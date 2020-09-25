編輯實測主婦新寵HIZERO地板清潔機 4合1自動乾濕分離效果超驚人

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疫情關係令香港人的衛生意識大大提高，除了做好個人衛生，家居環境亦要勤力清潔才讓人覺得安心。不過家務說起來容易，但實際做起來卻費煞不少時間和精力，尤其每次清潔都要先掃地，再吸塵，然後才可拖地，事後還要為地板過清水、清洗每件家電，來來回回已經花去一個上午，費時之餘更費勞力。假如想將清潔家務變成輕鬆省時的每日任務，選對家電絕對是最關鍵一步。

傳統清潔工具如掃把、地拖、吸塵機、抹布都只有一項功能，每每清潔家居，就要把過程分開幾個工序進行，而且這些工具的清潔力亦未必足夠，假如不小心打翻杯麵，或者小朋友經常把粥仔、餸菜、飲料灑滿一地，那麼清潔時就要先掃走固體食物，然後才可用地拖清潔，工序既然繁複又麻煩，特別是有小朋友的家庭，打翻東西的戲碼隨時天天上演，想快速清潔妥當，就不得不靠清潔神器了。

繼Dyson吸塵機之後，近日又有一款家電成為主婦新寵，除了獲得不少主婦用家、網民及Youtuber的推薦，更被指實用程度完全勝過Dyson。到底這款聲稱具備4合1及乾濕分離功能的地板清潔機實際使用效果如何？是次就由編輯來實測一下，立即睇片！

編輯實測後發現，這款HIZERO 4合1 地板清潔機確實如坊間所指，不但具備拖地、掃地、吸塵、消毒4大功能，加上可以加入漂白水使用，絕對稱得上是家居清潔神器，以下來重溫及拆解一下HIZERO 4合1 地板清潔機的主要功能。

HIZERO 4合1 地板清潔機

4合1 功能如何運作？

HIZERO F801 地板清潔機以仿生 (Bionic) 技術為開發基礎，將掃地、拖地、抹地及自行清潔功能四合為一。當機器底部的滾筒轉動時，便會模仿舌頭舔食動作，將固體與液體污物一併黏附，並收入機器之中。其後機器會將固體與液體廢物自動分離，轉移到兩個不同的收集箱內，最後再以水箱內的清潔水或消毒液，把地板拖乾抹淨。

以上的運作意味用家使用時毋須預先吸塵或掃地，只需把機器劃過地板上的髒污，然後地板清潔機便可一次過完成掃塵、拖地、消毒的步驟，比起平日的清潔工序節省不少時間！

乾濕分離有幾方便？

既然乾濕分離是HIZERO的重點功能，編輯實測時亦重點以杯麵測試分離功能的運作是否順暢，而實際結果也相當理想。清潔機不但能把麵條及湯汁全部吸附、自動分離，運作時的速度與手感也頗為順暢快捷，沒有任何麵條卡住或清潔不足的情況出現。當打開污物收集隔時，亦可看到麵條及配料被完整吸入，幾乎沒有任何水份，而湯汁則自動收集到廢水箱中。事後清理起來時，亦不怕會因液固態廢物混合而堵塞家中水管。

有網民更以意粉、奶粉及粥來測試效能，結果證實不論是任何形態、質地，即使是較黏糊的廢物亦可一一清潔乾淨，單是這一點已經比坊間不少吸塵機、清潔機方便不少。

新技術可加入消毒液清潔地板

HIZERO F801除了採用了仿生技術，設計上還突破了過往清潔類家電的限制，用家使用時可在水箱加入1：99稀釋漂白水或其他消毒液，機器在清理廢物便會自動以消液劑同時消毒地板，令家居清潔更加全面及安心。

機身可自行清潔不髒手？

由於HIZERO採用了高分子的清潔滾筒，因此當內置的水流系統開始運作時，水箱內的清水或消毒液會透過滾筒與地面不斷接觸，而達到實時自行清潔的效果，即用家在使用清潔機後並不需要特地拆下滾筒清潔，省回不少事後整理的時間。不過處理食物後仍建議進行人手清洗，以免滋生細菌。

同類型產品中噪音最低

噪音向來是清潔類家電的一大弊病，尤其吸塵機，幾乎一開動的聲音就已經蓋過環境聲。但HIZERO F801在噪音方面卻突破了以往的限制，啟動時的分貝不僅低於60db，更比一般吸塵機低70%。經過實測後，編輯發現HIZERO F801的運行聲量的確是較同類型產品低上不少，雖然未至於非常安靜，但至少不會掩蓋環境聲及說話聲，效果頗為出色。

編輯總結：HIZERO F801 地板清潔機確實是一件突破性與實用性兼備的家居清潔電器。經過測試後，地板清潔機在功能上亦符合品牌所指，不但具備拖地、掃地、吸塵、自行清潔4大功能，而且運作起來亦非常順暢及快捷，尤其是乾濕分離的功能，方便將較難處理的污漬及廢物一併清潔，除了省回不少時間，更無需弄髒雙手，這一點是吸塵機較難做到的。另外，HIZERO F801亦加入不少貼心的小細節，例如可加入消毒劑使用、低噪音、大容量水箱等，都令到整體的使用感提昇不少。

HIZERO F801 使用 Q&A

充電一次可用多久？

HIZERO F801 充電一次需時3至4小時，而每次充滿電可使用超過60分鐘。

水箱容量多少？

清水箱容量500ml，污水箱600ml。水箱具備智能監控系統，當清水不足或污水過滿時，操作界面會發出提示訊息。

固體垃圾盤可收集多少廢物？

固體垃圾盤容量足有200ml，足夠全面清潔家居環境。

可使用哪些消毒劑？

可使用1:99的家用漂白水、1:20 或更高比例的次氨酸鈉(NaCI0)消毒液，如84消毒液，及微酸性(pH=5) 的次氨酸水(HCIO)；絕不可使用75%消毒酒精、滴露消毒液、香精及精油，否則有可能導致滾筒變形，或內部器件腐蝕損壞。

哪種地面適用？

HIZERO F801適用於各種硬地面，包括磚地、木地板、層壓板等。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/25)

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