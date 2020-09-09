【按摩槍】運動放鬆外仲有隱藏用法?網民實測按摩槍瘦腿2cm去水腫

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香港人經常工作家庭兩頭奔波，一方面生活壓力大，另一方面工作又要長時間久坐久企，加上休息時間仍然機不離手當低頭族，不良的姿勢與習慣令肩頸膊痛不時找上門。近年不少人便流行用按摩槍紓緩運動後、或疲勞時出現的肌肉痛症，但除了運動可用，按摩槍原來還有不少隱藏的用法與好處？

手按摩 vs 按摩槍的分別？

由於人的肌肉都有一定的厚度，一般的徒手按摩只能把力度施加於皮膚及肌肉表層，而按摩槍則透過高頻震動，讓力量穿過脂肪層及筋膜層，直達肌肉深處，加速酸痛部位的血液循環，震鬆緊張肌肉，在運動後使用亦可幫助加速排走乳酸，紓緩肌肉疼痛。簡單來說，用按摩槍比起徒手按摩絕對是更有效、更省時省力的方案。

按摩槍只有運動人士才適用？

大家對於按摩槍都有一些刻板印象，就是似乎只有運動人士才需要使用，但其實只要選對適當的振幅、頻率，一般人也可用來放鬆肌肉，甚至達到瘦身塑形的功效！中醫有云：不通則痛，痛則不通。適當的按摩其實還可以疏通經絡上的易堵塞穴位，當氣血開始暢通，身體便會開始排毒，身體各處的線條，特別是贅肉積聚的位置亦會慢慢變得更為緊實。

畢竟現代人經常低頭滑手機，上班時不是久站就是久坐，除了令肌肉緊繃，不少人即使看上去身材勻稱，但偏偏屁股、大小腿卻異常粗壯，原因正正因為長時間繃緊肌肉，令血液循環減慢，堵塞經絡，以致下半身肥腫難分。近年不少女生就嘗試以按摩槍按摩腿部，除了放鬆之餘竟然真的能達到排毒、去水腫、瘦身、塑形的功效，文末將附上4點按摩教學！

按摩槍近年推陳出新，不少品牌都相繼加入戰場，款式亦由以往的單一的功能變成如今的形形式式，不過要數當中熱議度最高、最多人推薦的必定是來自台灣的按摩槍品牌Booster，其性價比之高令它成多番成為市場上數一數二的品牌，就連不少明星及運動員都是它們的粉絲呢！

熱門按摩槍型號：Booster Mini 口袋按摩筋膜槍

Booster 的按摩槍型號甚多，其中又以Booster Mini的知名度最高。假如有健身習慣，輕巧的Booster Mini則可隨身攜帶，方便在健身室操肌後即時放鬆肌肉。

有別於一般大件夾笨重的按摩槍，Booster Mini 全機機身僅長 14. 2cm，重量僅重 0.5kg，與iPhone 11的長度相若，比成人的手掌的長度還要小巧，即使把整支按摩槍放進口袋也毫無難度，方便隨身攜帶、輕便收納。

至於性能方面，Booster Mini 具備4個按摩頭及4檔變速，轉速最高可達 3200rpm，瞬間爆發出5KG的擊打力度，而由於機身採用浮動式電機懸掛雙軸承傳動結構，機器在運作時便能減輕震動帶來的噪音，保持靜音高效。而內置的第二代變壓系統更可即時監控按壓力度，當力度提高時，系統會增大扭矩，將振動傳達到更深層的肌肉。

Booster Mini 採用2900mAh鋰電池，以最低檔位每天使用10分鐘，也可連續使用約90天，即使拿出拿入忘記充電，亦不怕電量會快速耗盡。

適逢淘寶99大促活動，Booster Mini 按摩筋膜由原價¥799降價至¥439，假如在淘寶購物滿¥499，再使用香港01的獨家優惠碼【40HK01】，即可再減¥40。

按摩 4 點瘦腿去水腫

近年小紅書上流行用按摩槍瘦腿，有不少網民親身上陣實測，按摩之餘再配合腿部拉伸運動，結果成功令小腿瘦了2cm！除了視覺上變得更筆直修長，更大大改善了o型腿、ox型腿的情況。

不過提提大家，並不是所有的部分都適合使用按摩槍，而使用時亦不是越痛就代表越有效果，事關有些部位佈滿神經及淋巴，如頸椎、腋窩、胸腹、脊骨正中間等部位便不宜用按摩槍按摩，容易導致受傷，甚至出現中風。而每次按摩時亦應以5分鐘為佳，切勿特地加大力度。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/09)

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