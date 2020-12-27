【直髮】網民實測ghd平價版$159直髮梳 60秒拉直不毛躁 懶人必備

網購攻略 網購攻略

早上醒來迎接你的既不是夢想亦不想鬧鐘，竟然是一頭如「獅子王」般的亂髮嗎？尤其是頭髮天生自然鬈的朋友更是無可奈何，總是面對毛躁、亂翹、髮質看起來很差的煩惱。然而，在分秒必爭的早上，還要額外花上寶貴的十多分鐘時間來整理頭髮，的確費時間費心機。

以往想要讓髮絲回復柔滑和直順，很大可能會選用直髮夾。可是傳統的直髮夾熱力過高，反覆拉夾頭髮的過程更易令髮絲受損。而且長期接觸極端的高溫熱力，隨時適得其反，倒傷頭髮之餘，亦會令頭髮慢慢失去光澤，變得乾旱。

即使是以髮梳配合風筒來慢慢吹整，此操作亦很考技巧，需要經過反覆練習才能達至最理想的直髮效果。既然如此，集髮梳和直髮夾兩大功能於一身的「直髮梳」似乎就是時下最方便快捷，且容易操作的造型工具，輕輕一梳便能打理一頭蓬鬆亂髮，解決毛躁、捲曲等種種問題。

市面上的直髮梳產品不少，就連英國頂級沙龍品牌ghd亦有推出過同類產品，惟單價過高，未免人人都有勇氣忍痛入手。那麼有沒有價錢更平易近人，效果卻依然出色的平價版直髮梳推薦呢？

意想不到由楊冪代言的國牌國牌「K·SKIN金稻」恰好就推出了一款價格及直髮效果兼優的直髮梳。配備智能控溫功能及負離子護髮，加上操作簡單、一梳即直的優勢，讓它在網上掀起極大討論，不止獲得網民們的力讚，就連名人們亦紛紛推薦，諸如口紅一哥李佳琦、新晉小花趙露思、演員林允等都有公開表揚過。

到底金稻直髮梳真的好用嗎？不如先來看看網民分享的實際使用效果吧。（更多網民實測效果圖可見文尾）

從以上照片可見，金稻直髮梳的直髮效果出乎意料地驚艷，有著明顯強烈的前後對比。即使該網民本來頭髮微捲，加上有點毛躁的情況，但在使用後直髮梳過後，亦能回復至直順光滑的狀態，直髮效果相當不俗，也難怪在網上好評如潮。

網民力薦 —K·SKIN金稻直髮梳

▼金稻直髮梳七大賣點 ▼

賣點1：操作簡單 一梳即直

金稻直髮梳的最大魅力在於不需要任何專業技巧，操作特別簡單。它外型就似一把髮梳，操作方法就如平常梳頭一樣，輕輕梳理幾下就能同時拉直頭髮、去除毛躁。整個過程不但完全不費功夫、不考技術，而且兩三分鐘就可以搞定全頭造型，對於長髮或髮量豐厚的女生來說真的節省下許多時間，早上又可以多睡一會兒了。

賣點2：快速加熱 自動恆溫

採用PTC陶瓷發熱技術，能夠快速加熱，插上電源30秒內便完成預熱，幾乎不用等，適合極速出門前使用。加上自動恆溫功能，有效避免過熱而對頭髮造成傷害；而發熱板則藏於梳齒內部，當用它順著頭髮梳一梳時，每一根髮絲都能均勻地全方位受熱，不僅拉直效果更佳，同時也不會因熱力集中一點而損傷髮絲。

（小紅書）

賣點3：負離子護髮功效

金稻直髮梳俱備負離子護髮功能，在整髮過程中會釋放負離子，從而撫平毛躁、去除靜電、助改善髮絲糾纏狀況，讓整理後的頭髮呈現出筆直、順滑、零毛躁的完美狀態。不足二百元的售價竟然還擁有高價位機種標配的負離子功能，以CP值來說已經相當超值。

（小紅書）

賣點4：智能溫控 粗幼髮質皆可用

人人髮質不同，有的人天生屬於細軟髮質，不好做造型，髮絲容易斷裂之餘，亦耐不起高溫；相反有的人則天生髮質粗硬，難於打理，洗完髮後的髮絲甚至會炸開，缺乏柔順輕盈的感覺。

皆因細軟髮質及粗硬髮質對於溫度的要求都各有不同，金稻直髮梳就配備智能溫控功能，多達5檔不同溫度，讓用家可以根據自己的髮質來調整最舒服最合適的溫度。

（小紅書）

賣點5：直捲兩用 百變造型

雖然命名為直髮梳，但能夠打造出的造型可不止是直髮而己。事實上，只要運用小小技巧還能梳理出髮尾內卷的「梨花頭」、韓式八字瀏海等等。而實際操作上來亦不難，新手也很易上手。日後即使想按季節、穿搭、場合來改變造型，手執一部直髮夾就能做到。

只要把髮尾卡進梳齒，讓頭髮繞著髮梳向內卷即可；而瀏海頭髮卡進梳齒後再向上拉則會呈現出自然的「八字」弧度，如下圖示範：

（小紅書）

另外網民亦示範了如何利用它來增加髮頂蓬鬆度，讓頭髮看上去更豐盈。特別適合髮量稀薄，頭頂扁塌的女生，使用手法如下圖：

（小紅書）

賣點6：防燙設計 不傷頭皮

普遍的直髮夾或捲髮器的接觸面沒有隔熱材料，容易燙傷前額、耳朵，尢其是新手初用更要額外小心留神。相較之下，金稻直髮梳的防設計就更為優秀，全因外層具有U型防燙梳齒，能夠防止燙到頭皮。當直髮梳去到最高溫度200°C時，外層的防燙齒梳亦只會到達50°C左右，即使雙手碰到也完全不用擔心燙傷。

（小紅書）

賣點7：外型美觀 多款配色

外型設計簡約有質感，黑紅色、黑藍色特別有科技感；白色、香檳金色大方得體；紅色、綠色精緻高貴；最後還有女生們都難以抵抗的貓貓款式，上面印滿貓咪圖案，相當可愛。

金稻直髮梳特別適合：

天生髮質微卷、頭髮毛躁不順、打結、分叉、燙後不直、靜電凌亂的髮質。

綜合表現不錯 性價比極高

整體來說，金稻直髮梳在各方面的表現實在優秀，直髮效果明顯，操作簡單方便，能夠輕鬆快速梳理好頭髮，它的方便相信會令女生們都愛不釋手。加上具備智能溫控、自動恆溫、防燙設計等多項貼心功能，即使要與高價位機種相比亦毫不遜色。以CP值來論，¥159竟能買到性能如此一應俱全的直髮梳，可以說是相當超值，的確毋須考慮，可以大膽直接入手。

按下圖放大看網民分享的使用前後對比：

如欲購買可以按此藍色連結前往領取減¥100優惠券（原價¥259起），或按上面「立即購買」按鈕前往領取頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/27）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！