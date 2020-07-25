【口罩】KKday網售多款港台製口罩 台灣口罩$116盒免運費直送上門

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新冠肺炎疫情至今尚未受控，脫下口罩的日子遙遙無期，隨著近日疫情反彈，港人的防疫意識再次提高，對口罩的需求亦與日俱增。幸好香港「一罩難求」的局面已成過去，假如家中的口罩存貨不足，需要入貨的人士亦可安坐家中網購口罩。網上旅行平台KKday近日便與不同口罩廠商合作，於網上集合多款香港及台灣製的醫療口罩供市民選購，香港口罩最快即買即用，台灣口罩免運費直送上門，有需要的人士不妨留意一下。

新型冠狀病毒疫情再次席捲香港，儘管政府近日收緊了一連串防疫措施，但隨著不明源頭個案不斷增加，市民在個人防疫方面仍不能掉以輕心，外出時必須時時刻刻戴上口罩，以降低不明感染風險。

KKday網售多款港台口罩

疫情持續了多久，口罩便陪伴了我們多久。香港人自二月初起已開始佩戴口罩，時至今日，相信大家不但對口罩各種指標瞭如指掌，甚至已經把不同品牌、不同型號的口罩一一試遍。而台灣出產的口罩向來更是不少人的信心之選，隨著近日台灣口罩禁令解封，網上旅行平台KKday於網上推出台灣口罩預訂，平均低至$113一盒，更免運費，以順豐速遞直送香港。下文為大家整合一下各口罩資訊。

台灣製造口罩

1.BFE>99% 健康天使三層醫用口罩

健康天使專業口罩是台灣鴻海奈米科技旗下的口罩專列品牌，為台灣政府徵用之合作口罩公司，並100%使用台灣製造熔噴布製作。口罩具有BFE >99% 細菌過濾效果，符合台灣 CNS14774 醫用口罩測試標準，並通過有效防止病人與醫護人員間感染、無毒染料測試。

健康天使現時有兩款口罩可供選擇，分別是成人用三層口罩，以及幼童3D立體幼童口罩，兩者均以三盒裝形式出售，成人口罩售$348三盒，平均低至$116一盒；幼童口罩售$328三盒，平低至$109一盒。訂購後將會以順豐速運由台灣直送上門，免收運費。

口罩規格：三層醫用口罩，BFE >99% 口罩尺寸：17.5*9CM 包裝方式：50片/盒 口罩顏色：成人（粉紅、紫色、藍色），幼童（顏色隨機）

2.BFE>95% 台灣恒大三層結構醫療防護口罩

恒大醫療防護口罩2009年成為衛生署疾病管制局「醫用口罩」最大供應商之一，品牌出產的口罩100%由台灣製造，產品得到ISO 9001及 ISO 13485認證，Nelson測試BFE（細菌過濾效率）達99%以上，而PFE（微粒子過濾效率）亦達到95%以上。

恒大醫療防護口罩同樣以三盒裝形式出售，成人口罩三盒售$408，平均$136一盒。訂購後將會以順豐速運由台灣直送上門，免收運費。

口罩規格：三層醫用口罩，BFE >95% 口罩尺寸：17.5 x 9.5cm±0.5cm (成人用) 包裝方式：50片/盒，內有膠袋防潮 口罩顏色：淺藍

香港研發及製造口罩

3.BFE>99% 諾翹三層結構醫療防護中童口罩

諾翹口罩(Lockill Face Mask) 生產線於4月初抵港，口罩全由香港廠房製造，經台灣財團法人紡織產業綜合研究所(TTRI)進行檢測，經檢驗後證實口罩達到ASTM F2100 & F2101 第一級標準，BFE（細菌過濾效率）達到99%以上，而PFE（微粒子過濾效率）亦達到95%以上。

諾翹口罩暫時只有中童款式出售，尺寸適合兒童中面形使用，一盒售$138，於KKday平台訂購後，一星期內可到長沙灣辦公室自取。

口罩規格：三層醫用口罩，BFE >99%，PFE>95% 口罩尺寸：143±5mm x 90±3mm 包裝方式：50片/盒 口罩顏色：白色

4.BFE>98%諾翹可洗可重複使用口罩

Faceoff可重複使用口罩由諾翹 Lockill 自主研發，台灣製造。專為日常生活長期使用而設計。口罩採用與市場上口罩截然不同的技術，同時具備殺毒殺菌、防潑水、除臭、清爽透氣4大特點，經水洗後可重覆使用於20次。經台灣紡織研究院測試，Faceoff口罩過濾效率、防飛沫血滲、透氣程度均達到ASTM Level 2 標準，BFE（細菌過濾率）達98%。

Faceoff可洗可重複使用口罩分別有四個尺寸可供選擇 ，適合兒童、女士、男士佩戴，單個售$128。於KKday平台訂購後可到長沙灣辦公室自取。

口罩規格：可水洗可以重用20次以上，BFE > 98%，ASTM Level 2 口罩尺寸 : Kid: 13.9cm X 14.7cm (±2mm) / S: 14.9cm X 15.8cm (±2mm) / M: 15.4cm X 16.6cm (±2mm) / L: 16cm X 17.5cm (±2mm) 包裝方式：1包1個(獨立包裝) 口罩顏色：塵粉紅、牛仔布、碳深灰、朦粉藍

以上口罩均可於KKday網站及應用程式購買，詳細發貨時間可參考頁面內的指示。提提大家，假如閣下是新用戶，使用應用程式訂購，輸入優惠碼【APP15】可額外再減$15！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/24)

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