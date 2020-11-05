雙11｜平板電腦勁減最平$899 三星軍規平板加送Google Play禮品卡

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踏入11月，一年一度網購盛事「雙11」再度回歸，除了淘寶以外，大量網購平台都會於11月期間推出瘋狂勁減優惠，想趁年尾換新平板電腦、電腦螢幕的今次就要特別注意了！事關「一網打盡」網購平台將會於11月期間推出大量數碼產品優惠，而明天（6日）將會輪到平板電腦專場，下文立即為大家奉上是次的優惠產品！

「一網打盡」一連八日限時搶購優惠

由11月4日至11月13日，「一網打盡」網購平台將會一連8日每日推出不同產品劈價優惠，產品種類涵蓋數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨等。同場更有$11秒殺專區，大家可以$11超平金額搶購iPhone 12 PRO、空氣淨化器、無線吸塵機、浴室寶等。想以平價掃筍貨的朋友記得每日12點準時到「一網打盡」搶購，否則想等同樣力度的優惠就恐怕要到明年了！

11月6日搶購優惠 —— 平板電腦、便攜螢幕專區

以下多個平板電腦優惠將於11月6日，中午12時正式發售，產品數量有限，先到先得，售完即止。所有產品均有提供配送服務，毋須另付運費即可送貨上門。不想白白錯過優惠，大家就記得要預早Bookmark收藏心水產品，方便開賣時立即搶購！

香港01獨家優惠：Samsung Galaxy Tab Active 3送＄200 Google Play™️ Gift Card

Samsung的平板電腦款式眾多，除了有平價入門系列、兒童專用系列、頂級旗艦機型號以外，其實還有一個較鮮為人知的系列，就是Samsung Galaxy Tab Active。一款採用高級別軍用規格，專門應對企業市場而設的平板電腦，並鮮少於門市公眾發售。而今次一網打盡就特別找來這款平板電腦，並加碼推出贈品優惠，一買即送價值$200的Google Play禮品卡。

Samsung Galaxy Tab Active 3 主打防水、防塵、防撞擊三防規格，通過IP68評級及MIL-STD-810H軍規認證，抗水防塵之餘，更可抵禦1.5米下墜，為不同工作領域的用家提供更專業、更牢固的平板電腦。

而在規格方面，Galaxy Tab Active3搭載了8 吋的LPS TFT 屏幕、Exynos 9810處理器、4GB RAM、64GB 或 128GB 儲存空間，同時亦支援Wi-Fi6、MIMO及高達1TB外部儲存空間，效能絕對足夠應付大檔案及需求較高的程式。除此之外，平板還預載Samsung Knox安全軟件，可保護機內的重要資料免受黑客攻擊。

另外，Galaxy Tab Active 3亦是少數可替換電池的平板電腦，5,050mAh的電池容量可支援11小時的影片播放，加上500萬像素前置鏡頭及的1,300萬像素後置鏡頭，無論是需要進行視像通話，抑或是媒體工作者進行戶外工作用起來都綽綽有餘。以現時平板電腦的價錢來說，Galaxy Tab Active 3無論是性能與規格都相當突出，性價比甚高。

SAMSUNG GALAXY Tab S5e(送＄400 Google Play™️ Gift Card)

Samsung Galaxy Tab S5e於去年上市，屬於中階型號平板電腦，採用 Qualcomm Snapdragon 670處理器，配以 6GB RAM及128GB ROM，同時亦配備10.5 吋 Super AMOLED 螢幕面板、四個AKG 調音喇叭，除了能滿足娛樂影音需求，亦支援 Samsung DeX及Samsung Flow功能。

雖然S5e沒有配備S-Pen，不過在生產力方面能支援多工視窗工作，當配合雙螢幕使用時，同家便可快速在平板、電腦、手機間傳送文字和圖像，應付簡單的文書工作絕對綽綽有餘。

除此之外，S5e的最大特點為輕薄，雖然擁有10.5 吋的16:10大屏幕、7400mAh 大電池，但機身厚度卻只有5.5mm，重量400g，非常輕身便攜，假如想尋求娛樂與生產力兼備的平板電腦，S5e也著實是方便實用的好選擇。

