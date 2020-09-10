【耳機優惠】$500以下實用靚聲大牌耳機合集 三單元耳機最平$209

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耳機如今已成了現代人出門的必備用品，來到2020年，耳機的型號與款式更是多不勝數。功能不斷進步，價錢當然亦更上一層樓。不過耳機如同音響一樣，貴有貴玩、平有平玩，在高端耳機市場不斷推陳出新、無線耳機遍地開花的同時，市面上其實還有不少平價而又實用的耳機之選，適合要求簡單、不想大灑金錢追求新型號的學生、主婦，下文就為大家整合近日的耳機優惠及抵玩推薦。

雖然平價的耳機一般以價錢而非音質作為主打，但其實音質好壞見仁見智，市面上有不少知名品牌如JBL、Sony便推出過不少平價耳機，價錢與雜牌相差無幾，但無論是外型、功能，還是音質都質素超班，值得一試。

尤其是有運動需要、鍾情頭戴式耳機，甚至是同時使用多個裝置的用家，為求方便又不想重覆購買耳機，以下的耳機全部 $500以下有交易，由知名音響大廠JBL及Sony出品，絕對是極高性價比之選。

無線藍牙耳機：無線式耳機一般採用的藍牙技術，當中又可分為有纜線藍牙耳機及真無線藍牙耳機，兩者最大的分別在於主副耳連線方式。真無線藍牙耳機連線時需要先與主耳連上，其後再與副耳機連線，所以連線的時間一般比較長，連線品質亦沒有有纜線藍牙耳機穩定，但使用時相對就不受到耳機線干擾，便利性更佳。

JBL FREE X 真無線耳機$499

Free X 以平價真無線作為賣點，基本功能齊全，在千元耳機遍地開花的市場中實屬罕見。電量方面，耳機可連續播放4小時，充電盒則提供 20小時的備用電力，並且支援15分鐘快速充電。除此之外亦具備IPX5等級防潑水設計，並提供符合人體工學的耳塞，加強佩戴時的牢固度與舒適度，日常用可，運動用亦可。

JBL Everest V110BT 無線藍牙入耳式耳機$259

JBL Everest V110BT內置的麥克風採用了回音消除技術，能提供清晰的免提通話，只需充電兩小時，即可使用8小時。另外隨機亦附有3種不同尺寸並符合人體工學的耳塞，確保使用時的貼合度。

JBL Reflect Mini 2 無線入耳式耳機$249

JBL Reflect Mini 2耳機具備防汗防水功能，以及10小時電池續航力。三鍵式的麥克風線控，可一鍵控制音樂播放與來電通話接聽。加上人體工學矽膠耳塞和專利Freebit™加固器，同時是日常與運動兩用之選。

頭戴式耳機：耳機兩側的軟墊可完全包覆耳朵，讓耳朵與耳機之間形成一個獨立空間，完全隔絕環境噪音。加上機身體積大，頭戴式耳機可配置較大的驅動單體，增加聲音的發揮空間，對於音質有一定要求的用家會是第一首選。不過配戴時較一般耳機沉重。

JBL Everest V310BT 頭戴式無線藍牙耳機$459

Everest V310BT 內置40mm動態驅動器，能提供層次豐富的聲音，此外亦配備可連續播放長達20小時的電池，方便長時間使用，而重量卻只有230克，體積小巧亦可折疊，隨身亦相當方便。

Sony WH-CH510 頭戴式無線藍牙耳機$380

Sony WH-CH510 提供長達 35 小時的電池使用時間，並具備10分鐘快速充電功能，在是次的耳機中屬電量之冠。除此之外，機身亦具備使用按鈕，簡單一按即可連接至智能手機的語音助理，播放音樂及進行通話。

有線入耳式耳機：有線款耳機由線路直接傳遞音訊，可讓音源無損地轉換成耳機接收的聲音，音質表現較藍牙耳機佳之餘，傳輸亦更為穩定，而且不必受電量不足的問題困擾。

NICEHCK DB3 三單元耳機(有咪版) 藍色$209

DB3耳機採用二圈一鐵混合三單元配置，10mm的同軸複合雙動圈單元可提供豐富及強而有力的低音，加上PCB電子分頻技術及鋁合金導音嘴，可平衡低中高頻的解析力和層次感，提供高質素音質。除此之外，可換線設計亦可讓用戶自行升級線纜，以性價比實屬數一數二之選。

運動耳機：設計上主要採用耳掛式及繞頸式兩種，特別方便運動時使用，即使身體劇烈移動，耳機亦能保持一定穩定性，不容易脫落。近年不少運動耳機更加入多款新功能，包括防水、心跳檢測等。

JBL Under Armour Sport Wireless React 無線入耳式耳機$369

JBL聯乘運動品牌Under Armour推出的運動耳機，技術上採用了TalkThru 自由通話技術，當中的環境感知模式可幫助用家於運動時感知周圍環境，以提高安全性。耳機同時亦具備 IPX7 防汗防水等級、貼合磁性耳機單元，以及Freebit 帶羽翼支撐結構的加強型耳塞套，強化運動時佩戴的牢固性。

JBL Reflect Fit 心率監測無線耳機$239

JBL Reflect Fit 採用頸掛式設計結合人體工學耳塞套，即使進行激烈運動，耳機仍可牢固地緊貼耳朵，當不想使用耳機時，亦只需把耳機放下，掛在頸上即可，不必擔心邊運動邊收納的問題。值得一提的是，Reflect Fit 內置了實時心率反饋功能，在毋須拿出手機或其他設備的情況下，用家單靠耳機即可讀取即時心跳，方便運動人士隨時監測運動心率。另外亦具備IPX5級防水功能及10小時電池使用時間。

Sony WI-SP500 無線入耳式防水藍牙運動耳機$349

Sony WI-SP500採用開放式驅動單元，用家使用耳機時可同時聽到音樂和環境聲音，方便在戶外鍛煉及跑步時時刻保持警覺。此外機身亦具備 IPX4 等級防水防汗功能及一鍵操作按鈕，用家只需輕輕一按即可進行免提對話，而長按則可啟動 Android 或 iOS 裝置語音助理，運動時無需暫停都可進行通話及其他操作。

除了以上的編輯推薦，一網打盡平台還有其餘精選耳機及喇叭優惠，品牌包括JBL、Sony、Sennheiser、Apple、B&O、NICEHCK、Harman Kardon、Shure，型號由低階至高階耳機應有盡有，最平一款耳機更只需$188起，需要入手耳機優惠的朋友記得把握機會！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/10)

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