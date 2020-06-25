【Dyson】一夾即直?不傷髮質?Dyson直髮夾4大實用功能 優惠價入手

網購攻略 網購攻略

髮型的重要性相信不用多說，換上一個合適的髮型，效果分分鐘好比整容一樣，但對於擁有一頭自然捲頭髮的女生來說，不論想塑造哪一種髮型，都總是會遇到頭髮亂翹、髮質毛躁的困擾，而且做出來的造型亦往往會因毛躁而變得亂七八糟，不消一會便會打回原形。想馴服一頭自然捲，擁有柔順不毛躁的直髮，除了平時要好好護髮，日常造型時挑選的直髮夾也絕對是關鍵！

直髮夾傷髮？視乎面板物料！

直髮夾是女生們「看門口」的必備品，不過天天夾直頭髮，難免會擔心傷害髮質，令頭髮越夾越乾，越夾越毛躁。其實，直髮夾對髮質的傷害絕對比負離子直髮來得要輕，至於要如何使用直髮夾才不傷頭髮，最直接的方法就是挑選一款好的直髮夾。

簡單來說，一款不傷髮的直髮夾最關鍵之處在於面板採用的物料，如導熱性佳、堅固耐用的物料能減少每次夾髮的加熱時間、使用次數，以及對髮絲磨擦而造成的傷害。當中又以鈦合金和陶瓷面板的導熱性最佳，而鈦合金又比陶瓷面板更為堅固耐用。以編輯經驗而言，坊間百元直髮夾雖然便宜，但往往因為不夠熱，要反覆夾完又夾才勉強能維持直髮，這樣一來，對頭髮的傷害自然更大，而品牌的直髮夾雖然價格不菲，但絕對是貴得有道理。

市面上的直髮夾品牌眾多，但要數近期的人氣冠軍，相信也非Dyson莫屬。以吸塵機成功打出名堂的英國家電品牌Dyson近年搞作多多，跨足美髮界後先後推出風筒及頭髮造型器，件件都好評不絕，深受女士歡迎。時隔兩年，Dyson終於推出品牌旗下的第三款頭髮造型產品——Dyson Corrale 直髮造型器，苦候已久近日終於在香港上市了！

雖然說貴的直髮夾絕對是貴得有道理，但Dyson的Corrale卻非一般的貴，到底這款市面最貴的直髮夾，是否真的能不傷髮質，比傳統造型器更能做到理想的造型效果嗎？立即來看看Dyson直髮夾四大特色：

專利6種金屬「彈性面板」

如前文所提，假如直髮夾的導熱能力不佳，用家便需要反覆拉夾頭髮才能達到直髮的效果，而為了減少因加熱及拉扯頭髮對髮質造成的傷害，Dyson便自行研發出錳銅合金彈性面板，當中融合了6種金屬，不論是導熱性、耐用度，還是面板彈性都比更為突出，而彎曲的設計亦能夠讓直髮夾抓緊髮絲，均勻受力，減少拉夾次數，避免頭髮斷裂及高溫對髮絲造成的傷害。

除此之外，彈性面板的邊緣亦用上了電氣石，可在拉夾頭髮時釋放負離子，減少造型過程中產生靜電而造成的毛躁，不傷髮的同時亦能幫助撫平毛躁。

三段式智能溫度控制

Dyson Corrale 直髮造型器與Supersonic風筒和Airwrap一樣，同樣配備了智能溫度控制技術，用家可根據個人髮質及造型需要，自行於165°C、185°C或210°C的三種溫度設定中選擇所需溫度，而內置的白金熱敏感應器每秒可偵測溫度100次，確保直髮夾的溫度維持在準確範圍內，減輕高溫對頭髮造成的熱傷害。

無線充電設計

與Dyson過往的產品一樣，Dyson Corrale 直髮造型器同樣配備無線功能，方便用家在夾頭髮時夾得更方便就手。直髮夾由4芯高效能鋰電池供電，完成一次充電只需70分鐘，而無線狀態下亦可以連續使用30分鐘。如需充電，這款直髮夾還配備360°磁吸充電線和充電底座。

飛航模式方便旅行攜帶

Dyson Corrale 直髮造型器的另一亮點就是首創的飛航模式。為了時刻維持完美的造型，不少人旅行時都會帶備自家直髮夾，不過由於直髮夾內置電池，因此不能攜身上機，只能放置於行李內，而Dyson Corrale 直髮造型器便針對這一點作出了改善，在直髮夾加上了飛航模式，啟動後電池便會與直髮夾斷開連接，避免用戶誤觸開關，方便隨身攜帶。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/24)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！