耗品，只要到天貓超市就能一站購齊，不論是米麵雜糧、清潔用品、護理用品、母嬰用品、家居百貨等一應俱全。現在只要購物滿¥249（限重10kg），便可享有包郵送貨服務，貨品直達家門口，不收上門附加費，連運費也省下喔。

適逢天貓618，天貓超市的優惠活動也進行得如火如荼，大量貨品正降價促銷，減價幅度大之餘，部份活動產品更出現「第2件0元」、「第2件半價」等超值折扣！還有多款天貓超市購物券等您來搶，如買滿￥199減￥30、買滿￥259減￥40、買滿￥299減￥50等，付款前記得先去領券，還有請留意使用期限喔。

多款天貓超市購物券等您來搶！買得多慳得越多！

是次618優惠活動也逐漸來到尾聲，距離完結倒數兩天，大家都把購物車裝滿了嗎？作為精明的消費者，絕對不能放過這次掃貨的大好機會。想知道有什麼非買不可的超抵乾糧雜貨？下文將會為大家逐一盤點！

繼早前推薦過的螺霸王、拉麵說、嗨吃家、三隻松鼠和良品鋪子這些人氣爆登的品牌外，編輯繼續來為大家發掘寶藏美食，立即看看接下來的必買推薦：

【李子柒】

內地知名美食博主李子柒，憑著拍攝中國農村生活和美食短片紅遍海外，在Youtube上的訂閱人數更突破1000萬。而她打造的個人品牌推出後也火速竄紅，其品牌推出的螺螄粉在一個小時內便創下破百萬的訂單量。

李子柒螺螄粉（小紅書）

那麼螺螄粉到底是什麼來的呢？其實，螺螄粉可謂是名聞遐邇的美食，雖然聞上去好像有股酸臭的味道，但單凡吃過螺螄粉的人，大部份都會上癮。螺螄粉非常講究鮮、酸、爽、燙、辣這五大要素，因此李子染螺螄粉的湯底是經過8小時的精炖，並搭配了七大豐富配料，包括酸筍、腐竹、酸豆角、黑木耳、蘿蔔乾等等，讓您一口粉、一口配料、一口湯，保証一碗下肚後飽肚又滿足。

【衛龍】

衛龍在天貓超市上的銷量也一直居高不下，它以售賣辣味麵筋零食為主，最為人熟悉的不外乎是紅遍海外的「辣條」。不過，早在兩年前就有一款名為「魔芋爽」的零食，比起辣條更深得港人喜愛，在網上亦掀起過一股熱潮，不少網民紛紛分享買家秀，大力推簾，更表示這款零食魔力十足，一嚐便停不下來，一包接一包。

衛龍魔芋爽（小紅書）

魔芋爽又稱素毛肚，它以魔芋作原材料，是屬於低熱量、低脂肪，卻具有飽腹感的小零食。口感爽滑Q彈有嚼勁，搭配獨特的鮮香麻辣紅油，彷佛就在品嚐川菜的冷盤一樣，嗜辣人士必定一試愛上。另外，因為採用了獨立小包裝設計，即開即食，非常方便，特別適合常備家裡或辦公室，隨時隨地打開一包過過口癮。

【康師傅】

即食麵向來都是深夜饑餓時的最佳拍擋，幾分鐘時間就煮好一碗熱騰騰的泡麵，暖胃又飽腹。吃膩了出前一丁的話，不妨來「嚐」試一下新口味吧。康師傅在內地即食麵界的知名度就猶如出前一丁般無人不曉，康師傅的皇牌紅燒牛肉麵可能許多香港人都吃過，但要在香港買到康師傅即食麵實在不易，畢竟大型連鎖超市都沒有販售。

天貓超市上就能夠輕鬆買到康師傅即食麵，還有超多款口味選擇。除了最招牌的紅燒牛肉麵外，藤椒牛肉麵、老壇酸菜牛肉麵也極具人氣。初次嘗試可以入手整箱裝，因為一箱就有齊四種不同口味，讓您一次試勻。一箱裡總共有18袋，618活動期間每箱只售¥ 53，平均每袋只需¥2.9，超級划算！

超多口味選擇！（小紅書）

覺得康師傅即食麵口味太單一？全都是重口味？其實，康師傅也要較清淡的口味選擇，而不辣類別中的三大台柱分別為金湯肥牛麵、香菇燉雞麵、鮮蝦魚板麵，愛好清淡的您必試！

【海底撈】

香港人愛「打邊爐」早已不是新聞，冬天時圍爐取暖，炎炎夏天也不減吃火鍋的興致。不過在疫情的影響下，部份人都會寧願約朋友在家中開邊爐派對，為求吃得安心放心。而火鍋的精萃就在於湯底，若果怕麻煩不想親自熬製湯底，那麼火鍋湯底包就最適合一眾懶人吃貨了。

（天貓超市）

海底撈的名氣也不用多說，它作為內地火鍋業界的「龍頭」，出品的火鍋湯底包也無可挑剔。最招牌的醇香牛油麻辣湯底料就花了足足四小時慢火熬製，並甄選優質花椒、辣椒，湯底香氣十足，又麻又辣，完美還原餐廳裡的味道，讓您不用排隊在家中都能享受到地地道道的重慶火鍋。除麻辣口味外，還有香濃酸香番茄火鍋湯包、上湯三鮮火鍋湯包等。雖然，部份街市的雜貨鋪也有販售海底撈湯包，但不僅湯底口味選擇少，而且每包索價大約30元，比起天貓超市實在貴得太多。

介紹完以上各類美食，接下來盤點一下天貓超市上超划算的日用品吧！

紙巾是日常生活中不可或缺的必需品，但每次到超市補貨時都非常麻煩，尤其是捲筒廁紙，皆因它體積龐大，通常一隻手都只能提一抽。假若家庭成員多，便經常需要補貨，而每次最多也只能提兩抽廁紙，想要多買幾抽又要多走幾轉了。因此不少媽媽都愛到天貓超市上網購廁紙，而許多香港人愛用的品牌如Tempo、維達、潔柔等都買得到，價錢更比香港街價便宜，再配合「第2件0元」等的折扣活動，不買就虧了！

現時維達筒紙就有超抵優惠，買4箱立即減40元，平均每箱￥46.7，每一卷紙巾只需￥1.6。

除紙巾以外，毛巾同樣也是消耗品，因為毛巾容易發霉，為求衛生，需要定期更換。雖然，毛巾感覺隨處可見，輕易便能買到，但優錢也不算便宜，尤其是尺寸大的浴巾大概也要70 - 80元一條。反觀天貓超市，同樣是純棉的吸水大浴巾，價錢就起碼便宜了一半。趁618活動期間，多買幾條放在家中作儲備就對了！

純棉的吸水大浴巾只需¥ 29.8，買2件即享9折！

購物前，記得領取618天貓超市購物券，多款不同門檻的購物券等您來搶，買得多慳得越多！埋單時湊滿¥249（限重10kg），更可享有包郵送貨服務，貨品直達家門口，不收上門附加費。立即按此藍色連結，或按以下「立即前往」按鈕前往天貓超市618活動主會場頁面！

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