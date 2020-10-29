【淘寶雙11】教你用盡5大優惠 搶¥888紅包/包郵津貼/01獨家優惠碼

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踏入十一月，終於到了一眾網購迷期待已久的大「折」日——雙十一。淘寶可說是每年雙十一的主戰場，而今年淘寶的優惠玩法更是更勝從前，福利多不勝數。除了有一連串的瘋狂優惠活動、一系列的減價筍貨、還有大量的紅包及優惠碼讓大家額外再減！假如想買得更划算，慳得更多就記得要把握時機，錯過了全年最抵買的時間就明年請早了！事不宜遲，以下立即為大家盤點淘寶雙十一的買五大玩法，同時送上香港01的獨家優惠碼，讓大家慳得更多！

Mark實重要日子 準時搶優惠

今年的淘寶雙11活動多多，為了讓大家享盡購物優惠，今年的活動將會分為三個階段進行：

1. 預售階段：即日起至10月31日

由即日起至10月31日，淘寶將會進行大規模預售，大家可以預早於淘寶官網及手機淘寶App以優惠價預購產品，並預付訂金，再於11月1日至3日期間支付尾數，即可以優惠價購買筍貨。

2. 第一波優惠階段：11月1日至11月3日

預售後就正式開始優惠活動了！由11月1日至11月3日期間，淘寶香港會於每日凌晨12時至1時推出「0點秒殺」活動，屆時將會有大量低至五折或以下的熱賣產品讓大家秒殺搶購。

3. 第二波優惠階段：11月11日

至於在11月11日雙十一當天，就是淘寶的雙11全球狂歡日了！當天除了有不同的活動商品優惠，用戶還可以使用跨店減價、現金紅包、信用卡支付、優惠碼等優惠，優惠力度非常強勁！

雙11五大玩法搶先睇

1.高達¥888現金紅包+物流紅包

【現金紅包】：由10月21日至11月11日期間，用戶可於每日11am及11pm，按此連結領取限量高達¥888的現金紅包。成功領取的紅包可於11月1至3日，以及雙11當天使用。

【物流紅包】：除此之外，今年淘寶雙11還設有高達¥111的物流紅包，用戶可由即日起至11月11日於按此連結領取，成功領取後於11月1至3日，以及雙11當天使用。

2. 跨店購物滿額即減

在淘寶雙11活動期間，但凡於淘寶及天貓消費，即使是不同店舖、不同商品，都一樣可以享有滿額即減優惠！天貓消費滿¥300即減¥40，而在淘寶活動店舖買滿¥200減¥25、¥滿1000減¥50，產品種類不拘，可拆單消費，不設封頂。換言之即是買得越多減得越多，例如購買不同店舖的商品¥1000，只要拆成5單付款，即可節省高達¥125元！

3. 優惠碼滿額即減

由即日起至11月3日期間，大家還可以領取高達¥111優惠碼，以及在11月4日至11月11日期間，領取高達¥888的優惠碼！

除此之外，香港01是次再為各位讀者加碼，讓大家以11「01積分」換取價值¥50的獨家優惠碼，於淘寶購物滿¥499即可使用。而以上的優惠碼更可以與紅包及津貼優惠疊加使用，絕對是全年最抵的入手時機！



4. 信用卡及電子支付優惠

想慳得更多，記得同時配搭電子支付的優惠使用！香港用戶由即日起至11月11日均可於AlipayHK領取限量的「信用卡支付免手續費劵」，以0%手續費為訂單結帳。而中銀淘寶World萬事達卡亦可專享淘寶無上限0%手續費支付優惠。

除了免手續費外，信用卡用戶透過AlipayHK結帳，支付滿HK$500亦可即減HK$20。名額有限，先到先得，大家記得盡快把心儀物品加入購物車，早買早享受！

5. 「包郵商品」購物津貼

至於郵寄方面都同樣有津貼！只要你是從未使用過「香港包郵計畫」，即跨境滿額包郵服務的用戶，即可領取高達¥111的限量「包郵商品購物津貼」，換言之可以連郵費都慳都最盡！

假如還未選好心水貨品，今年淘寶還首創了「淘寶電視台」 ，由當紅KOL主持節目，全方位介紹今年雙11的玩法攻略及發放優惠著數。「淘寶電視台」 將於10月31日晚上8時開台，並在11月11日前，每日2小時直播節目，每15分鐘發放優惠。而去到11月11日當天，「淘寶電視台」更會與用戶一同起倒數，並連續27小時無間斷直播陪大家搶購簡貨。

提提大家，紅包只適用於內地會場，優惠碼只適用於香港地址的訂單。數量有限，先到先得，用完即止。大家記得預早把心儀物品加入購物車，準時到淘寶購物！

【淘寶購物會場傳送門】

1.天貓超市

2.香港預售主會場

【淘寶優惠碼使用教學】

【優惠碼使用規則】

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位址為香港的訂單，訂單金額滿指定門檻，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，購物津貼等疊加使用。

2. Promo code可在即日起至2020年11月11日23:59:59（中國香港時間）期間使用。

3. Promo code的使用同時適用於天貓（不含天貓超市）和淘寶平台商品。

4. Promo code 使用數量有限，先到先得，用完即止。

5. Promo code 只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

6. Promo code 不得用於支付預售商品之尾款。。

7. Promo Code不得提現。消費者蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規使用者享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。

8. 活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。

9. 淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後依法生效。淘寶保留最終決定交易是否符合享有此優惠的條件的權利，用戶不得異議。

10. 因不可抗力因素造成的未履行服務，不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或通訊系統干擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。

11. 如Promo Code由第三方合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由第三方合作方決定。參加第三方活動人士同意如：符合第三方合作方領取Promo Code資格而未能領取 Promo Code；或從第三方合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任。該等人士同時同意自行與第三方合作方解決相關糾紛。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/29)

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