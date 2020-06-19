【優惠碼】59折入手Dyson V11、耳機半價有交易 入優惠碼減完再減

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踏入六、七月，又來到了期待已久的年中減價季！最近的優惠活動一浪接一浪，除了有內地的618購物節，香港亦有不少網購優惠正進行得如火如荼。網購回赠平台一網打盡近日的「每週秒殺手」優惠活動，便為大家網羅了大量超筍價家電、電子用品、個人護理用品、遊戲娛樂等 必買好物，當中更不乏Apple、Dyson、Samsung、Sennheiser等大牌子。事不宜遲，接下來馬上為大家盤點必買優惠產品，文末再送上「一減再減」優惠碼！

Airpods 專區 —— 美版Airpods 2、港版Airpods Pro 低至53折

Apple Airpods優惠再接再厲，繼上次火速售罄後，一網打盡已再度加推美國版Airpods 2，最平只需$837即有交易，而港版的Airpods Pro亦由$1999減至$1572，優惠幅度足足有79折！雖然是次Airpods 2 屬於美國版，不過無論是整體功能、配件都與港版一樣。

Dyson 專區——V11 吸塵機、風扇、風筒、造型器市價56折發售

1.V11 ABSOLUTE 無線吸塵機

V11 ABSOLUTE 是現時Dyson吸塵機系列中最新款的型號，吸力不但比上一代的 V10 吸塵機提升 20%，最大亮點在於機身尾部新增了LED螢幕，以及搭載了具有「動態負載感應器」的新吸頭，吸塵時能偵測出不同的地板類型，再自動調整吸力，簡化全屋吸塵時要因應地板材質而手動調整吸力檔數的過程，比以往的型號更智能，更方便用家！

2.TP04 座地式二合一風扇空氣清新機

無扇葉風扇同樣是Dyson的皇牌家電。是次優惠型號包括TP04、BP01及HP04，而在三個型號中，編輯會重點推薦最抵玩划算的TP04。TP04具備冷風、暖風及空氣淨化 3 大主要功能，在送風方面採用的Air Multiplier 氣流倍增技術，能夠令空氣及涼風均勻循環至家中每個角落，不用特地調整位置也能享受到強大的風力。而濾網方面則使用360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，有效捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒、濾走有害氣體及有機化合物，加上內置的智能感應系統，方便用家無刻無刻掌握家中的空氣質素。

同場亦有BP01及HP04以優惠價發售，兩者價錢都比官網價平近一半，有意入手可按此連結入內購買。

3.Dyson Supersonic HD03 升級版風筒 (紅色)

Dyson Supersonic的風筒用上了Dyson的V9 數碼摩打，重量只得傳統摩打的一半，而轉速卻比傳統強8倍，除了更輕更細，使用起來毫不費力外，其Air Multiplier™ 氣流倍増技術更可令氣流速度提升三倍，令乾髮速度大大加快，防止高溫對頭髮造成損害。

耳機專區 —— Sennheiser、Sony

Airpods耳機雖然抵玩，但對於Andriod手機用家來說也未必如此方便，如果你是Andriod手機用家，同時又想試試真無線耳機，Sennheiser和Sony同樣有優惠！

1.Sony WF-XB700

Sony WF-XB700 配備 EXTRA BASS，在重低音方面表現尤其出色，而中高頻表現亦相當自然，假如對音場沒有特別要求，WF-XB700相信已非常足夠日常使用。在音質以外，WF-XB700還採用了人體工學設計，能提供貼合且舒適的佩戴感覺，加上快速充電、防水設計等多種功能，以$1000不到的價錢來說算是十分抵玩！

2.Sennheiser MOMENTUM True Wireless

MOMENTUM True Wireless是專業級的耳機品牌Sennheiser首部推出的真無線耳機，耳機採用7mm動圈單元，低頻音色飽滿、有力量感，而中高頻表現清晰，加上兼容 aptX 編碼方式，音色可大幅提升至CD級數，不論是聽流行曲、搖滾、人聲、電音都質素都同樣出眾。

遊戲專區 —— Switch 主機、手掣、遊戲組合優惠

1.Switch 電池持續時間加長版遊戲主機

Switch電池持續時間加長版是標準版紅藍主機的加強型號，同樣可通過體感、連線、多人對打進行遊戲，新版本電池比起上一代長約2至6.5小時，整體續航時間大概提升至約4.5至9.0小時，比原版更為耐玩。

2.Switch Joy-Con 控制器

Switch 有不少遊戲是專為派對而設，假如想與一家大細、三五知己齊齊打機，那就必定要添置多幾對Joy-Con，以備不時之需。坊間的Joy-Con價錢大多徘徊於$500多元之間，有興趣的朋友不妨趁這次優惠價入手，慳返幾十蚊！

3.Moving Out + Overcook 1/2 遊戲組合

遊戲組合包含三款遊戲，包括由推出至今一直人氣高企的模擬烹飪遊戲《Overcooked 1 》、《Overcooked 2 》和同一發行商最新推出的熱門遊戲《Moving Out 》。兩個系列的遊戲玩法大致相同，玩家們需在遊戲中控制角色完成烹飪或搬家任務，過程中需要克服重重難關，趣味十足。除開每款遊戲平均只需$150，一次過買到三款派對遊戲，絕對抵玩！

4.Moving Out + Just Dance 2020 遊戲組合

說到派對遊戲，除了Overvooked，又怎少得了鬥舞遊戲Just Dance？Just Dance的玩法非常簡單，玩家只需手持Joy-Con， 模仿屏幕上的舞者做出相同的舞蹈動作，模仿得越像得分便會越高。Just Dance 2020 推出的新作總共收錄了 40 首新歌，從排行榜金曲、洗腦神曲，到新晉藝人的最新作品也應有盡有。如果略嫌坐定定打機不夠過癮，Just Dance絕對能炒熱氣氛。

平板電腦優惠——Samsung Galaxy Tab S6、Galaxy Tab S5e

1.Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6是目前Samsung最頂級的平板電腦，內部搭載了S855晶片，配備10.5英寸的Super AMOLED螢幕（2560 x 1600圖元解析度）、AKG 揚聲器，後置雙鏡頭，以及S-Pen，單以娛樂用途來說規格已相當頂級，若同時配合S-Pen及0藍牙鍵盤使用，更可化身輕盈版的手提電腦，以輕便的方式達到專業的工作效能。

2.Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S5e同樣於去年上市，採用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 670，配以 6GB RAM+128GB ROM，同時亦配備10.5 吋 Super AMOLED 螢幕面板、四個AKG 調音喇叭。相比起Tab S6，雖然 S5e並沒有配備S-Pen，不過相對來說便更為輕薄，即使配備了7400mAh 大電池，厚度亦只有 5.5mm，重量400g，屬現時中階平板市場上流動性甚高的型號。

一網打盡優惠詳情

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優惠碼：PCNSMZDM620

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優惠期：2020年6月4日—6月19日

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/19)

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