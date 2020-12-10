聖誕禮物｜小米6大隱藏好物家電盤點 減價低至44折 哪款最值得買?

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說起國牌小米，大家第一時間想起的會是什麼呢？如果時間倒流回到早幾年前，想必這個答案會是手機。但近年來，小米致力開拓另一片領域——小米家電，令大眾對小米的印象不再只停留於手機，反而是各式各樣的電子電器。小米更憑藉划算、實用、高顏值這三大賣點，吸引不少忠實「米粉」，其受歡迎程度不亞於國際大品牌。不過小米旗下的產品實在多不勝數，款式亦愈出愈新，近年又陸續推出「米家」、「米兔」、「米家有品」等多個子系列和銷售平台，假如不太熟悉小米，選購時難免會感到無從入手，甚至乎會錯過不少既平價又實用的「寶藏」產品。

雖然小米之家亦已於香港開設旗艦店，不過仍有不少產品尚未引入香港。想要發掘更多小米旗下的隱藏好物嗎？那就千萬別錯過下文六款來自小米有品的好物推薦。

《一網打盡》一連六日「聖誕狂賞」秒殺電子產品

由12月7日起至12月12日期間，本地網購平台《一網打盡》推出一連六日的秒殺搶購活動，每日會有不同時下人氣電子產品等你來搶，品牌包括 Apple、Switch、小米、SONY等不能盡錄，一律特價發售。而明天12月11日將會輪到小米專場，屆時場內有多款小米產品減價發售，折扣更高達44折。不管是想要買來自用，抑或趁節日挑選聖誕禮物給親朋摯友，明天絕對是以「抵上加抵」的價錢入手小米產品的最佳時機。接下來立即奉上六款小米有品的抵買推薦！

▼《一網打盡》12月11日 6大必搶小米產品率先睇 ▼

1.Deerma 德爾瑪環吸背式吸塵器 DX800

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$500 （原價：$968）

★ 四大刷頭六種吸法，高CP值之選！

無線吸塵機相比起傳統吸塵機，能夠省卻大量時間和力氣，過程不受「線」的束縛，因此毋須反覆更換插座和收放線，只要手握一機就能清潔客廳、卧室、廚房等每個角落，一步到位。想要入手無線吸塵器來減輕家務工作的負擔嗎？小米有品的DEERMA不失為平價、高效、實用的好選擇，尤其適合預算有限的你。

Deerma DX800擁有每分鐘37,000轉的16,000Pa大風壓，及H10等級的HEPA過濾器系統，配合獨特的鏤空環形設計地刷，吸附面積達到48㎡，此乃一般吸口都不可媲美的大面積。不但能令藏於角落深處裡的灰塵、紙屑、毛髮通通無處可逃，同時連肉眼無法看見的蟎蟲和花粉等微細灰塵都可有效地捕集，達致深層清潔的效果。塵杯則是採用四重旋梯式過濾，灰塵顆粒過濾直徑精細至0.03mm，有效避免二次污染，排出潔淨空氣。

除了最常見的手推吸塵方式以外，還有專門為高處清潔而設的背攜方式。以往舉高手清潔時，手部常常感到痠軟不適嗎？Deerma DX800就巧妙地把吸塵器的重力移至肩膀，配合38mm舒適背帶和輕至僅僅0.02kg的刷頭，即使是要長時間舉高手來清潔天花板、櫃頂等高處，亦不會因此感到勞累，大大減輕手部負擔，清潔時自然更省力輕鬆，更遊刃有餘。

隨機附送四款不同刷頭，方便用家針對家中的不同場景，還有物品的材質來選擇最合適的刷頭。無論是要清潔軟毛傢俱、空調、百葉扇、實木桌面、皮革座椅、鍵盤等等，亦絕對不成問題。只要配合不同刷頭吸塵，就能輕鬆清潔每個隙縫角落，減少清潔死角之餘，同時亦又不怕會刮傷傢俱表面。

Deerma DX800原來的定價經已非常經濟實惠，但倘若在《一網打盡》聖誕秒殺期間購買，更可以$500超低價錢入手。論性價比來說，$500能夠買到用途如此廣泛，功能又一應俱全的無線吸塵機，確實相當超值。想要趁著聖誕節向父母表達愛意的話，送他們一個無線吸塵機也是實用又貼心的好選擇。

