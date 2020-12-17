【聖誕禮物】冇伏！10款$300以下實用聖誕禮物推薦 交換禮物必睇

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聖誕節正式進入倒數階段，一年一度的交換禮物環節已經迫在眉睫。要挑選出一份合對方心水的禮物固然考驗功力，但更頭痛的是活動派對不止得一個，除了送禮玩法五花八門，就連送禮的預算也有不少限制，實在令人苦惱不已。眼見聖誕節一日比一日接近，已經想破頭卻還未有絲毫送禮的頭緒？下文就來給你一點送禮小靈感。

大家試回想一下，相信有不少人都曾經在以往的聖誕節收到過一些不適合自己的聖誕禮物，這些禮物往往留著沒用，丟掉浪費，轉送他人又難免會覺得不好意思，而之所以會有如此情況出現，往往是因為交換禮物既沒有指定的送禮對象，加上又有一定的預算限制，為挑選禮物增添了一定的難度。既然如此，選擇實用性強，而且天天都能用得上的禮物相信就準沒錯了！

無論是朋友間、同學間、抑或是同事間的交換禮物，預算金額一般會在$100至$300之間，禮物真要挑起來可是說易不易，說難也不難，到底有什麼禮物是既實用，又帶有一點小心思的呢？

以下就來為大家搜集多款$300以下聖誕禮物，全部既實用又貼心，即使預算有限，也可送禮送到心坎裡！

Braun 百靈 BR750 離子髮梳

假如你參加的是閨蜜間的聖誕派對，抑或你的送禮對象是女生，那事情就好辦得多了。提到送禮給女生，相信有不少人第一時間都會想起一些節日限定的美妝及護膚套裝，不過以上禮物雖然實用，但假如不了解對方的膚質、對顏色的喜好，那麼同樣是非常容易踩雷的選擇。與其這樣，例不如送一些人人都合用的造型用品，譬如離子髮梳，既可像一般髮梳天天使用，卻又比一般髮梳多出了離子直髮及護髮效果，相當實用。

這款離子髮梳顧名思義就入了活性離子功能，雖然外型與一般髮梳無異，不過使用的時候只要按下開關鍵，啟動釋放活性離子的功能，髮梳隨即會釋放出百萬個活性離子，有助撫順毛燥頭髮，並消除髮絲靜電，整理頭髮之餘更可令髮絲回復女神般的光澤。不止如此，離子髮梳的梳齒亦經過特別設計，無接縫設計可保護頭髮的毛鱗片避免傷害，而天然鬃毛製作的梳齒更可加強除靜電的效果，尤其適合冬天天氣乾燥的時候使用。

Deer 遠紅外線暖爐

越接近聖誕節，氣溫就越明顯下降。相信最近有不少人即使待在室內地方，緊閉門窗，也能感受到一股冷颼颼的寒氣。不過香港寸金尺土，不是人人的家中都放得下傳統的大型暖爐，此時一部體積細小的暖爐就正好可以派上用場，暖身又暖心。

Deer 遠紅外線暖爐利用遠紅外線發熱技術，熱能可直達人體，比起傳統以發熱線發熱的吹風更感溫暖，而且體積亦相對充油式暖爐更迷你及輕巧，即使放在空間較小的睡房、辦公室也不成問題。至於在功能方面，Deer 遠紅外線暖爐可簡單分為高熱及低熱兩種模式，加上機身本身已採用了高效省電設計，以及斷電保護裝置，基本上不需任何複雜操作，即可安全並簡單地使用暖爐。

更值得一讚的是，遠紅外線發熱技術除了熱力溫暖柔和，而且亦被科學證實具有促進血液循環的功效，無論是對減肥、舒緩壓力及關節和肌肉疼痛，以及寧神安眠都有不少幫助。既可溫暖，亦可保健，如此實用，相信必定能令對方滿意。

Deer - 遠紅外線暖爐-DH6081 $288

Lotor 1.8L 1500W 小浣熊電熱水壺

無論是身處辦公室、抑或留在家中，冬天最舒服的就是可以喝上一口熱飲，讓整個人由內而外暖起來。為對方送上一部電熱水壺，除了可以讓他冬天暖暖胃，日常亦可養養生。假如對方是打工一族，一個專屬的電熱水壺更加可以為他的辦公生活增添不少便利。