SAMSUNG GALAXY Tab A 8連 S Pen (WIFI) (送＄200 Google Play™️ Gift Card)

相比起s5e，Samsung Tab A就屬於入門級的平板電腦，除了主打平價及大電量外，亦是一款適合兒童使用的平板。規格方面運行Android P作業系統，內建2GB RAM及32GB儲存空間，並支援SD卡擴充高達512GB儲存空間，加上配備5,100mAh大電量，是功能齊全又相當划算的型號之一。

Samsung Tab A內的兒童模式包含了家長監控設定、Kids Store等多頊功能，並將操作化繁為簡，尤其適合作學習之用。家長一方面可透過Kids Home 的家長監控設定，自訂小朋友使用平板的時間、允許使用的應用程式，另外亦可從Kids Store下載超過5000種為兒童而設的互動APP與影片，寓教於樂，讓孩子從娛樂中學習，培養的創造力。

飛利浦M8智能平板電腦

飛利浦Philips雖然向來以家電聞名，不過品牌近年亦開始進軍智能手機及平板電腦市場，其中M8及M9型號便是主打平價實用的入門款式，近日減價後更只需約$1000便就有交易！

M8屬於較小巧輕便的型號，機身採用8吋螢幕，擁有800x1280解像度。而機背則使用金屬物料，並加入磨砂處理，手感頗佳亦不會留下大量指模痕跡。而在規格方面，M8運行Andriod系統，搭載3GB Ram及32GB Rom，外置卡槽最多可擴充128GB儲存空間。除此之外，M8亦搭載了前後雙鏡頭、3500mAh的電量、WiFi及藍牙4.2連接，以入門機種來說屬於基本功能齊備的配置。較為特別的地方是M8具備雙喇叭並支援3.5mm耳機，而且機身較為輕巧，對於睇片煲劇的用家來說算是相當實用的功能。

飛利浦M9智能平板電腦

假如對大螢幕有需求，擁有10.1吋FHD全高清螢幕配2.5D全面屏鋼化玻璃的M9相信會更適知你。

除了螢幕升級不少，M9的規格亦更為進階。M9採用了MTK八核CPU、搭載3GB Ram及32GB Rom，支援最多128GB Micro SD卡擴充，不論是睇片、上網的速度都與一般平價入門機相若。另外， M9亦配備200萬像素前置鏡頭、500萬像素後鏡頭，以及機底雙喇叭，而藍牙則由4.2升級至5.0，電量由3200mAh擴充至5000mAh，加上支援USB Type-C 介面、收音咪、耳機接孔及Google Play，功能基本上與三星$1500價位的入門機相當接近，而價錢卻平一大截，認真值得入手。

ZOHO可攜式顯示器（Z13P、Z15P）

Z13P 全高清便攜顯示器

Z15P 15.6" 全高清便攜顯示器

除了有平板優惠，是次活動中還有可攜式顯示器可加以選購，與手機及平板電腦配搭使用更相得益彰。可攜式顯示器顧名思義就是外接的螢幕，只要用家的智能手機與平板電腦具有電腦模式，即可連接外置顯示器，把螢幕延伸使用，便攜性之高足以取代傳統的手提電腦。

是次ZOHO可攜式屏幕的優惠型號分別是13.3吋全高清屏幕的Z13P及15.6吋全高清屏幕Z15P，Z13P由原價$1280減至$899，Z15P由$2080減至$1200，減價幅度足足達54折！

ZOHO可攜式屏幕均採用全高清IPS螢幕，無論用家從哪一個方向觀看屏幕，均可看到相同的圖像質量，並且可為雙眼提供更舒適的觀看方式。除此之外，ZOHO的可攜式屏幕更是相當纖薄，Z13P的機身厚度只有8mm，而Z15P的厚度更減至4mm，連同超窄的邊框，在觀看感受上絕對不輸正式的螢幕。

ZOHO可攜式屏幕不論型號均支援Type C的連接方式，並兼容大部分HDMI設備，除了可接駁手機及平板電腦，更可在無需底座下直接連接Switch，以及PS4、XBOX等遊戲主機，相當方便。

提提大家，如欲購買以上產品，可於11月6日中午12時點入以上藍色連結，或按下「立即購買」前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/06)

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