2.小米有品悅生活香薰機 + 映趣充電式三刀頭剃鬚刀

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$300 （原價：$488）

★ 一個價錢買齊兩大實用禮物，提升生活幸褔感！

現代人生活節奏急促，工作壓力大，長期處於精神緊張的狀態之下，特別容易遇上失眠的健康問題。加上最近因疫情影響，不少上班族開始在家工作，長時間困在家中亦難免不感到疲憊乏力，工作效率亦隨之下降。不論是想在日間提升工作效率，抑或在晚間放鬆心情和改善失眠，在家中擺放一台香薰機，透過柔和的香氣來聞「香」解壓，確實是個簡單又直接的好辦法。假如你的身邊人長期受失眠困擾，生活壓力過高，致贈他一台香薰機作為聖誕禮物就最適合不過了，同時亦能夠展現出你的用心，絕對是份能送到人心坎裡的窩心禮物。

《一網打盡》特別找來了小米有品悅生活香薰機的秒殺優惠，$300不只能夠買到香薰機，還有映趣電動剃鬚刀，一個價錢買到兩件實用禮物，這個組合簡直是意想不到的划算。

先來簡單介紹小米有品悅生活香薰機，它貫徹品牌一向的設計風格，外型採用全白色及方圓型設計，簡約得來又具有質感。機身只有手掌般的大小，易收藏易攜帶，而小巧的外型有著120ml容量，通過超聲波霧化片將滴了香薰精油的水顆粒變成10UM的水分子，把細膩如煙的霧化水分擴散於空氣中，過程不損傷精油自然成份，香薰霧化效果相當不錯。另外，續航力能達到6-10個小時，缺水時還有貼心的紅燈提示以及智能斷電功能，晚上睡覺時亦大可安心使用，盡情打造令人放鬆的空間，幫助入眠。

至於映趣電動剃鬚刀對於男士來說亦相當實用，畢竟男士們的鬍鬚生長速度十分之快，不想讓自己變成滿臉鬍茬的「渣男」，隔三差五就需要剃剃鬚子，所以說剃鬚刀簡直是不可或缺的存在。而這款映趣電動剃鬚刀來頭亦不少，它曾刷新小米眾籌的成交紀錄，能夠達到如此壯舉，到底有什麼過人之處呢？

映趣電動剃鬚刀最大特點在於它的3D獨立浮動刀頭，三個刀頭獨立運作，加上雙環超薄刀網，無論任何角度都能隨用家的手部移動而自動貼合皮膚，不留痕跡地剃除下巴、上唇、臉頰的鬍鬚，帶來極致貼面順滑的剃鬚體驗。

而且擁有5W大功率和智能防夾鬚功能，整個剃鬚過程快、狠、準之餘，同時亦毋須擔心刀頭會刮傷皮膚，不癢不刺激。除此以外，續航力亦是不得不讚，只需1小時即可快速充滿電，滿電後貼可持續使用90分鐘，若按平均每次剃鬚需花1.5分鐘來計算，即使每天剃鬚也夠你連續使用2個月之久！

3.WellSkins 薇新多功能負離子熱風梳 WX-FT09

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$298 （原價：$398）

★ 平價版Dyson Airwrap：一部熱風梳 = 風筒+髮梳+直髮器+捲髮棒！

作為一個精緻又愛美的女生，出門前當然要精心打扮一番，除了化妝和穿搭以外，髮型也是相當重要的一環。假如想周不時轉換髮型，單靠風筒是不可能的任務。但經常使用捲髮器和直髮夾，頭髮亦會因高溫熱力而有所損傷，長期使用更會使秀髮逐漸變得乾旱、毛躁和暗啞無光。既然如此，倒不如索性入手一部多功能造型器，減短弄髮型的時間之餘，又可實現每天百變造型，一舉兩得。