這款小浣熊電熱水壺有別於一般外型笨重、功能單一的熱水壺，外型上採用了簡潔設計，玻璃材質令水量一覽無遺。除了加熱等基本功能外，小浣熊還可以輕鬆烹飪各種料理，譬如煲粥，煮麵、燉糖水、烚雞蛋等全部不成問題，即使身處辦公室，也可以享受到熱辣辣的簡單料理。

而在操作方面，電熱水壺功能實用，容量不但達1.8L，適合加熱及烹煮二至三人份量的飲品和食物。另外，值得一提的是，水壺還具備180秒提壺記憶及24小時預約功能，當用家提起水壺，再於180秒內將水壺放回，它便會繼續工作，用家無需再重新調節功能，相當方便。

Beurer 暖腳器 FW20

一到冬天，除了容易感到全身發冷，有不少怕冷人士，尤其是女生都很常會出現手腳冰冷的情況，有時候更冷得難以入睡，趁著聖誕佳節為對方送上一部暖腳器，就彷彿在這個冬天為對方送上一份溫暖。

Beurer暖腳器的外型有如一雙巨大的襪子，只要將冰冷的雙足進暖腳器內，於高、中、低三檔功能中調整好適合自己的溫度，不消一會，雙腳便會立即變得暖洋洋，只要足部暖起來，全身的其餘部位亦會慢慢變得暖和。而發熱功能會在暖腳器啟動90分鐘後自動關閉，加上配備德國三重電熱安全防護系統BSS，無論是功能抑或質素都絕對過關。

Ocooker 圈廚迷你果汁杯

香港人越來越注重生活及飲食品質，而蔬果汁、排毒果汁近年就成為很多人的健康之選。假如想喝上一杯天然無添加的果汁，果汁杯就正正可以派上用場。除了可以隨時隨地榨出鮮果汁，還可以來研磨其它食材。假如你的送禮對象是注重健康、喜歡下廚的人士，那麼這款果汁杯就最適合不過了。

圈廚家族推出的家電產品向來以小巧精緻風格見稱，而這次的推薦的果汁杯就是最佳的例子。外型上設計上簡約又別具質感，使用起來亦也比較輕鬆簡單，只要將切好的果肉放進杯內，按鍵即可啟動榨汁功能，當果汁鮮榨完畢，即可把分離式一體機從機身中取下，加上杯蓋後更可當成便攜杯攜帶外出。而最實用的地方在於它既是榨汁機、亦是杯子，榨完汁後可以直接飲用，非常方便。

除了適合打製新鮮果汁，這款果汁杯還可用來製作奶昔、湯品、嬰兒食品、醬汁，甚至是研磨亦無問題。一機多用，這份禮物信對方必定用得上。

小米有品悅生活香薰機 + 小米有品Enchen 映趣充電式三刀頭剃鬚刀

香港人生活節奏急促，不論是打工仔、學生哥、甚至是家庭主婦都會有各自的壓力及煩惱。想調劑心情、緩解壓力，除了吃東西、做運動、據科學實證，使用香氛都不失為一個治癒身心的良方。想趁聖誕節為對方打打氣，送上香薰機就最適合不過了。適逢聖誕節，今次特別為大家推介小米有品悅生活香薰機禮物套裝，$300不只能夠買到香薰機，還可同時擁有小米有品的映趣電動剃鬚刀，實在划算。

悅生活香薰機貫徹了小米一向的設計風格，外型採用全白色及方圓型設計，簡約得來又具有質感。機身只有手掌般的大小，易於收藏及攜帶。雖然香薰機外型的骰，不過容量上卻足足達120ml，機內的超聲波霧化片會將滴了香薰精油的水顆粒變成10UM的水分子，然後把霧化水分擴散於空氣中，過程不僅不損害精油自然成份，更可釋放出細分子的煙霧。與此同時，香薰機的續航力更可達6至10個小時，缺水時還有貼心的紅燈提示以及智能斷電功能，即使晚上睡覺亦可安心使用，盡情打造令人放鬆的空間。

