冷風機比風扇更涼爽 比冷氣更慳電? $349有齊3大功能 值得買嗎?

網購攻略 網購攻略

夏天為大地帶來雨水，同時亦為我們帶來汗水。三十多度的酷熱天氣下，相信不少怕熱人士也寧願留在室內涼冷氣。雖然冷氣確實是消暑好方法，但若然日以繼夜長開冷氣，電費隨時「好襟計」。如果想省錢又省電，除了風扇以外，近年還有一款非常流行的移動式冷風機，兼具送風、製冷、過濾、加濕等多功能於一身，加上價格便宜，不少人更以此取代冷氣，以節省家中耗電。究竟冷風機的原理是什麼？而消暑效果又如何呢？

冷風機比風扇更有效降溫?

開風扇消暑是炎炎夏日的指定動作，不過在又熱又焗的室內，風扇的消暑程度實在有限，尤其當身處的環境非常熱，吹出來的風自然也是熱辣辣的風，這個時候莫說是消暑，更隨時令人越吹越熱。亦因如此，近年多了不少人使用冷風機，顧名思義就是一款能夠吹出冷風的電器，不過與風扇略為不同的是，冷風機雖然同樣具備風扇，但卻能夠送出比一般電風扇溫度更低的涼風。

冷風機的運作原理

冷風機主要是將冷水或急凍的雪種放入機內，當空氣經過機內流動的水簾，便能轉變成涼爽而帶有濕度的冷風，達致強效製冷的冰涼效果，令室內溫度下降。即使在不加水的狀態下，冷風機亦有效令室內降溫1-2°C，加水後可降溫4-6°C，而加入急凍的雪種後則可降溫8-10°C。

如何挑選家用冷風機？

市面上的冷風機選擇甚多，一般來說價錢都頗為親民，因此建議選購時可先考慮以下三點：

1. 冷風機尺寸：是否適合家中範圍及擺放位置。

2. 風量大小：可站在冷風機三米遠的距離，試試是否能感受明顯風量。

3. 降溫方式：建議可選擇帶有雪種的冷風機，比一般單靠水冷的冷風機更有效降溫。

冷風機的功能多多，除了上文提到的送風以外，不少型號更帶有加濕、過濾及節能功能，既然價錢與一般電風扇相差無幾，倒不如就來試試更涼快，又能一機多用的冷風扇！尤其推薦家中有小孩或老人家的家庭，既可降溫，又可保濕，減少因長時間吹冷氣而導致的乾燥、頭暈、頭痛、感冒、敏感等一系列「冷氣病」。

編輯推薦冷風機：Vformula 家用注水式冷風機

冷風機大多可分為便攜式與家用式，如一般只在家中使用，編輯建議大家可優先考慮座地式的家用冷風機，事關出風量大，送風範圍亦廣，實用性比起便攜式冷風機更強。

1. 一機多用

Vformula 家用注水式冷風機結合了空調和風扇的優點，通過雙重濾網和水循環系統，將室內空間的空氣加濕、冷卻、過濾，簡單來說，即是單靠一部機，已經可以做到降溫、加濕和淨化三大功能。

至於操作方面亦相當簡單，風扇的底部設有2.5L的可視式的大水箱，不加水時可當作普通風扇使用，而加水後則可當作風濕與加濕機兩用，帶著微微濕氣的風既可以降低溫度，亦可以保持室內濕度。如習慣睡覺昤長開冷氣，一覺醒來臉乾又口乾，那冷風機的加濕功能便相當適合你了，如果是非常怕熱的人士，嫌風扇不夠涼快，只要再加入冰晶，吹出來的風便會更為冰涼，室內溫度亦可大幅降低8-10°C。

2. 節能慳電

在眾多電器之中，冷氣機絕對是數一數二的耗電兇手，如習慣無時無刻長開冷氣，一個月下來的電費開支隨時非同可觀。對於擔心電費的家庭來說，以冷風機取代冷氣機相信是慳電慳錢的好方法。Vformula冷風機製冷時只用60-80W電，耗電量大概等同抽氣扇、打印機、音響等小型家電，每小時只需約$0.08電費，比起冷氣機著實慳電得多。

3. 三檔風力 + 大範圍送風

Vformula 冷風機雖然價錢親民，但功能卻相當齊全，設計上亦有不少貼心位。在送風方面，此機具備高、中、低三檔風力選擇，而且扇葉的設計亦增強了送風量，加上送風範圍大，即使放置在空間較大的地方亦強而有力。

除此之外，冷風機底部的水箱亦採用了可視式設計，水量多少一目了然，而機身的底部亦加裝了360度移動滾輪，方便輕鬆移動冷風機，隨時隨地享受涼爽勁風。

Vformula 冷風機原價為$799，現於Price網購購物，即可以56折優惠價，即$349入手，更可享用送貨服務，立即按此前往產品頁面！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/06)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！