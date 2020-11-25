Black Friday網購優惠懶人包 13間必買海外網店推薦 最平低至45折

網購攻略 網購攻略

來到11月的尾聲，除了要準備迎接即將到來的聖誕節，當然少不了一眾網購迷期待已久的聖誕前哨戰——Black Friday（黑色星期五）！Black Friday是國外最大型的購物節，亦號稱是全年最抵購物時機，事關各大網購平台、知名品牌都會於每年的Black Friday、Cyber Monday，亦即是感恩節翌日及感恩節後的星期一，推出大量震撼優惠，最誇張甚至有低至1折的情況出現，想掃平貨荀貨的記得做好兩手準備，留意以下的血拼攻略準備搶購！

年尾適逢聖誕，香港人總有不少飯局及聚會，入手聖誕禮物、添置新行頭、甚至是犒賞自己都是每年必做的事情。而Black Friday剛好就在聖誕前夕，大家不妨趁著這個優惠時節入手心頭好，分分鐘比平日購買平一半以上！

▼Black Friday 必睇搶購攻略▼

由於Black Friday是全球最大型的購物活動，折扣亦隨時低至1折，因此整個購物的過程可論分秒必爭。想快人一步搶到心儀貨品，編輯建議大家可預先註冊成網站會員，預備購物清單，將貨品加入購物車，並準備多張信用卡，以作萬全準備。另外，大部分的網店優惠都會於該國家的的零時零分開始，而同一國家的不同地區，如美國東西岸，會有時差，因此大家亦需小心留意開售時間。

Black Friday 時裝服飾優惠合集

1.New Look

New Look 是英國平價潮流服飾品牌，在全球擁有超過1100家分店，服飾主要以低中檔價位為主，風格走時尚休閒路線，加上款式耐看百搭，就連不少時裝達人都推薦在New Look入手服飾。

Black Friday優惠：由即日起，多款男女裝服飾及鞋履低至半價。

2.Super Dry

來自英國Superdry的主打純英國製造服飾，設計上加入日本復古及流行街頭元素，色調搶眼兼帶有復古感，整體風格休閒卻不失型格。

Black Friday優惠：由即日起，多款男女裝T-Shirt、衛衣、外套、袋款減至半價。

3.Miss Selfridge

Miss Selfridge是英國潮流服飾品牌Topshop的副牌，服裝設計上偏向年輕休閒風，款式選擇繁多，除了一般尺碼外亦有為身材矯小的女生設計的PETITE系列。

Black Friday優惠：由即日起，全店女裝、外套、運動服飾、袋款鞋履低至半價。

4.Dorothy Perkins

Dorothy Perkins同樣屬於英國品牌，風格主要適合25-35歲之間的年輕女性，除了女性休閒服飾外，Dorothy Perkins亦有不少正式套裝。

Black Friday優惠：由即日起，全店女裝、外套、運動服飾、袋款鞋履低至半價。

4.Coach

來自美國的Coach是不少小資女的愛牌，皆因它的手袋一向以簡潔及耐用見稱，設計上既有經典復古花紋款式，亦有添加年輕元素的俏皮設計，加上價錢親民，就算多買幾款來襯托不同造型也絕不心痛。

Black Friday優惠：由即日起至11月29日，輸入優惠碼【BLACKFRIDAY20】，多款男女裝袋款即享低至7折優惠。另外於Black Friday優惠期間，官網將每日推出24小時限定優惠款式，價錢低至6折。

6.Topman

TOPMAN是英國時裝店TOPSHOP的姊妹品牌，主打年輕男士High Street Fashion，服飾風格帶有濃濃英倫風，Cutting及用料上都頗具質感，絕非便宜貨色。除服裝外，TOPMAN亦有男士配飾、手袋可供選購，款式繁多，不論是應付日常生活或Party、宴會等場合，於Topman都能找到相應的款式。

Black Friday優惠：由即日起，全店多款男裝上衣、外套、下裝低至半價；另外精選品牌如Levi’s、Champion、Puma、Calvin Klenin低至7折。

7.Burton

Burton同樣是英國的High Street男裝品牌，設計上較為斯文簡潔，喜歡純色系衣著、套裝的不能錯過。除了休閒風服飾外，Burton亦有不少西裝套裝供男士選擇。

Black Friday優惠：由即日起，全店多款男裝上衣、外套、下裝、西裝套裝低至半價，價錢最平由£3起。

8.Hawkers

Hawkers是一個來自西班牙的太陽眼鏡品牌，風格既年輕又時尚，除了基本款式外，Hawkers亦會與不同品牌Crossover，將不同的鏡框與鏡面混搭，打造出一些市面少見的創新款式，就連不少明星名人也是Hawkers的忠實粉絲。

