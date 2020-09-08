Switch市面最平入手價 港版大機$2588包郵 5大在家運動遊戲推薦

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自從第三波新冠肺炎疫情在港爆發，不少打工仔都需要實行在家工作或輪班工作的措施。減少外出固然是萬全之策，不過同時亦意味活動及運動的時間大大減少，加上Home Office期間往往難抵零食誘惑，長期多吃少動，不知不覺便為腰間囤積了一層又一層的贅肉。在疫情肆虐，難以出外運動的期間，有不少網民就在家中實行Switch減肥大法，以輕鬆又有趣的方法消消脂，減減肥。

不過運動就如大多數事情一樣知易行難，尤其每天下班又累又餓，往往都提不起勁堅持運動，令減重計劃半途而廢。假如你也是其中的一份子，近年網民大推的Switch減肥法或許就適合你了！首先透過遊戲提高運動興趣，然後再從難度低的運動入手。除了容易實行，最重要是讓充滿挑戰性的遊戲激發鬥志，寓運動於娛樂，提高堅持運動的動力。

Youtube截圖@Nintendo 公式チャンネル

以下為大家推薦5款「爆汗系」減肥遊戲，假如還未擁有Switch，不妨趁今次機會同時入手，事關一網打盡由即日起推出Switch優惠搶購活動，早前被炒貴的大機亦大減價！

是次優惠的Switch 型號是紅藍色電池持續時間加長版，港版行貨，價錢將降價至$2588出售，由商家包郵直送家中。縱觀市面售價，現時Switch 大機的價錢大概徘徊$2,650至$3,088之間，這次的$2588優惠絕對是市面最平最抵玩！

Switch 電池持續時間加長版遊戲主機 紅藍色

是次以優惠價出售的Switch屬於電量加長版型號，是標準版紅藍主機的加強型號，同樣可通過體感、連線、多人對打進行遊戲，新版本電池比起上一代長約2至6.5小時，整體續航時間大概提升至約4.5至9.0小時，比原版更為耐玩。

盤點5款「爆汗系」Switch 遊戲

1. Ring Fit Adventure

說到運動遊戲，當然少不了由去年9月推出至今仍一直大熱的Ring Fit Adventure。Ring Fit 是一款將RPG與運動結合的健身遊戲，玩家的最終目標是要透過遊戲戰鬥拯救世界，而玩家在戰鬥中所施展的動作、技能與防守都要透過一個的柔軟健身環進行。過程中玩家需要把Joy-Con 綁到大腿上，再使用健身環做出踏步、擺動、屈膝、拉推等一系列的健身動作，以通過一個個難關打敗怪獸。除了角色扮演模式外，遊戲中還具備快速遊玩模式，玩家可透過此模式直接進行特定的肌肉鍛鍊課程，或遊玩「迷你遊戲」。

雖然Ring Fit的健身動作看似簡單，但其實當中的運動項目都經過精心設計。早前日本就有宅男玩家及家庭主婦分別透過Ring Fit減去30磅及44磅，成效非常驚人！

2. Just Dance 2020

健身舞向來是老少皆宜的減肥運動，入門級的低強度。既可燃脂，又可訓練節奏感與體態，假如跳厭了Youtube上的健身操，Switch的Just Dance絕對可以令你重拾運動的樂趣。Just Dance的玩法非常簡單，玩家只需手持Joy-Con， 模仿屏幕上的舞者做出相同的舞蹈動作，模仿得越像得分便會越高。Just Dance 2020 推出的新作總共收錄了 40 首新歌，從排行榜金曲、洗腦神曲，到新晉藝人的最新作品也應有盡有，一首跳下來絕對能令你渾身爆汗。

3. Fitness Boxing

拳擊屬於全身性的高強度運動，對於燃燒脂肪、心肺訓練、增強肌肉，都有快速及顯著的效果，甚至比起單車、跑步等有氧運動更為見效。Switch的Fitness Boxing就是一款特地為新手而設的拳擊遊戲，玩家可以根據不同的健身目的，譬如減肥、強化體力、針對不同部位塑形來進行拳擊訓練。當中包含了直拳、刺拳、勾拳、閃身、下潛等多個拳擊動作，玩家只要手持Joy-con，跟隨着畫面中的健身教練完成拳擊動作即可得分。

4. Mario Tennis Aces

Mario向來是任天堂的皇牌之作，來到這一代Switch，當然少不了將Mario結合體感功能，將戰場由賽車場延伸至運動場。Mario Tennis Aces顧名思義是網球對打遊戲，玩家可化身成Mario的不同角色，手持Joy-Con與其他玩家進行網球對戰。遊戲內有5種擊球方式，加上暫停時間、破壞對方網球拍等等的魔法招式，想取得高分必定要鬥智鬥力。雖然遊戲較為輕鬆，但千萬不要少看它的運動量，一局玩下來絕對會令你的手腎非常酸痛！

5. Arms

Arms同樣是拳擊遊戲，但相比起Fitness Boxing的拳擊訓練課程，Arms更集中於遊戲格鬥及趣味性。玩家將會化身成比賽中的拳擊選手，以左右手同時控制Joy-Con，讓角色前後移動、出拳、格檔、跳起，甚至鎖住對方，儼如真的格鬥場一樣。想減重的玩家除了可以通過出拳動作來塑形消脂，在使出格鬥技時還要配合手掣按鈕打出不同動作，同時訓練協調能力！

不少人可能認為Switch的運動遊戲強度未必足夠，但對於運動新手來說，Switch的遊戲已足夠讓你大汗淋漓！假如想輕鬆在家做運動，不妨趁優惠期間入手一部Switch，與朋友一同邊玩邊減絕對有趣得多！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/08)

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