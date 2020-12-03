喇叭｜4款藍牙喇叭耳機年終減價 Marshall劈價$2999減至$1488

網購攻略 網購攻略

藍牙喇叭向來是每年聖誕人氣數一數二的禮物之選，皆因無論是送禮抑或收禮，實用為上才是最重要，而藍牙喇叭既可日常用，亦可在派對、沙灘、戶外活動等不同場合使用，同時還兼具型格的味道。無論今個聖誕想借音樂助慶，抑或正在尋找得體的聖誕禮物，以下3款的喇叭都同樣兼具好音質與多功能，絕對值得登上你的聖誕必買清單。

市面上的無線藍牙喇叭選擇眾多，既有不同品牌的出品，亦有不同的功能與規格。在挑選藍牙喇叭時，音質固然是至關重要的一點，但假如想快速挑選出適合自己，甚至是適合送予他人的喇叭型號，使用場合亦是相當值得考慮的因素。譬如派對型的喇叭應著重音色上的低音表現、戶外型的喇叭則要留意防水功能。下文按不同場合，為大家推薦4款功能特色各有不同的藍牙喇叭，方便大家更快更準確場找出自己理想的藍牙喇叭款式。

派對之選：JBL Charge 3

今年的聖誕節在疫情的籠罩中渡過，雖然無法出外，不過相信有不少人亦打算與三五知己留在家中共渡聖誕夜，想玩得盡興，除了美酒佳餚不能少，好音樂當然也不能缺席。不過假如單靠手機的內置喇叭播放音樂，聲音效果難免會未如理想，此時藍牙喇叭就正好可以派上用場。

JBL是Harman Kardon集團的子品牌，亦是全球最大的喇叭廠商，品牌主打便攜式的藍牙喇叭，風格上較年輕化，色彩鮮艷，而且品牌亦格外著重防水及續航能力，比起放在家中使用，JBL的喇叭更戶外及派對活動時使用。

Charge 3 是Charge系列的第三代，產品同樣貫徹前兩代特色，主打JBL Connect、防水及強效續航力等三大功能。在防水功能上，Charge 3 足足達到IPX7防水等級，喇叭表面不但採用了密度較高的防水物料，加上一體式的設計，即使在泳池邊、沙灘，甚至出海舉行派對都能夠做到滴水不進效果。

JBL Connect亦是JBL旗下喇叭的一大特色，用家可以透過JBL Connect將兩個JBL喇叭連接起來，並且自行切換派對模式及立體聲模式，換言之，除了可以擴大音樂聲量以外，亦可應用立體聲道，滿足不同的娛樂需求。加上Charge 3 採用了兩個被動輻射器，聲音方面相對飽滿，平衡感佳，是一款功能相當齊全的藍牙喇叭。

家用之選：Marshall Kilburn II

雖然現今的藍牙喇叭大多標榜迷你便攜，適合隨身攜帶，但假如想在家中享受音樂，藍牙喇叭亦可發揮它的特點，不但比傳統的落地式家用喇叭價錢更親民，流動性及方便性亦相對更高。

Marshall是英國著名搖滾樂喇叭品牌，部分知名的搖滾樂隊、吉他演奏都是Marshall用家，事關它的喇叭以超重低音、超強力量感見稱，非常適合聽搖滾樂、電子樂等的音樂。而且，Marshall的復古設計亦非常適合用家當作家居擺設，一機兩用。

這款Kilburn II 外型設計正正方方，手提帶參考了結他背帶的可拆式提帶，雖然體積較其他推薦的喇叭大，但換來的是長達20小時的播放時間，與此同時，Kilburn II亦具備快速充電功能，只要2.5小時即可充飽電，而只要20分鐘的充電時間，就能提供3小時的無線播放。

除此之外，Kilburn採用5.0 aptX 高質素藍牙傳輸，不但令喇叭可播放CD般的音質，更可在10 公尺的距離內無線播放音樂。而另一個較其他喇叭特別的地方，是Kilburn具備多頻道功能設計，可以讓用家輕鬆連接與切換兩個藍牙裝置，輪流播放各自的音樂，而上方面板的旋轉鈕可 以調整低音、高音與音量，將音樂細調至最符合個人喜好，不但細節位做足，操作起來亦比其他喇叭更貼心方便。

戶外活動之選：Monster Superstar Hotshot

Monster Superstar Hotshot 是現時藍牙喇叭中體積數一數二小型的款式，外型有如網球般袖珍，加上環扣的設計，非常適合隨身攜帶，掛在不同地方使用。雖然Monster Superstar Hotshot較一般喇叭外型迷你，但在音質及音量方面卻有相當不俗的表現，音質純淨清澈，而音量亦足夠覆蓋整個空間，戶外活動時帶上這款喇叭相信絕對不會出錯。

至於在連接方面，Monster Superstar Hotshot支援三種連線方式，包括NFC和藍牙無線連接，以及3.5mm有線連接。

臨近聖誕，不少商家都會推出年終減價優惠。網購平台一網打盡將於12月4日推出喇叭及耳機減價優惠，而以上的藍牙喇叭亦在減價之列。當中又以Marshall Kilburn II 的減幅最高，由$2999減至$1488，折扣高達5折，而其餘兩款喇叭以的減幅亦達一半。 除了以上三款藍牙喇叭，同場亦有不少耳機進行減價，其中Bose Quietcomfort 35 II由門市價的$2199減至$1380，優惠幅度足足有63折。

Bose Quietcomfort 35 II

BOSE是美國最大的喇叭廠家，除了為人熟悉的隨身與家用的喇叭產品，BOSE亦是最早期研發及推出降噪耳機的品牌之一，在音頻及降噪技術上屬於先驅者。而Bose QuietComfort 35 II就絕對是多年技術下的代表作。

QC 35II 屬於頭戴式耳機，在降噪方面相對比入耳式的降噪耳機表現更精準出色。在技術方面，耳機採用了數位降噪處理方式,以耳罩內外的麥克風偵測環境噪音，並發送反向訊號來進行降噪，有效提升降噪效果之餘，亦提供了高降噪、低降噪以及關閉降噪三種模式讓用家根據所在環境自由選擇。

至於音質方面，QC 35II耳機單元設有音量優化均衡器,可在任何音量狀態下提供均衡的聲音表現。另外，QC 35II在操作上的設計亦相當完備,除了具備藍牙無線傳輸功能，同時亦支援NFC 一觸即連，不但可以透過專用App進行多種操作及設定，機身上亦配置了智慧功能按鍵，包括開關、音量、播放或暫停都可在機身上一鍵完成。

對以上優惠有興趣的朋友，只要準時於12月4日中午12時正點擊文章內的「立即購買」按鈕，或按此進入《一網打盡》頁面，即可以秒殺價搶購各款喇叭及耳機。與此同時，購買產品更可享有免運費直送服務，大家可以安坐家中等候收貨。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/04)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！