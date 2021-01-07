廚房家電｜多功能小家電推薦 迷你慳位多用途 下廚輕鬆菜式更豐富

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疫情令不少人的生活形態改變，留在家中的時間多了，一日三餐頓時成為了重大難題。雖然不少「煮婦」對入廚烹飪已經駕輕就熟，但要準備三餐確實是需要花頗多的時間，有時更顧不上料理的變化，令人相當苦惱。想令入廚變得輕鬆又省時，今時今日的多功能廚具家電或許就能助你一把！

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，不想每次備菜做飯都弄得手忙腳亂，在挑選工具上就尤其重要了。只要選對鍋具及家電，不但能減省電器數量、入廚時間，更可令料理做出更多變化，即使是空間有限的小廚房，也能做出令人驚豔的佳餚！

然而，市面上的廚具家電五花八門，每次買回來一堆家電卻發現自己甚少使用，甚至只用過一兩次就被打入冷宮？到底有哪些廚房家電是實用性強之餘使用率亦高，是每個家庭不能缺少的呢？

1.多用途電熱鍋

料理方式變化萬千，想做出一台豐富而又色香味美的菜色固然考驗烹飪功力，不過鍋具的重要性也不容忽視。近年坊間誕生了不少集「煎、煮、蒸、燜、焗」於一身的多功能煮食器具，除了取代不少廚具，節省廚房儲物空間，更能一鍋多用，做出多種菜式，極之方便易用。

對於香港家庭來說，這款2合1多用途電熱鍋可說是非常實用及便利的選擇，電熱鍋容量足有4L，無論是二至三人的小家庭，抑或是四至五人的大家庭都同樣適用。電熱鍋煮食時靠內部的電熱盤發熱，使用時可以溫度調節桿自行調校所需的火力及熱度，配上超厚的不鏽鋼內膽，不論是蒸餸、煮麵、煲湯、打邊爐亦不成問題。除此之外，電熱鍋最實用之處是隨機配備易潔不黏煎盤，除了能做出一般煎炒的菜式，拿來韓燒亦毫無難度。

簡單來說家中只需備有一個多功能鍋，就能隨時吃到韓燒、火鍋、熱炒、蒸煮等多種不同菜式，除了適合日常使用，更可用來應付Party及聚餐場合，非常方便。

2.多功能手提攪拌機

備菜可說是做菜時最麻煩的一環，尤其不少家常菜式經常需要用到蒜蓉、辣椒、蔥粒、肉碎、薑末等食材，假如以人手逐樣剁碎，要花的時間隨時比實際下廚時間還要多上一倍，費時之餘亦非常考驗功夫手勢，先不論容易手痠，更有機會切傷手指。假如想讓備菜過程變得更輕鬆簡單，一些入廚小工具就必不可少了。

這款手提攪拌機由四個可拆卸的不鏽鋼配件，包括攪拌棒、碎肉器、打蛋器、攪拌杯組成，機身採用了雙重按鈕緊扣配，用家使用時可按不同煮食需要自行替換所需組件，安全、易拆，靈活性相當大。除了可將食材攪拌均勻，換上不同組件後亦可碎肉、製作蒜蓉、薑末、醬料、以及打發雞蛋，製作各式各樣的甜品。比起傳統的手切、手動打發不僅省時省力，更可提升成品的口感。

值得一讚的是，市面上一般的攪拌機大多以同一力度攪碎食材，而這款攪拌機則加入了觸感式的多段速度調節，碎肉時可採用不同速度操作，並調校肉質的粗幼，令食材的變化更大，可應用的範圍亦更廣。除此之外，下廚時最容易因食材繁多而手忙腳亂，為了方便操作，攪拌機亦特地使用人體工程學設計手柄，可同時操作並改變速度，方便下廚人士以單手掌控，設計非常貼心。

3.多功能紫砂電煲

香港有不少家庭都習慣因應不同時節煲住家湯養養生，尤其是轉季及天氣反覆的時候，滋潤的湯水不但可養身補氣，亦能為我們暖暖胃。不過香港人工作繁忙，即使是家庭主婦，每日要處理的家頭細務亦數之不盡，要花時間煲湯、睇火，已經變成十分奢侈的事情。假如想用最方便快捷的方法煲出營養靚湯，湯鍋的選擇就相當關鍵了。

市面上的湯鍋款式多不勝數，由最普遍的不鏽鋼鍋，到時尚昂貴的琺瑯鍋一應俱全，不過卻並非每一種湯鍋都適合煲老火靚湯，事關不同材質的鍋子導熱性能都大不相同，譬如相對於琺瑯鍋及不鏽鋼鍋，以紫砂作內膽的電燉鍋就特別適合作煲湯用。紫砂內膽主要是由氧化鐵、氧化矽和氧化鎂等化學成分構成，當中含有豐富的鐵元素及微量元素，除了有利於人體健康，同時亦比其他鍋具更適合用來小火燉煮，能夠將食材和調味融合一起，並做到「透氣而不滲水」的效果，保留食材的營養及原汁原味。

Deer的紫砂迷你電湯煲採用全天然紫砂，以1300度高溫製作而成，無化學物質之餘，性能亦相當穩定。紫砂電湯煲具備LED顯示及時間控制功間，烹調時間由半小時起至9.5小時可選，不論是快炖、慢炖 、 蒸煮及保溫功能都一應俱全。除了煲湯以外，亦非常適合滷肉、煲粥、燉煮養生菜式，製作出來的湯水及食物不僅原汁原味，口感亦更加細膩軟綿。

踏入新一年，正正是送舊迎新的最佳時候，想為家中添置一些新廚具，不妨考慮以上幾款推薦的家電，有意入手的可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/07)

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