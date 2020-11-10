雙11 eBay優惠｜Dyson直髮夾激減價$2900 Nikon全片幅相機$4280

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雙11光棍節即將殺到，你以為優惠就只有淘寶嗎？美國最大網購平台eBay今年同樣參戰雙11，一連3日推出大量電子電器減價優惠，品牌包括Apple、Sony、Canon、Dyson等等，折扣力度比淘寶更強勁！假如想以最精明的姿態橫掃雙11戰場，必定要先提早做好準備，以下為大家介紹今年eBay的雙11優惠，看中心頭好記得立即加入購物車！

為響應雙11，eBay將會於今年的11月9日至11月11日，一連三日推出雙11購物優惠，品牌包括Apple、Sony、Canon、Dyson等等，當中既有美髮造型用品，亦有新手適用的單反，實行以最划算的價錢入手你的心頭好。

Dyson優惠專區——美髮造型用品劈價勁減

來自英國的家電品牌Dyson近年不斷研發及推出新產品，除了闖出名堂的吸塵機外，近年推出的頭髮造型用品亦相繼取得不俗的評價。不過好用歸好用，Dyson高昂的售價亦往往令人咋舌。假如想試試Dyson的先進科技但又不捨得入手，今次機會來了！

1.Dyson Supersonic HD03 升級版風筒

儘管市場上已充斥各式各樣、各種功能的風筒可供選擇，不過現時市面上的家用風筒普遍都有噪音過大及風力過熱的缺點，容易把頭髮及頭皮灼傷之餘，長期使用亦會令秀髮慢慢變得暗啞無光。而Dyson的風筒就正正針對以上幾點作出了不少改進。

Supersonic HD03是HD01的升級版，風筒使用了V9數碼摩打及加入了智能溫控系統，每秒自動偵測溫度約 40 次，除了令乾髮速度大大加快，亦防止高溫對頭髮造成損害。而升級版更附送全新的柔和乾髮風嘴及新一代造型集風嘴、擴散風嘴，改善了不少用家使用時反映的風力過大的問題，令原本3段風力設定具有更多變化。

2.Dyson Corrale HS03 直髮造型器

直髮夾是女生們「看門口」的必備用品，不過天天夾直頭髮，難免會擔心傷害髮質，令頭髮越夾越乾。其實，直髮夾對髮質的傷害絕對比負離子直髮來得要輕，至於要如何使用直髮夾才不傷頭髮，最直接的方法就是挑選一款好的直髮夾。

為了減少因加熱及拉扯頭髮對髮質造成的傷害，Dyson的直髮面板便採用了錳銅合金製作，當中融合了6種金屬，不論是導熱性、耐用度，還是面板的彈性都坊間的直髮夾進步不少。除此之外，彎曲的面板設計亦能夠讓直髮夾抓緊髮絲，均勻受力，減少拉夾次數，避免頭髮在造型期間，加上彈性面板邊緣的電氣石可在拉夾頭髮時釋放負離子，在不傷髮的同時亦能幫助撫平毛躁。

當然，除了護髮以外，Corrale直髮夾不但具備Dyson向來擅長的無線式設計，更罕見地加入了飛航模式，一旦模式啟動後，電池便會自動與直髮夾斷開連接，避免用戶在隨身攜帶途中誤觸開關，以後旅行時要帶備自家直髮夾就方便得多了。

3.Dyson Airwrap Complete 造型器

不少女生都會根據不同的季節及穿搭更換當天的頭髮造型，不過經常轉換造型工具麻煩又花時間，倒不如添置一個多功能造型器，減省每天弄髮型的時間，又可令髮型更多變化、更富層次感。

Dyson Airwrap造型器集風筒、捲髮器及造型梳3大功能於一身，其操作方式簡單，配合多個風嘴及造型配件，不但能令用家更輕易上手，更方便不同長度的頭髮打造造型。Airwrap造型器採用三段式風力操作，原理是利用高速氣流而非熱力來改變頭髮的捲度，加上內置的加熱和冷卻系統，避免髮質因高溫而變得乾旱枯燥。

