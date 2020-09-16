Dyson推限定新色Hermès橙風筒 搶眼度不及大紅款?附最新Dyson優惠

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被譽為「家電界蘋果」的Dyson近年不斷研發及推出新家電，除了今年推出的Dyson Corrale直髮造型器、V11吸塵機，以及輕量級的吸塵機新品，近日網上亦流傳兩款Dyson全新限定色產品，以「愛瑪仕橙」配上金屬機身，令兩款造型器由以往充滿科技感的設計，搖身一變成為充滿活力兼自帶氣質的形象。雖然難免有舊酒新瓶之嫌，但Dyson的設計確實令家電的顏值提升不少，擺脫過往家電笨重及老土的外型。

網上流傳的Dyson限定色涵蓋Airwrap造型器及Supersonic風筒兩款產品，將摩打中的銅金線圈的顏色應用於機身之上，以焦糖橘棕銅金色搭配冷調的淺銀機身，融合科技與設計美感。更令人心動的是新色更有「愛瑪仕橙」的稱號，加上於七夕期間限定推出，完美俘虜一眾女士。

不過可惜的是，限定新色暫時只於內地官網有售，香港暫時未見蹤影，亦未知何時會正式打入香港市場。

Dyson向來擅長將科技與美感結合，除了以上的新色外，其實Dyson以往逢年過節亦會推出限定新色禮盒，當中就以優雅的大紅款式最為搶手，機身雖然仍是經典的銀灰色，但搭配上亮眼的大紅色，令整體的華麗感、高貴感再度升級。

雖然銅金新色暫未於香港發售，但大紅新色卻早已推出，若嫌黑紫色的機身平平無奇，那麼紅色版本相信更別具一格，不但自用夠搶眼，當作禮物亦非常得體。近日一網打盡聯同eBay推出Dyson搶購優惠，多款Dyson造型器包括Airwrap、Supersonic風筒，以及Corrale直髮夾統統進行減價，折扣力度多達折，同場亦有TP04及HP04風扇，有意入手Dyson的朋友不容錯過！

Dyson Supersonic HD03 升級版風筒(紅色)

Dyson Supersonic HD03 升級版風筒(銀白色)

儘管市場上已充斥各式各樣、各種功能的風筒可供選擇，不過現時市面上的家用風筒大多都有噪音過大及風力過熱的缺點，容易把頭髮及頭皮灼傷之餘，長期使用亦會令秀髮慢慢變得暗啞無光！針對以上問題，Dyson便花了數年時間研發出Supersonic風筒，開啟了日後科技護髮之路。

Supersonic HD03是HD01的升級版，外型未有改變，同樣使用V9數碼摩打，不過智能溫控系統卻由每秒偵測 20 次升級至每秒 40 次，令乾髮速度大大加快，更能有效防止高溫對頭髮造成損害。升級版還隨機附送全新的柔和乾髮風嘴及新一代造型集風嘴、擴散風嘴，改善了不少用家使用時反映的風力過大的問題，令原本3段風力的設定變出更多變化，同時又不會令操作變得複雜。

同場當然也少不了Dyson的皇牌產品，無扇葉風扇。除了智能及安全性的設計大受追捧，Dyson其後更把風扇與空氣清新機合二為一，讓大家只需以一部家電的價錢，買到兩種實用的功能，為家居慳位之餘，一機兩用亦更加便利。

Dyson HP04 三合一風扇冷暖風空氣淨化清新機

HP04具備冷風、暖風及空氣淨化 3 大主要功能，其中Air Multiplier 氣流倍增技術，能夠令空氣及涼風均勻循環至家中每個角落，不用特地調整位置也能享受到強大的風力。而濾網方面則使用360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，有效捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒，雙管齊下過濾走有害氣體、家中油煙、異味及清潔劑等有機化合物。若然家中有成員有敏感問題，或有對空氣較為敏感的嬰兒身處室內，這款二合一風扇空氣清新機便能針對空氣中的致敏源，改善呼吸道問題。

Dyson TP04 二合一智能空氣淨化風扇

相比起以上的HP04，TP04屬於座地款式，機身較修長，風力觸及的範圍亦相對較大，更適合大空間如客廳、辦公室使用。在技術上TP04同樣採用了Air Multiplier 氣流倍增技術、360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，同時具備風扇及空氣淨化兩大功能，不過與HP04略為不同的是，TP04沒有提供暖風功能，因此價錢對比HP04便宜不少，如果並非非常怕冷，單以香港的天氣來說，相信TP04這個型號已經能應付到日常需要。

除此之外，Dyson的造型器亦是近年女生間的話題產品。愛美的女生每天出門必定要花大量時間整理髮型，可是不整理又不行，Dyson相信就可以解決以上煩惱，為大家省回不少時間！

Dyson Airwrap Complete 造型器

Dyson Airwrap™造型器集風筒、捲髮器及造型梳3大功能於一身，其設計除了能令用家輕易上手，機身還內置加熱和冷卻系統，以及三段風力操作，原理是利用高速氣流而非熱力來改變頭髮的捲度，避免髮質因高溫而受損。傳統的捲髮棒都需要頭髮在完全乾燥的狀態下才能使用，而Dyson的 Airwrap則不論在乾髮或濕髮時都可使用。

Dyson Corrale HS03 直髮造型器

Corrale HS03是2020才正式亮相的最新產品，它針對了過往直髮夾常見的問題，如導熱能力不佳、金屬面板不夠耐用等容易傷害頭髮的缺點而進行改善，自行研發出錳銅合金彈性面板，當中融合了6種金屬，不論是導熱性、耐用度，還是面板彈性都比一般的直髮夾更為突出。

加上配備了智能溫度控制技術，用家可根據個人髮質及造型需要，自行於165°C、185°C或210°C的三種溫度設定中選擇所需溫度，而內置的白金熱敏感應器每秒更可偵測溫度100次，確保直髮夾的溫度維持在準確範圍內，減少拉夾次數，避免頭髮斷裂及高溫對髮絲造成的傷害。即使天天為頭髮造型，也不用擔心髮質會變得乾燥暗啞，難怪這麼受女生們歡迎。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/16)

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