Airpods以外最強降噪耳機推介 Sennheiser音色突出減價低至5折

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在短短幾年間，真無線藍牙耳機由崛起到大流行，Airpods可謂功不可沒。雖然Airpods在音質方面仍然不時受人垢病，不過不得不說，Airpods與Apple的家族設備在連線上確是接近完美無縫，既便利亦快捷，對於iPhone用家來說，無可否認是最佳首選耳機。但假如你是非iPhone手機用家，在Airpods以外其實還有更多音質與實用兼備，性價比甚高的品牌可以考慮。

目前市面上的耳機品牌林林總總，既有經典大牌，亦有年輕新力軍的加入，假如單單只是留意Airpods或Sony，或許就會錯過不少好選擇。趁著近期接二連三有耳機優惠推出，今次就為大家介紹兩個Apple以外的耳機品牌，不論你是Android手機用家，抑或想尋找更多真無線耳機的選項，都不妨留意看看。

網購平台《一網打盡》近日推出了多款無線藍牙耳機快閃劈價優惠，當中包括SONY、Bose、JBL、NICEHCK、Sennheiser等多個品牌，優惠幅度足足高達5折。假如音質是你的首要考慮，其中Bose及Sennheiser的耳機就是非常值得推薦的選擇。

Bose QuietComfort 35 II降噪耳機代表作

BOSE是美國最大的喇叭廠家，除了為人熟悉的隨身與家用的喇叭產品，BOSE亦是最早期研發及推出降噪耳機的品牌之一，在音頻及降噪技術上屬於先驅者。而Bose QuietComfort 35 II就絕對是多年技術下的代表作。

QC 35II 屬於頭戴式耳機，在降噪方面相對比入耳式的降噪耳機表現更精準出色。在技術方面，耳機採用了數位降噪處理方式，以耳罩內外的麥克風偵測環境噪音，並發送反向訊號來進行降噪，有效提升降噪效果之餘，亦提供了高降噪、低降噪以及關閉降噪三種模式讓用家根據所在環境自由選擇。

至於音質方面，QC 35II耳機單元設有音量優化均衡器，可在任何音量狀態下提供均衡的聲音表現。另外，QC 35II在操作上的設計亦相當完備，除了具備藍牙無線傳輸功能，同時亦支援NFC 一觸即連，不但可以透過專用App進行多種操作及設定，機身上亦配置了智慧功能按鍵，包括開關、音量、播放或暫停都可在機身上一鍵完成。

Bose Soundsport Free重音強低音勁

相比起Bose的頭戴式耳機，無線耳機 Bose Soundsport Free就更為適合追求輕便及音質的用家選擇。事關這款耳機是專為運動而設計的款式，主打完全自由、舒適穩妥的真無線佩戴感，由於耳塞經過特別設計，因此不論是日常使用抑或運動使用，耳機均可以均勻貼合耳朵內部，不會輕易鬆脫。

而為了方便運動時安全使用， Soundsport Free 並不設降噪功能，不過耳機在音質方面卻有不俗的表現。採用的音量優化均衡器和Bose 數碼訊號處理功能，令耳機在不同音量下均有清晰、渾圓及均衡的音效 。不少用家表示 Soundsport Free 的重音及低音會較其他同類型耳機強勁。

除此之外，Soundsport Free亦具備IPX4防水功能、充電便攜盒可提供10小時的電力，而耳機上亦有音樂調節、接聽電話、播歌及暫定多種功能鍵，方便運動時一鍵操作。

Sennheiser Momentum傳統大廠耳機音色突出

假如是高端耳機用家，特別著重音色體驗，傳統大廠Sennheiser 推出的真無線耳機相信可以令你對藍牙耳機的音質另眼相看。Sennheiser 推出產品向來貴精不貴多，這款Momentum耳機在各方面的技術都相當成熟，除了具備IPX4防水功能、藍牙5.0傳輸、長達12小時的電力，亦兼容無線耳機中少有的apt-X高質素藍牙傳輸及apt-X LL低延遲傳輸，令耳機亦可享有媲美CD般的音質，能夠如實表現出一定的空間感、有力量的低頻、清脆的高音，以及清晰的人聲。

而在操作方面，Momentum於金屬面板上採用了觸控技術，透過App即可設定所需要的按鍵功能，而且連線亦相當穩定，不論是Android抑或Apple的用家同樣可快速地連上耳機，基本上其他耳機具備的功能Momentum都一併有齊，而音色上卻更為優勝。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/29)

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