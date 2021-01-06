【Apple配件】盤點7款蘋果實用配件 MagSafe充電器最值得入手?

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蘋果產品向來憑藉它的「生態系統」俘虜了不少電子產品用家，無論是 iPhone、iPad、Macbook、還是Apple Watch，產品與產品間的無縫連接確實為用家的生活及工作帶來不少便利。所謂「工欲善其事，必先利其器」，想增加生產力，除了升級裝備，當然也不能不配合一系列的週邊配件，令使用時更得心應手。

作為全球市佔率最高的電子產品品牌，蘋果除了不斷升級自家產品，週邊配件亦越出越多，五花八門。除了最基本的螢幕保護貼、充電線、還有各式各樣的支架、行動電源，選擇之多簡直令人無從入手。面對林林總總的週邊配件，覺得眼花瞭亂又不知如何選擇？以下就由編輯來分享一下多款蘋果用家必備配件，看似平平無奇，但使用起來絕對既實用又方便，讓大家選購時少走彎路。

1.Nillkin iPhone 防滑手機保護殼

雖然今時今日保護殼已不止於保護功能，更多是裝飾及亮化造型的小工具，但現時的iPhone動軏索價上萬元，即使不是趺壞手機，趺爆mon維修也令人非常心痛。不想一不小心釀成意外，保護殼就不能只顧外型，還要兼備一定的保護性。

Nillkin iPhone 保護穀結合了柔軟的TPC材質及堅固PC材質，以半覆式設計包裹並結合手機，加上四角防摔氣囊包邊，防摔防撞性能已經比一般手機殼強化不少，而保護殼兩側更加入了條紋防滑設計，以免用家一時手滑趺壞電話。

除此之外，更值得一讚的是保護穀加入了少見的鏡頭滑蓋設計，滑蓋高出鏡頭2mm，保護鏡頭不被刮花磨損之餘，亦可減少鏡頭沾上灰塵，甚至還可保護私隱，設計上確實有不少貼心之處。

這款手機殼雖然並無花巧的外型設計，不過簡約反倒成為它的一大特點，耐看的同時，斜紋的設計亦不失質感，喜愛簡單的朋友不妨考慮一下。

2.Nillkin iPad防摔保護套（送高清保護貼）

隨著平板電腦的性能不斷提升，iPad不但可作為娛樂工具，更成為不少人的辦公好伙伴，既然如此，在保護上就更不能掉以輕心了。一款優秀的保護殼除了要起到保護的作用，在小細節上更要符合用家的需求，令工作時更事半功倍。

同樣由Nillkin出品的保護殼，保護性能已相當有保證。採用PC透明背板與TPU邊框，以360ﾟ全覆蓋式保護iPad， 加上四角的氣囊設計、增凸設計，鏡頭加高設計，在多方面加強防摔、防滑效果。

除了加強防護性能，這款保護殼亦針對iPad加入了不少貼心的設計，譬如一體式的支架設計，方便用家以不同角度立起iPad，無論是睇片聽歌抑或工作時都更為方便就手。另外，保護殼內亦內置了Apple Pencil筆槽，讓用家隨放隨用，不怕再有遺失或找不到Apple Pencil的情況出現。而磁吸搭扣的設計，亦避免了一般iPad保護殼常見的翹蓋問題，相當實用。

3.Nillkin 筆記本電腦支架

在家工作已經逐漸成為香港人的新常態，不少人都會使用公司配備的手提電腦在家辦公，不過家裏的環境卻未必如公司般方便，加上手提電腦螢幕較小，長期低頭注視螢幕難免會造成肩頸痛的問題，一個手提電腦支架在此時就特別重要了。

無極手提電腦支架採用鋁合金磨砂防刮物料製造， 架上的關節可配合不同工作環境多角度升降及調教，讓用家可直視電腦螢幕，減輕肩頸負擔，進而提昇工作效率。支架帶有防滑吸震矽膠墊及散熱坑糟設計，除了可防止刮花電腦及滑落，更方便長時間工作使用。

