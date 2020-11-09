【雙11耳機優惠】無線耳機劈價專區 Apple/Sony/Bose激減低至75折

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近年來無線耳機大行其道，憑藉完全擺脫「線」束縛這一點，逐漸取替傳統有線耳機並成為主流。目前耳機市場產品百花齊放，許多品牌陸陸續續推出各式各樣的機種，從講究高規格的高端耳機到強調高性價比的平價耳機都應有盡有，讓消費者有更多元的選擇。下文將會整合近期雙十一的耳機減價優惠，不論您是追求極致的音質規格，還是要求實用且高CP值的款式，都可以在下文中找到最合適的款式。

適逢雙十一，網購平台eBay推出多款無線耳機劈價優惠，優惠幅度高達75折。減價品牌包括Apple、Sony、Bose，當中款式既有真無線藍牙耳機，亦有頭戴式無線耳機，假如打算入手無線耳機，不妨把握減價機會。

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Apple AirPods Pro： iPhone用家真無線耳機首選

AirPods Pro是Apple首款配備ANC主動抗噪功能的入耳式耳機。所謂降噪耳機，顧名思義就是透過降低周遭噪音，從而提升聆聽音質。加上採用長行程的新振膜單元，音色方面也比起上兩代AirPods做得更加專業細膩，低音更加渾厚有力。而且Airpods與Apple的家族設備在連線上確是接近完美無縫，既便利又快捷，對於iPhone用家來說，絕對是無庸置疑的最佳首選耳機。

即使推出至今已有一段時間，依舊銷量不斷，價格方面同樣企硬不減。但適逢雙十一，eBay推出限時優惠，價錢由原價$1,999降至$1,495，減足$500，不容錯過。

Sony WH1000XM4：領先業界的降噪功能

Sony作為降噪技術的領先始祖，2年前推出的WH-1000XM3耳機一直備受用家推崇，在業界享負盛名。早幾個前更推出後繼款Sony WH1000XM4，雖然從外型上難以看出兩代差別，但其降噪性能及音質方面都果不其然地經過悉心改良優化，不只能做到對飛機、列車或人聲等嘈音實時降噪，帶來無干擾的純淨音質。加上獨有的DSEE Extreme數碼提升技術，讓聲音細節表現得更加鉅細靡遺，音色提升至另一層次。

與此同時亦新增了一系列AI智慧功能，例如透過辨識當前地點而自動調節降噪水平的「環境聲音控制」功能、只要說話耳機便會自動暫停音樂的「Speak-to-Chat 」功能、及自動連接及切換裝置功能等等，著實使其實用性大大提升，讓耳機幾得更聰明。對於耳機有高品質追求的用家，這款絕對完全符合需求。況且適逢雙十一活動，期間購買更可以節省將近$900。假若預算允許，的而且確值得考慮。

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Apple Airpods 2：新iOS 14系統大幅改善Airpods音質

雖然AirPods 2 並無配備主動降噪功能，但基本上完備真無線耳機應有的功能，性能方面亦與Airpods Pro 大致相似，同樣配備H1晶片，支持摘下暫停、戴上播放、召喚Siri、同時連接兩個裝置等等的功能。而且隨著iOS 14的登場，亦為Airpods系列耳機加入了多項全新功能，令 AirPods 在通話及聽歌時的音效質素隨之大幅提升。用家即使在沒有降噪功能的輔助下，仍可享用清晰、高質素，甚至媲美高階耳機的音效。更值得一提是，Airpods2是蘋果唯一，甚至是坊間無線耳機中極為罕見的非入耳式設計，對於無法用入耳式，但又想享受真無線耳機的用家來說，Airpods 2 仍然是值得考慮的選擇。

Bose SoundSport Free：重音強低音勁

Bose Soundsport Free特別適合追求輕便及音質的用家選擇，事關這款耳機是專為運動而設計，主打完全自由、舒適穩妥的真無線佩戴感。耳塞經過特別設計，加上跟機附送大、中、小三個尺寸的耳塞，因此不論是要跑步或跳躍，耳機都可以隱固地貼合耳朵內部，不會輕易晃動鬆脫，讓用家在運動時可以無後顧之憂地沉浸於音樂世界中。

而為了顧及運動時能安全使用， Soundsport Free 並不設降噪功能。話雖如此，但其實音質方面的表現亦相當不俗，全因它採用音量優化均衡器和Bose數碼訊號處理功能，讓耳機在不同音量下均有清晰、渾圓及均衡的音效，網上甚至有用家表示 Soundsport Free 的重音及低音較其他同類型耳機強勁。

除此之外，Soundsport Free 具備IPX4防水功能、充電便攜盒可提供10小時的電力，而耳機上亦有音樂調節、接聽電話、播歌及暫定多種功能鍵，運動時可一鍵操作，更加方便。

SONY WF-XB700（黑色）：高音質低預算之選

SONY WF-XB700（藍色）：高音質低預算之選

SONY WF-XB700隸屬Extra Bass系列的平價無線運動耳機，小巧機身搭載Sony獨有的Extra Bass環迴立體聲技術，主打低頻表現，能夠輸出飽滿雄渾的重低音，聲音層次著實足夠，不論您是鍾情於富有節奏感的流行音樂，還是既深沉又帶有衝擊力的重低音，Extra Bass系列會是您的入門首選。

再者，它亦支援藍牙5.0版本和藍牙連接技術，確保聲音能同步傳輸至左右耳，大幅提升影音同步效果。同時具備IPX4 防水等級，即使是一般流汗，或是下雨天等情況都可以應付。至於續航力方面，耳機可以連續播放音樂長達9小時，而配合充電盒合合共使用長達18小時，相當不錯。綜合各方面的表現，SONY WF-XB700的可以說是這個價位的超級優選。

提提你：以上產品數量有限，售完即止。如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/09）

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