至於映趣電動剃鬚刀對於男士來說亦是一份相當實用的禮物，畢竟男士們的鬍鬚生長速度十分之快，一把好的剃鬚刀絕對是生活中不可或缺的一部分。映趣電動剃鬚刀最大特點在於它採用3D獨立浮動刀頭，三個刀頭獨立運作，加上雙環超薄刀網，無論任何角度都能隨用家的手部移動而自動貼合皮膚，不留痕跡地剃除下巴、上唇、臉頰的鬍鬚，帶來極致貼面順滑的剃鬚體驗。加上擁有5W大功率及智能防夾鬚功能，整個剃鬚過程快、狠、準之餘，亦毋須擔心刀頭會刮傷皮膚，造成剌激。

日本récolte 微笑鬆餅機

早晨是一天之始，早上的第一餐當然尤其重要，不僅要吃飽，而且一定要吃得好。不過香港人生活節奏急促，早上為求多睡半個小時，早餐往往會得過且過，非常不健康。為對方送一部可以輕鬆製作早餐的鬆餅機，不但實用，更可貼心地為對方節省不少預備早餐的時間。

Récolte的家電向來以顏值高而見稱，它們這款微笑鬆餅機，不但外有顏值，就連內在的設計亦有小心思。鬆餅機的金屬夾板用上了哈哈笑的設計，不需額外道具，只要3分鐘即可壓出造型可愛的美味鬆餅。隨機更附贈專用食譜，用來送給入廚新手就最適合不過了。

韓國製造E:FLASH 紅光LED牙刷套裝(送 E:FLASH獨立便攜漱口水10條)

牙刷並非常見的禮物，不過卻是相當實用之選，畢竟牙刷每日早晚都需要使用，亦不是人人都捨得花錢投資在牙刷之上，為對上送上一款帶防蛀牙功能的牙刷，實屬貼心之舉。

E:FLASH的牙刷有別於一般牙刷，它的刷頭特別加入了紅光LED燈，630nm波長的紅光可滲透到2.3mm 以下的肌膚，臨床證實只需7天便可改善牙齦問題，配合經過歐盟認證的草本清新牙膏使用，更可改善沉積的齒菌斑、牙垢等情況，護理牙床同時美白牙齒。

另外值得一讚的是，E:FLASH的牙刷具有倒計時功能，牙刷啟動三分鐘後，LED即會自動關閉，如此一來便可提醒我們每日的刷牙時間，徹底刷掉牙齒上的髒汙。

Oral-B 3D 美白充電電動牙刷(附Oral-B 電動牙刷杯型彈性刷頭4支裝)

牙齒保養向來不容忽視，除了時刻要注意牙齒健康，牙齒美白在今時今日亦同樣重要。一款好的牙刷不但可徹底清潔牙縫，更可帶來美白的效果。如此實用又貼心的禮物，相信收禮的對方也能感受到你的用心。

不過牙刷品牌多不勝數，應該如何挑選呢？想尋求功能實用，效果良好的，Oral-B相信會是你的首選。它們旗下的電動牙刷提供3D旋轉震動技術，對比一般手動牙刷，能有效清除99.8%牙齦線上的牙菌膜、去除高達2倍的牙菌斑，而且牙刷手柄亦加入了無線感應充電功能及全面防水功能。

除了常見的功能外，這款牙刷最值得推薦的地方在於它加入了創新抛光技術及3D美白護理系統，能夠溫和地去除牙齒表面污垢，而且毛刷柔軟，不會傷及牙齦，是一款可日日使用，並長期守護口腔健康的產品。

無極筆記本電腦支架

2020是不平凡的一年，當在家工作已經逐漸成為香港人的新常態，為對上送上一些方便在家工作的小工具就顯得體貼又有心思了。不少人都會使用公司配備的手提電腦在家辦公，不過家裏的環境卻未必如公司般方便，加上手提電腦螢幕較小，長期低頭注視螢幕難免會造成肩頸痛的問題，一個手提電腦支架在此時就特別重要了。

無極手提電腦支架採用鋁合金磨砂防刮物料製造， 架上的關節可配合不同工作環境多角度升降及調教，讓用家可直視電腦螢幕，減輕肩頸負擔，進而提昇工作效率。支架帶有防滑吸震矽膠墊及散熱坑糟設計，除了可防止刮花電腦及滑落，更方便長時間工作使用。

整個支架最高可負重12.5公斤，適用於11-17寸筆記本電腦，而且採用摺疊式設計，不使用時只要把支架摺疊起來，即可以輕鬆慳位地收納妥當，絕對是在家工作不可缺少的辦公好物。

有意入手聖誕禮物的可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/17)

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