Black Friday優惠：由即日起，全店多款太陽眼鏡「買一得三」（除PAULAECHEVARRÍA，BLUE LIGHT FILTER和H2O系列），即選購3款太陽眼鏡，其中2副免費。

Black Friday 美妝護膚優惠合集

9.Current Body

Currentbody 是英國最大的美容儀器網購平台，網站囊括了多個知名的美容儀品牌，包括大家熟悉的Foreo、Braun、Nuface、T3、Philips、Slip、Iluminage、Silk'n、Tria、ZIIP Beauty、Wellbox、iGrow等，當中有不少是還沒進駐香港的牌子，而即使在港有售的產品，價錢亦比香港便宜不少。

Black Friday優惠：由即日起，全店多款美容儀器，包括洗臉儀、LED彩光儀、脫毛機、美容儀低至45折。

10.Beauty Expert

Beauty Expert是英國大型美妝保養購物網站，擁有超過500個大大小小的歐美化妝、護膚、身體及頭髮用品品牌，如Aesop、Avene、Murad、BaByliss、Benefit、Clinique、Filorga、Philosophy、Jurlique等。

Black Friday優惠：由即日起，多款護膚保養品最多低至半價，結帳時需輸入優惠碼【PARTY】。

11.Mio Skin

MIO Skin 是英國護膚保養購物網站，與Beauty Expert不同的是，Mio Skin主打身體護理以及孕期護理產品，譬如去妊娠紋的身體霜、哺乳期使用的胸霜、塑身纖體乳霜等等，而特別的地方是它們所有產品均不會添加對人體有爭議的成分，避免刺激及傷害肌膚。

Black Friday優惠：由即日起，多款護膚保養品套裝低至7折。

12.Skin Store

SkinStore是美國最大型的護膚美妝產品網購平台，網站上囊括了超過全球300多個美妝護膚品牌，當中包括By Terry、Chantecaille、ESPA、Eve Lom、FOREO、Iluminage、Koh Gen Do、Omorovicza、Sigma、Ordinary等，亦有不少尚未進駐香港的牌子，而且很多產品價格都比一些知名網站如Sephora更有優勢。

Black Friday優惠：由即日起，多款護膚保養品、節日套裝、美髮工具、美容儀器低至半價；買滿USD$150即送價值USD$66護膚套裝一份。

Black Friday 生活百貨優惠

13.Slick Case

Slick Case是美國專門售賣Apple週邊產品及保護殼的品牌，當中有多款iPhone及Macbook的保護殼，而且品牌的設計風格非常豐富，不論是型格路線，簡潔樸素、還是可愛風的外殼都應有盡有。除了有保護殼外，同場亦有鍵盤保護套、Airpods周邊等可同時選購。

Black Friday優惠：由即日起至11月29日，購物滿USD$45即可輸入優惠碼【BLK25】，全單即時享75折優惠、購買滿USD$55，輸入優惠碼【BLK28】即可享72折優惠。

Black Friday 點買最慳錢？

不同於雙11，Black Friday的優惠主要集中在外國網店，未必所有商家都有提供直運香港的服務，而即使個別商家能直送香港，買家亦要先購物滿固定金額，抑或自行支付高昂的國際運費，隨時得不償失。

假如網站並沒有提供直送服務，又想慳得更多，最簡單的方法是借助合適的集運公司，將不同網站的貨品送到集運倉庫的地址，再統一轉運到香港，簡單快捷之餘亦可節省不少運費。

獨家Buyandship轉運現金券 高達$50折扣優惠

市面上的轉運公司多不勝數，不過要數當中服務範圍涵蓋最廣的，相信都是港人常用的Buyandship轉運公司。Buyandship的轉運服務涵蓋美、加、英、日、韓、中、台、澳、意、泰、印尼等地，每周均設有定時航班將貨物運送回港，而且送貨方法亦有頗多選擇，除了送貨上門，亦有不少自提點供用家自行取貨，非常適合不方便在家中收貨的用家使用。

適逢Black Friday購物節，01為讀者們帶來獨家 Buyandship 轉運現金券，憑01積分即可兌換，現金券可直接用作抵銷運費，最高可享$50折扣優惠，隨時零運費即可將貨品送返香港！

讀者們可分別以3000香港01積分加港幣$10 換取$50 Buyandship 國際轉運現金券；以2400香港01積分換取 $30 Buyandship 國際轉運現金券；以及以1600香港01積分換取 $20 Buyandship 國際轉運現金券。（按以下藍色連結或立即購買按鈕即可前往兌換）

Buyandship 國際網購轉運 $50 現金券

Buyandship 國際網購轉運 $30 現金券

Buyandship 國際網購轉運 $20 現金券

尚末註冊成為會員的話，可以按此連結前往預先開設 Buyandship 帳戶。所有新註冊的會員還可自動獲得 $12 迎新運費，抵上加抵，不容錯過！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/25）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！