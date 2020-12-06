聖誕禮物2020｜想買AirPods作聖誕禮物？兩代Airpods限時激減75折

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年尾果然是放肆血拼的好時機，你以為剛過去的雙11和Black Friday已經是全年至抵買的網購時機嗎？壓軸登場的還有聖誕節！不論你是想要趁年尾好好犒賞自己，抑或是想趁節日為身邊摯愛送上禮物，別忘了留意網購平台《一網打盡》於12月期間帶來的一連串「聖誕狂賞」網購優惠與驚喜，優惠力度之大隨時讓你買到停不下來，產品數量之多讓你定能找到心頭好，絕對是個入手聖誕禮物給自己和身邊人的最佳時機。事不宜遲，一於提早選定聖誕禮物吧！

《一網打盡》一連六日「聖誕狂賞」限時秒殺

繼雙十一後，十二月的優惠同樣精彩。《一網打盡》將於明天12月7日至12月12日期間，推出一連6日的聖誕秒殺活動，屆時每日將有不同時下人氣電子產品等你來搶，品牌包括Apple、Switch、小米、SONY等等，一律以超低價特價發售。編輯率先帶來明日（7號）中午12點正開搶的 Apple AirPods 2 及 AirPods Pro 秒殺優惠，折扣將近7折，欲知詳情即睇下文。

普遍現代人都離不開音樂，坐車要聽、返工要聽、運動亦要聽，聽音樂早已成為不少人日常生活中必不可少的娛樂之一。耳機更是除手機、銀包、口罩以外，每天出門都會隨身攜帶的裝備。既然耳機如此重要，幾乎天天都會使用得到，那麼多花點錢投資一款品質水準更佳的耳機，來提升睇片、聽歌和通話的體驗也著實不錯。那麼應該考慮哪一款耳機比較好呢？

自2016年開始，無線藍牙耳機便隨著Apple AirPods的面世而掀起風潮。近來年，無線藍牙耳機更是大行其道，取替傳統有線耳機成為了新時代的主流。不論是方便度，還是音質水準都超越了傳統有線耳機，單憑擺脫「線」束縛這一點亦早已獲得不少消費者的青睞。若然論實用性，將無線藍牙耳機列入為聖誕送禮首選清單之內絕對是當之無愧。不管是買來自用，抑或送給親朋摯愛也是一款貼心不過的最佳禮物，相信對方收到這份禮物定會歡喜不已。

況且趁著《一網打盡》的秒殺活動期間，即可以超優惠的價錢將時下耳機市場上最熱門的產品——AirPods 2 及 AirPods Pro買到手。Apple產品向來耐用，減價後的性價比確實甚高，假若你已觀望許久，不妨好好把握是次機會。

兩代Airpods限時激減75折

Apple Airpods II 配有線充電盒秒殺價$940 原價$1,299

雖然Airpods 2為舊款型號，不過作為蘋果的非入耳式耳機，仍然大有市場。加上蘋果最新的 iOS 14 也針對AirPods作出了大量調整，增添多項全新功能，其中一項便可為Airpods Pro及Airpods 2提升通話及聽歌時的音效質素，令Airpods 2的用家在沒有降噪功能的輔助下，仍可享用清晰、高質素，甚至媲美高階耳機的音效。而且Airpods與Apple的家族設備，不論是在手機連接或通話質素上都接近完美無縫，既快捷又穩定，明顯相較其它品牌更略勝一籌，的確值得一買。

Apple Airpods Pro 藍芽耳機秒殺價$1488 原價$1,999

AirPods Pro是Apple首款配備ANC主動抗噪功能的入耳式耳機，顧名思義就是透過降低周遭噪音，從而提升聆聽音質。加上採用了長行程的新振膜單元，音色方面也比起上兩代AirPods做得更加專業細膩，低音更加渾厚有力，帶來更高層次的音樂體驗。降噪之餘，同時具備通透模式，讓你能聽見身邊的動靜，相當貼心。另外經重新設計過的舒適耳塞，採用內部收窄設計，備有三種大小任你自選合適尺寸，即使戴著一整天也舒適依然。

即使 AirPods Pro 推出至今已有一段時間，不但銷量依舊不斷，價格方面亦同樣企硬不減。是次優惠期間，價錢將由原價$1,999降至$1,488，減足$500，有興趣入手的話，不容錯過。

聖誕秒殺活動的玩法亦十分簡單，大家只要預先按以上藍色連結進入產品頁面，把網址收藏Bookmark好，再準時於明天（7號）中午12點正前往搶購，即有機會以最優惠的價錢把AirPods 2及AirPods Pro帶回家了！提提你，購買以上產品即提供免運費送貨服務，讓大家可以安坐家中等候收貨。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/06）

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