整個支架最高可負重12.5公斤，適用於11-17寸筆記本電腦，而且採用摺疊式設計，不使用時只要把支架摺疊起來，即可以輕鬆慳位地收納妥當，絕對是在家工作不可缺少的辦公好物。

4.Nillkin 多功能超薄電腦包

不止是Macbook的用家，手提電腦的用家經常要把電腦拿出拿入，一款好的電腦包可謂必不可少。同樣地，除了要起到保護及便攜的作用，現今不少電腦包亦增加了不少貼心的設計，將多種功能合而為一，減省用家在外工作、上課時的煩惱。

這款電腦收納包雖然看起來與一般電腦包無異，不過卻同時具備了三種極其重要的功能——收納、滑鼠墊、及電腦支架。包內內置兩種不同斜度電腦支架，用家可配合不同工作環境自行調整所需角度，與此同時，只要將電腦包翻蓋，亦可即時變為滑鼠墊，非常方便又實用。而在三合一的設計下，電腦包依然可以保持纖薄，實在值得一讚。

至於在收納及保護方面，電腦包表面採用了精選優質仿皮物料，耐刮耐磨，而包內則含有海綿絨布，加上兩角特別加厚，可吸震防摔之餘，亦能固定電腦不搖晃，多重加強保護。

5.MagSafe磁吸無線充電器

當今時今日手機不離身，電力就是相當值得留意的一點。蘋果在去年的秋季發佈除了推出了萬眾矚目的iPhone 12系列，當中的MagSafe無線充電器亦引起了不少關注，在升級手機的同時，不妨連同充電器同時升級。

MagSafe 是蘋果為iPhone 12新系列推出的無線充電器，比起一般7.5W功率的Qi充電，MagSafe最大功率可達到15W，比Qi無線充電快上不少。這款充電器採用磁吸設計，只要將iPhone 12系列手機對準，即可緊密吸附並進行無線充電。而除了新iPhone以外，只要支援無線充電的iPhone型號，甚至安桌系統手機，亦可以同樣使用MagSafe充電器。雖然無法使用磁吸效果，不過亦可當作一般無線充電板使用。5.2mm的超薄設計加上輕巧的體積，比起不少充電器更方便隨身攜帶。

6.INFINITY 11000mAh 3.0 激薄輕便外置充電器

現代人機不離手，出門在外，最擔心的就是手機及電子產品電力耗盡，因此外置充電器可說是出門必不可少的隨身用品之一。不過市面上的外置充電器五花八門，雜牌相對亦多，實在難以選擇，接下來為大家直接推薦一款外型及功能上都表現不俗的外置充電器。

這款INFINITY外置充電器具備11000mAh電池容量，約莫可為手機充電三次，而且亦支援PD3.0，可為iPhone x 進行9V快速充電，亦支援最多三部電子裝置同時充電，無論是電量抑或充電速度各方面表現都相當不錯。

除此之外，更值得一提的是，INFINITY外置充電器雖然屬於大電量的款式，不過由於使用了最新的壓縮電池技術，因此機身的體積比同等電量的外置充電器更細及更輕巧，纖薄程度只有13mm，而大小亦彷如一包紙巾，非常適合男士放於褲袋，女士放於小手袋外出使用，是一款性價比頗高，而功能亦相當齊全的外置充電器。

7.Nillkin 雙子座雙充(7.5W/10W)快速無線充電器

現代人電子設備多，除了主機以外，不少人亦會因工作需要而同時備有後備手機，要為兩部手機同時充電，一個無線的雙充充電器就是派上用場的時候了。

這款雙子座雙充充電器採用了12毫米纖薄枕形設計，支援iPhone 7.5W 無線快充及10W 快充，而充電器亦內置了隔磁片，令充電可集中、更快捷，而且適合不同的擺放角度使用。除iPhone以外，其餘支援無線充電的手機亦可同時使用。

至於安全問題，雙子座雙充內置了多重保護裝置，包括設有通風口加強散熱功能、防過充、過壓、過流，確保使用時不損害充電板及手機。

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