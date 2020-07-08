【口罩實測】可60次水洗重用布口罩 乾爽透氣 質地親膚似敷mask?

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本港新冠肺炎疫情反覆，口罩仍然是日常生活的必需品。除了醫療口罩外，近期亦越來越多市民轉用可重覆使用、可供水洗的布口罩，希望減慢一次性口罩的消耗量。要是說到如何選擇醫用口罩，相信港人個個都是專家，各種規格與牌子倒背如流，但若然說到可重用的布口罩，大家又知道該怎樣選擇嗎？而對市面上林林總總的布口罩款式，又有什麼值得入手的選擇？

布口罩有效抗菌？

新型冠狀病毒主要以飛沫和接觸傳播，因此在日常生活中，只要能阻擋飛沫進入呼吸道，不論是醫療口罩，還是布口罩，都同樣具有一定的防護效果。亦因如此，布口製使用的物料便至關重要，而隨著不同廠商相繼研發可重用口罩，現時布口罩使用的物料已越來越講究，除了物料本身具有防菌作用，有不少款式更是特地加入了特殊塗層及技術，不但能防護抗菌，更有保濕、防曬、防霾等諸如此類的額外功能。

這種可水洗的布口罩由於使用壽命較長，因此選購時除了要留意抗菌效能、可水洗次數，更要留意是否貼面、舒適、以及實用性都相當重要。

近日有KOL實試了一款可重覆使用的「CHITTON™ Pro3Mask」三重抗菌口罩，除了能抵禦病菌，更聲稱可改善及舒緩皮膚敏感及痕癢，減輕日日佩戴口罩的負擔感。以下來看看網民們怎樣評價：

IG@tiffffff111

IG@annie_littlecake

IG@kamunlam_blue

IG@kan_lucas

儘管網民們對「CHITTON™ Pro3Mask」讚譽不絕，但到底這款布口罩與坊間的有什麼不同？以下就來揭一揭Pro3Mask的底細，並簡單歸納一下它的優缺點！

CHITTON™ Pro3Mask

Pro3Mask 其實是一款由生物科技公司CHITTON™因應疫情而推出的最新產品，口罩參考了合規格的外科口罩，以外中內三層結構組成。雖然外表看起來與一般布口罩無異，不過在物料上卻採用了殼聚糖纖維紡紗專利技術，即是以殼聚糖與棉花混紡成一種全新的功能性物料，製成吸濕、透氣、防潮、抗敏的口罩內層，而中層則可過濾微粒及阻隔細菌，配合防水外層的光觸媒技術，以達到99.9％*抑菌功效。

加分位：可水洗60次重覆使用

「CHITTON™ Pro3Mask」 的防水外層採用了日本光觸媒技術，有效阻隔空氣中99.9％的細菌與微粒，而使用後亦可水洗，即使循環使用約60次，仍然能保持抑菌、防菌的功效，比一般用完即棄的外科口罩更環保。

加分位：物料親膚、舒適透氣

相比一般的布口罩只強調外層的抗菌力、中層的過濾力，「CHITTON™ Pro3Mask」反而將重點放在內層舒適度上，並以具備天然抑菌、保濕能力的殼聚糖製成內層，加上3D剪裁設計，令口罩貼合臉型，親膚抗敏的同時亦能吸收口罩內的濕氣，即使長時間佩戴都不會產生異味，及出現焗促不適的感覺。

加分位：抗敏護膚

口罩內層採用的殼聚糖纖維除了可以抑制細菌及微生物，還具備良好的保濕力，能增強皮膚的防禦及癒合能力，減少因長時間佩戴口罩而出現的炎症與粉刺。有不少KOL實測後亦表示即使戴足一天口罩，皮膚亦沒有出現敏感、痕癢，或油光滿臉等的不良情況，完完全全對肌膚零負擔，敏感肌、油肌的朋友絕對值得一試！

扣分位：不適合化妝後使用

由於口罩用上3D設計，因此會比一般外科口罩更為貼臉，如女士們有化妝的習慣，太貼合的剪裁容易令粉底沾黏在口罩上，令妝容變得斑駁。建議女士們可使用素顏霜與遮瑕代替粉底液，抑或在上妝的最後一步以定妝噴霧定一定妝，減少脫妝危機。若然口罩不小心沾上了化妝品，清洗時亦只要以梘液輕揉口罩一至兩分鐘，即可輕鬆去除各種痕跡。

編輯總結：雖然市面上的布口罩選擇眾多，但「CHITTON™ Pro3Mask」能被推薦也並非不無原因。單是物料親膚、舒適透氣已經值得加分，尤其臨近炎夏，在酷熱的天氣戴上口罩就猶如「焗桑拿」一樣，令皮膚又濕又焗，加重負擔之餘亦隨時引起敏感、濕疹等等的問題，如「CHITTON™ Pro3Mask」的殼聚糖纖維能做到親膚抗敏，兼具保濕的效果，那就非常值得一試了。

按大圖看更多KOL分享用後感：

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*99.9％抑菌功效：經正確手洗程序達至之最佳功效

「CHITTON™ Pro3Mask」現時以首批優惠價$198元／兩個發售，有意購買可按以下的「按此購買」，或經此連結進入CHITTON™官方網站，或透過Prettyme、HGCmore、「電訊數碼」全線80間分店購入。

布口罩清潔小教室

布口罩雖然能重覆使用，但大家記得每次使用後必須徹底清潔，才能有效防疫！

Step 1：先用清水沖洗口罩前後兩面。

Step 2：將適量梘液搓成泡沫，均勻輕柔口罩一至二分鐘

Step 3：以清水徹底沖淨梘液。

Step 4：以乾淨的毛巾或紙巾夾著口罩，印乾水分。

Step 5：掛起或平放口罩直至徹底乾透。

溫韾提示，不論是自製抑或品牌出產的布口罩，清潔時都切勿使用漂白水，否則會對塗層造成破壞，除此之外亦不能放進洗衣機清洗，或放進乾衣機烘乾，避免破壞口罩布組織，減弱細菌過濾效能。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/08)

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