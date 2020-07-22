【Dyson優惠】盤點5款必買神級家電!風筒 直髮夾 二千幾有交易!

網購攻略 網購攻略

被譽為「神級家電」的英國電器品牌Dyson，近年以席捲之勢風靡全球各地不少用家。除了深得主婦心的皇牌吸塵機外，品牌近年亦致力研發不少智能新產品，件件均以實用、智能、輕便、高顏值見稱。趁著近日Dyson產品大減價，下文就來發掘一下Dyson人氣爆登、好評不斷的電器用品。到底有哪款神級家電是非入手不可，並且能為生活帶來不少便利的呢？

家電對生活品質有著至關重要的作用，尤其現代人生活節奏急速，一件值得投資的電器，一方面既能為生活帶來便利及節省時間，另一方面當然也少不了有提升品味的作用。

而在云云的家電品牌中，最能夠體現以上優點的相信也非Dyson莫屬。儘管它的定價確實比起其他品牌高上不少，但它之所以深得民心，正正就是因為它站在用家的立場，針對家電既有的缺點來進行改良，研發出讓性能更進步、方便性更高，使用感更好的電器，甚至連外型亦同時兼顧，難怪能如此深入民心。

五件Dyson優惠必搶「神級家電」

1.Dyson HP04 三合一風扇冷暖風空氣淨化清新機

說到Dyson的皇牌家電，想必大家第一時間都會想起v系列的吸塵機，但其實Dyson的無扇葉風扇同樣是它的代表作，不但將無扇葉的概念帶進市場，其後更把風扇與空氣清新機合二為一，讓大家只需以一部家電的價錢，買到兩種實用的功能，為家居慳位之餘，一機兩用亦更加便利。

Dyson HP04具備冷風、暖風及空氣淨化 3 大主要功能，其中Air Multiplier 氣流倍增技術，能夠令空氣及涼風均勻循環至家中每個角落，使用時不用特地調整位置，也能享受到涼爽強大的風力。而在淨化空氣方面，HP04 採用了360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，有效捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒，並雙管齊下濾走有害氣體、家中油煙、異味及清潔劑等有機化合物。

2.Dyson TP04 二合一智能空氣淨化風扇

大家吹風扇時有試過因為風力直吹而導致頭痛不適嗎？除了智能及安全性，Dyson在研發風扇時同樣也考慮到以上一點，將風力直吹的問題改良成風力循環，令人即使吹風扇吹久了也不會感到不適，非常細心。

相比起以上的HP04，TP04屬於座地款式，機身較修長，風力觸及的範圍亦相對較大，更適合大空間如客廳、辦公室使用。在技術上TP04同樣採用了Air Multiplier 氣流倍增技術、360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，同時具備風扇及空氣淨化兩大功能，不過與HP04略為不同的是，TP04沒有提供暖風功能，因此價錢對比HP04便宜不少，如果並非非常怕冷，單以香港的天氣來說，相信TP04這個型號已經能應付到日常需要。

3.Dyson Corrale HS03 直髮造型器

Dyson的產品向來貴精不貴多，繼吸塵機及風扇後，Dyson近年更進軍美髮界，專注研發頭髮造型電器，至今推出的產品不論是風筒、造型器都一致獲得大量好評，非常值得一試。

提到近來最熱門的話題之作，相信就絕對非Corrale HS03 直髮造型器莫屬。Corrale HS03是2020才正式亮相的最新產品，它針對了過往直髮夾常見的問題，如導熱能力不佳、金屬面板不夠耐用等容易傷害頭髮的缺點而進行改善，自行研發出錳銅合金彈性面板，當中融合了6種金屬，不論是導熱性、耐用度，還是面板彈性都比一般的直髮夾更為突出。

加上配備了智能溫度控制技術，用家可根據個人髮質及造型需要，自行於165°C、185°C或210°C的三種溫度設定中選擇所需溫度，而內置的白金熱敏感應器每秒更可偵測溫度100次，確保直髮夾的溫度維持在準確範圍內，減少拉夾次數，避免頭髮斷裂及高溫對髮絲造成的傷害。即使天天為頭髮造型，也不用擔心髮質會變得乾燥暗啞，難怪這麼受女生們歡迎。

4.Dyson Supersonic HD03 升級版風筒 (紅色)

儘管直髮造型器是Dyson近來的話題之作，但說到Dyson的造型用品，又怎能不提成名作Supersonic風筒呢？儘管市場上已充斥各式各樣、各種功能的風筒可供選擇，不過現時市面上的家用風筒大多都有噪音過大及風力過熱的缺點，容易把頭髮及頭皮灼傷之餘，長期使用亦會令秀髮慢慢變得暗啞無光！針對以上問題，Dyson便花了數年時間研發出Supersonic風筒，開啟了日後科技護髮之路。

Supersonic HD03是HD01的升級版，外型未有改變，同樣使用V9數碼摩打，不過智能溫控系統卻由每秒偵測 20 次升級至每秒 40 次，令乾髮速度大大加快，更能有效防止高溫對頭髮造成損害。是次的限量紅色禮盒版更有別於紫色及粉紅色的普通版，顏色搶眼，送禮一流。

升級版還隨機附送全新的柔和乾髮風嘴及新一代造型集風嘴、擴散風嘴，改善了不少用家使用時反映的風力過大的問題，令原本3段風力的設定變出更多變化，同時又不會令操作變得複雜。

5.Dyson Airwrap Complete 造型器

有風筒、有直髮夾，當然也少不了鬈髮造型器。愛美的女生每天出門必定要花大量時間整理髮型，可是不整理又不行，有了Dyson Airwrap造型器，相信便可以為大家省回不少時間！

Dyson Airwrap™造型器集風筒、捲髮器及造型梳3大功能於一身，其設計除了能令用家輕易上手，機身還內置加熱和冷卻系統，以及三段風力操作，原理是利用高速氣流而非熱力來改變頭髮的捲度，避免髮質因高溫而受損。傳統的捲髮棒都需要頭髮在完全乾燥的狀態下才能使用，而Dyson的 Airwrap則不論在乾髮或濕髮時都可使用。

雖然名牌歸名牌，好用歸好用，但Dyson的價錢動軏三、四千元起跳，對比其他品牌的同類型產品，實在讓人十五十六、難以下手。假如一直心思思想購買Dyson，但礙於價格而遲遲未有行動，那麼，機會終於來了！

一網打盡Dyson優惠

以上盤點的產品均會於一網打盡平台以優惠價進行搶購，有意入手的朋友只要於7月22日中午12時按入以上連結，或按此進入一網打盡搶購頁面，並輸入優惠碼【PCN0720】，金額滿HK$682（USD$88）即可再減HK$116（USD$15），以激抵價購買Dyson產品！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/22)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！