目前市面上的多功能造型器就數Dyson Airwrap最受歡迎，雖然功能多多，惟索價$3,980，這個價格確實非普遍人能負擔的到。今次《一網打盡》找來同類型的多功能造型器，價錢只是Dyson的十三分之一，明日秒殺期間購買只需$298，這個售價同樣集風筒、捲髮器及造型梳三大功能於一身，稱它為平價版的Dyson Airwrap亦絕無不妥。各位講究CP值的女生，不妨考慮一試。

WellSkins薇新的多功能熱風梳提供三款不同風嘴配件，分別為捲髮梳、直髮梳和集風筒，不論乾髮或濕髮時都可以使用，吹乾、捲髮、直髮、梳理四大功能一步到位。

風力方面亦相當強大，在提供強勁恆溫氣溫的同時，風口釋放的負離子還能有效減少頭髮分叉，使頭髮變得更柔順、更亮澤，效果可謂肉眼可見。加上三檔風力自由調節，滿足不同髮質需求，大大避免秀髮因高溫而引致的種種損傷。

另外，梳齒特別設有防燙設計，耐高溫不易斷烈。更神奇的是，按鍵向右滑動能夠收縮梳齒，在捲髮過程中可收放自如，不纏繞髮絲，使用更便捷。

4.WellSkins 薇新超聲波毛孔清潔營養導入美容儀 WX-CJ101

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$398 （原價：$898）

★ 潔臉、鏟黑頭、導入、提拉四大功效一「部」到位！

深層清潔、營養導入、緊致、提拉，這種集多功能於一身的家用美容儀，近年來越來越流行。畢竟女生天性都愛美，加上這一年間長時間戴著口罩，一連串的皮膚問題接踵而來。即使想到美容院花錢做facial，但美容院亦因疫情影響而被逼關閉。此時家用美容儀就能大派用場，在家也可以輕鬆做到專業級的肌膚保養，自行挽救「口罩肌」。

WellSkins 薇新超聲波美容儀的外型與一般美容儀略有分別，反而更似一部鏟皮機，但其實它是俱備深層清潔、營養導入、提拉緊緻三大模式，功能相當之齊全，從清潔到護膚整個程序，擁有它就足夠應對。

首先打開深層清潔模式，通過超聲波震動霧化技術，將毛孔污垢震出皮膚表層，溫和不傷膚。而包裝內附贈潔臉專用的硅膠套，可套入刀頭使用，如再配合潔臉乳就相當於一台超聲波洗臉機，十分實用。你亦可以當作鏟皮機般使用，輕輕一鏟就能鏟出黑頭及油脂，達致深層清潔的效果。

深層清潔模式

清潔完後，接下來可以使用精華液、面霜或面膜，再打開營養導入模式，利用離子導入技術，把營養精華充分吸收至皮膚肌底層，最大程度地發揮保養品及面膜的真正作用。

營養導入模式

最後打開提升緊緻模式，沿肌膚從下到上做提拉，收緊下頜線，讓面部曲線更緊緻。

緊緻模式

擁有一台功能齊全的美容儀便能助你培養正確的護膚習慣，只要每天持之以恆，就能從根本上解決肌膚問題，以後在家也可以隨時想做就做，自製Home Facial。

雖然普遍的美容儀都價格不菲，不過只要於《一網打盡》秒殺期間購買，WellSkins 薇新超聲波美容儀將會由原價$898降價至$398，折扣高達44折。各位深受肌膚問題困擾的朋友，不妨嘗試借助它來認真改善皮膚狀況吧。

5.HITH 智能足浴器 X5

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$899 （原價：$1198）

★ 多功能可坐、可泡腳、可按摩，在家享受腳底SPA！

勞碌奔波一天過後，下班回到家當然只想躺著不動，而雙腳作為人體最重要的支撐點，往往都是身體最疲勞的部位之一。不少人都會透過「泡腳」來放鬆下肢肌肉，同時還可以促進氣血循環、增加新陳代謝、平衡內分泌、利於睡眠，總而言之就是好處多多。最近天氣不斷降溫，想要在晚上來個暖笠笠的足浴嗎？不如先從智能足浴器下手吧！