亦因如此，傳統的捲髮棒往往都需要頭髮在完全乾燥的狀態下才能使用，而Dyson的Airwrap卻可在乾髮或濕髮時使用，弄乾頭髮的同時兼顧造型，相當方便。

Canon優惠專區——EOS M6鏡頭套裝

Canon EOS M6 連EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM鏡頭套裝

Canon EOS M6向來是深受Blogger和影音工作者喜愛的款式之一，它比起單反相機體積更細小，重量更輕巧。儘管機身小巧，卻擁有高畫質細緻影像技術及強大的拍攝規格，尤其是拍片方面，Canon EOS M6 支援全手動曝光FHD（1920 x 1080）EOS Movie短片拍攝，揉合鏡頭與機身的防震技術之餘，亦配備高速「雙像素CMOS自動對焦」（DAF）技術，可大幅提升相機的自動對焦速度及追蹤對焦能力，而對焦範圍的覆蓋率更高達80%畫面，即使要捕捉高速移動的主體準確度亦十分高。

除此之外，Canon EOS M6採用APS-C 尺寸 CMOS 影像感測器及DIGIC 7數位影像處理器，達到2,420萬像素，即使是在光線不足的環境，它仍可準確對焦低反差或顏色相近的物件，影像畫質相當不俗。加上相機亦支援最高每秒7張自動對焦的連續拍攝，高達ISO 2560感光度範圍，不論場景光線好壞，都能夠清晰捕捉每個動態及靜態畫面。

小巧且輕量的設計 淨機身重量只有343克

更值得一提的是，Canon EOS M6除了可用M系鏡頭外，加上接環後更可使用 EF 及 EF-S 鏡頭，未來即使想升級鏡頭亦不成問題。

加上接環後更可使用 EF 及 EF-S 鏡頭

Sony優惠專區——專業Vlog相機

Sony Vlog 相機 ZV-1

除了Canon以外，Sony的相機亦是近年大熱的網誌相機。功能及規格上按普遍創作者的喜好而設計，配備多個針對拍片而設的新功能，加上操作上簡單易用，即使無豐富拍攝經驗，亦可拍攝出高質素的影片。

Sony Vlog ZV-1配備多個針對拍片而設的新功能

ZV-1是Sony首款具備側翻式多角度螢幕設計的相機，外形和重量雖然與RX100系列相約，但重量卻比RX100，甚至坊間不少相機輕身不少，非常適合自拍和拍攝影像網誌。而多角度螢幕設計則方便用家拍攝時調整取景，加上隨附的防風罩及 Intelligent Active SteadyShot 防震系統，不論是旅行時邊走邊拍，抑或需要在嘈雜的室外環境拍片，一樣可保持穩定的影像質素及收錄清晰的人物聲音。

至於在規格及功能方面，ZV-1採用大型 1.0 吋 CMOS 感測器配合大光圈鏡頭，即使在低光環境下，或由室外轉至室內，仍然可以把細節清晰地拍攝下來，並確保充分曝光。

除此之外，ZV-1的對焦系統更是特地為新手拍攝者而計，無論想拍出散景效果，抑或想在影片中展示產品，只要使用相關的設定，如「產品展示設定」，相機便會將視角擴闊，立即將焦點轉移到物件上，讓用家無需透過扭動鏡頭的方式轉換焦點，對新手來說無疑是相當方便的功能。

產品展示設定效果。

Nikon優惠專區——全片幅單鏡反光相機

Nikon D610 全片幅格式單鏡反光相機套裝**下星期到貨**

Nikon的D610雖然並非新型號產品，不過由於價錢實惠，至今為止仍然是市場上相當出色，而且性價比非常高的一款全片幅相機，對於預算不足但又想從APSC升級的攝影初學者來說，D610絕對是一個不錯的選擇。

作為入門級全片幅單反相機，D610採用高速EXPEED 3圖像處理器、24MP 感光元件、39 點自動對焦點、9個十字型感光器，ISO範圍由100到6400，並支援1920×1080 高清影片拍攝，對焦及影片拍攝能雖然與微單相機相若，但假如攝影風格以慢拍、風景、人像居多，D610的色彩表現、控噪能力、均比一般APSC感光元件更為出色。以這次優惠中$4280的單機價錢來說，仍然非常值得入手，而且CP值比同段價錢相若的微單相機更高。

提提大家，以上eBay產品均有享免郵費送遞服務，有意購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/10)

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