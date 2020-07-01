【冷氣機】J SELECT過80款冷氣機低至85折 大金 三菱減足$1000

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踏入七月，氣溫長期飆破30度大關，開冷氣消暑已經變成夏天的指定動作，不過若家中的冷氣機太殘太舊，出風不夠凍，一會兒滴水一會兒結霜，那就是時候換部涼爽又節能的新冷氣機了！近日J Select 網店推出夏日冷氣機優惠，多個品牌如DAIKIN、Hitachi、Mitsubishi、Toshiba的窗口機與分體式同樣有折扣，下文為大家詳細介紹，有意換機的朋友千萬不要錯過！

J SELECT 夏日冷氣機大優惠

由即日起，凡於J SELECT網店購買指定品牌及型號冷氣機，即可享有低至85折優惠。當中冷氣機型號多達80多款，品牌包括DAIKIN、Hitachi、Mitsubishi、Toshiba、Evapolar、Carrier，而除了窗口機及分體式冷氣機外，同時亦有近期大熱的小型移動式冷氣機。

以DAIKIN為例，是次的一變匹頻淨冷掛牆分體機便由$6580減至$5593，減近$1000大元，同場亦有不少抵買型號如Mitsubishi MSY-GJ13VA 1.5匹分體機，由$7070減至$6010，想換新機亦不妨考慮一下。

五個步驟輕鬆網購冷氣機

換冷氣機最麻煩的往往是安裝問題，但假如於J SELECT網購冷氣機，將會有專人一站式安裝及除舊服務，步驟亦相當簡單。

步驟一：於產品頁面內點擊「訂購查詢」並填妥表格。

步驟二：J SELECT 以電郵或電話聯絡預約安裝時間或上門睇位（適用於分體式冷氣機，收費$200）

步驟三：買家隨後會收到安裝報價，及除舊服務之事宜安排

步驟四：確認報價後，買家可於線上繼續訂購及結帳

步驟五：訂單一經確認，J SELECT將於預約之時間內上門安裝

消委員測試高分冷氣機推薦：CARRIER 3/4匹 CHK07LNE 淨冷型窗口式冷氣機

早前消委員為市面上15款3/4匹窗口式冷氣機進行測試，其中8款在眾樣本中獲得較高分的推薦分數，是次為大家推薦其中一個高分型號——CARRIER CHK07LNE，同樣在J SELECT的減價之列，價錢由$2980減至$2682。

CARRIER CHK07LNE 採用了三合一納米銀負離子防塵過濾網，具備高效抗菌、淨化空氣、防霉防臭的功效，此外亦特設雙重防銹保護塗層，強化冷氣機防水防銹的能力。經消委會測試後，CARRIER CHK07LNE的表現不俗，亦符合現行「強制性能源效益標籤計劃」的1級評級標準，慳電又環保，有意換機的不妨考慮以上這款。

按圖看其他減價冷氣機型號及價錢：

+ 4 + 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/30)

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