可能你會疑惑，泡腳不是隨便找個水盆就能做到的嗎？但其實冬天泡腳水溫很快便回冷，可是經常跑來跑去兌水溫也非常麻煩，所以只要擁有一部智能足浴器，就能保持水溫持久恆定了。而小米有品的「HITH 智能足浴器X5」不只可以保持恆溫，還可以調節水溫（35-48°C溫度範圍）、查看當前水溫和運行時間，所有功能只需透過頂部的旋轉屏幕即可一鍵操控。

（圖片來源：什麼值得買）

除此以外，更貼心地提供如真人般的足底按摩體驗。總共有兩種模式可選，分別是加熱沖浪和腳底按摩模式。當按下加熱沖浪後就會掀起如海浪般的浪花，配合腳底按摩模式，底下的16顆按摩球瘋狂自動旋轉，模擬出如人手足底揉捏按摩般的感受，有助刺激腳底穴位。兩種模式雙管齊下，保証腳底每個部位都能按摩到位。足浴器的中間部位更隱藏了一個放置中藥材的藥盒，讓你可根據需要自行放入中藥藥包，設計可以說是相當貼心。

（圖片來源：什麼值得買）

上蓋帶有石墨烯養生墊，而此墊亦非普遍坐墊，它能夠提供三段發熱及震動按摩，平時不泡腳時便可以拿它下來當作按摩墊使用，或者可以把足浴器當作是一張小椅子坐，多用途合一更加方便。

擁有一部智能足浴器，以後在家就能隨時輕鬆享受腳底SPA，而且在中醫的角度來看，泡腳還能達到預防百病的功效，尤其是下肢循環不好的中老年人，更是有著相當大助益。不論是要自用或是送給家人長輩都是一份貼心不過的禮物。想要低價入手的話，記得不要錯過《一網打盡》的聖誕秒殺優惠了！

6.樂範無線按摩美腿儀 TA013-JGY

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$798 （原價：$998）

★拯救「高跟鞋腳」！日常瘦腳去水腫，舒緩靜脈曲張！

剛才說到雙腳是人體最重要的支撐點，最容易感到疲勞，因此雙腳保養之事不容輕視。尤其是工作需要長時間久站、久坐不動、常穿高跟鞋的上班族，長久下去會使腳部血液流通不暢，而血液若長期積累於下肢，更會誘發靜脈曲張，使雙腳的青筋如蜘蛛網般浮現，形成一條條駭人眼目的靜脈血管，嚴重影響腳部的曲線美觀和健康。

想要拯救雙腿嗎？其實想要養成一雙健康美腿並不困難，方法很簡單。除了避免長時間久坐久站和進行適度運動，另外每晚堅持按摩雙腳，也能夠幫助下肢血液循環，從而預防和舒緩靜脈曲張。可是，經過一天辛勞工作，回到家後還哪有心思力氣按摩呢？況且對於按摩手法又一竅不通，根本完全無從入手。既然如此，不如嘗試找外來工具幫忙吧。

樂範無線美腿儀就猶如一位私人腿部按摩師，它的用法十分簡單，只要套在腳上啟動開關，從此輕鬆躺在床上就可以邊玩手機邊享受腿部按摩。

樂範無線美腿儀能夠360度全方位包裹小腿（包括腿肚、腿骨、腳踝），配合內置的溫和氣囊，持續充氣放氣，張弛有序得彷彿人手在按摩腿部一樣。

並且提供三種按摩模式，三段不同強度以滿足不同按摩需求。每次使用都能達到去水腫的效果，使雙腿視覺看來更瘦，而堅持每天連續使用，便能遠離靜脈曲張，讓雙腳回復完美線條，重塑動人美腿。

想要體驗如此高效簡單的美腿方法嗎？那就記得鎖定《一網打盡》於12月11日帶來的樂範無線按摩美腿儀 TA013-JGY 79折秒殺優惠！

▼ 溫馨小提示 ▼

再次提提大家 ，以上小米產品均於12月11日中午12點正式開賣，產品數量有限，先到先得，售完即止。購買以上產品即送免運費配送服務，毋須另付運費即可安坐家中等待收貨。不想讓優惠白白溜走嗎？那就記得按以上藍色連結前往該產品頁面，把網址預先Bookmark收藏好，方便開賣時立即準時去搶！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/10）

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