【藍光美白】真人實測韓國藍光美白牙刷 只需3分鐘刷牙同時美白?

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正所謂「一白遮三醜」 ，為了追求白皙透亮的肌膚，不少女生都不惜工本購買各式各樣的美白產品，但美白皮膚的同時，卻往往忽略了牙齒美白其實同樣重要。試想像一下，即使你的外表有多漂亮、打扮有多入時，但笑起來的時候卻露出一口黃黃的牙齒，多完美的形象相信也大打折扣。相反，潔白的牙齒既不但能為笑容加分，更有助散發個人魅力！如今美白牙齒的方法多的是，面對林林總總的美白牙貼、牙齒美白凝膠、藍光牙齒美白，到底哪種方法的效果最為顯著呢？

要了解牙齒美白，首先當然要先了解牙齒變得黃黃髒髒的原因，對症下藥。有些人牙黃是天生的，有些人卻是因為後天的種種原因而造成，譬如某些飲食或生活習慣，包括飲用咖啡、濃茶、紅酒、抽煙，甚至是服用了某些藥物，都有機會破壞牙齒表面的珐琅質，令牙齒顯現出啡啡黃黃的顏色。

美白牙齒的原理？

近年流行牙齒美白，比起大家熟悉的美白牙膏，如今的美白牙貼、藍光美白等的方式似乎更為人追捧，到底兩者有何分別呢？

美白牙膏主要在膏體中添加的研磨劑，去除牙齒上的污垢與色素沉澱，使用方式與一般牙膏相同，既方便又快捷，不過效果卻不太顯著，往往需要較長時間才可看到些微微的改變。

而美白牙貼及藍光美白主要採用了美白劑，成分包括碳酸鹽及天然美白成分等，而藍光美白則會再配合藍光燈使用，激活美白劑內的成分，再透過漱口將牙齒上的污垢及色素帶走，以達到更長效、更顯著的美白效果，不過以上兩者的價錢相較美白牙膏昂貴，使用起來亦未如美白牙膏方便。

不過隨著技術不斷進步，坊間近年又有不少美白牙齒的新產品推出。要數近期最熱門的，相信也非韓國的美白牙刷套裝莫屬。由於產品將美白牙膏及藍光美白技術結合，令用家在日常刷牙的時候也可同時美白牙齒，方便之餘，亦可減少額外進行美白療程的時間，非常受到歡迎！

實測韓國大熱產品：【韓國 E:Flash 藍光LED美白牙刷套裝】

韓國 E:Flash 藍光LED美白牙刷套裝

每日3分鐘即可美白牙齒？

Me Flash 潔牙套裝包含美白牙膏及藍光LED牙刷，牙膏中含有35%美白劑成份，使用時只需以正常步驟刷牙，並開啟牙刷的藍光LED功能，藍光即會激活美白劑內的成分，將牙齒上的污垢及色素帶走。而藍光在啟動三分鐘後即會自動關閉，換言之，只要每日堅持刷牙，幾乎等同出外做一次藍光美白療程！

真人用家實測評語：

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可預防口腔及牙齒問題？

藍光LED牙刷採用0.1mm超細纖維抗菌刷毛，可以深入齒縫，去除牙菌，配合帶有薄荷味的牙膏使用，不但可以去除口氣，更可預防牙齦炎及牙周病等等的牙齒問題。

真人用家實測評語：

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多久要充電一次？

E:Flash 最方便的地方在於小小的牙刷機身內已內包含大電量的電池，不需如電動牙刷般需要頻繁充電，即使一天兩次，早晚使用3分鐘，牙刷的電力亦足夠使用9個月。

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刷頭可以更換嗎？

雖然不用充電，但為了衛生起見，刷頭還是需要更換的。E:Flash 牙刷套裝已包含三個可更換的刷頭，用家用滿3個月便應更換一次。

Instagram@sou2le

漂白劑成分會否傷牙？

漂白劑假如在安全的濃度及適當的時間下使用，的確可以達到分解色素的效果，而不會侵害牙齒，反之使用時間過長，使用不當，則有機會傷害牙齒表面的琺瑯質。若然使用的是E:Flash 美白牙刷，產品已經經過韓國食藥處證書認證，用家只要遵受3分鐘的使用時間，即可安全美白牙齒。

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編輯總結：對於沒有時間，沒有多餘財力進行一般藍光美白的用家來說，E:Flash 藍光LED美白牙刷套裝確實是一種方便快捷的美白方法，而除了成人可用外，有牙漬問題的小朋友亦可使用兒童版本的套裝來改善牙黃問題，甚至比家用的藍光機更為方便。不過相對於家用的藍光機， E:Flash 牙刷的壽命只有9個月時間，打算長期使用就或許要再額外添置多一套牙刷了。

IT FLASH 牙齦護理套裝

KI FLASH 兒童防蛀套裝

ME FLASH 專用美白牙膏

按圖看更多產品介紹及用後感：

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/21)

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