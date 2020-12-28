廚房收納｜日主婦5招收納秘訣 變出雙倍空間 檯面整齊下廚更輕鬆

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香港蝸居面積狹小，不少人會選擇犧牲部分廚房空間，來增加臥室及客廳的面積，而廚房往往就會變成「I字型」或「L字型」的格局，在內難以走動之餘，當扣除爐頭及水槽的位置後，可用的空間幾乎所剩無幾。而在這個狹小的空間內，還要同時處理洗菜、切菜、煮菜、上菜等多個功夫，下廚頓時變成手忙腳亂、艱辛無比的工作，久而久之更會令入廚的興致和效率大打折扣。面對如此情況，到底有沒有什麼好法子可以令入廚這一項工作變得更輕鬆，更得心應手呢？

每次捲起袖子準備下廚，把食材放置出來後，卻發現無多餘空間可以切菜？而這邊切菜後，那邊又無空間擺放其餘的食材及調味料？然後當餸菜要起鍋時，檯面又放滿了廚房工具，沒有多餘空間擺放乾淨的上菜碗碟？有時候更要一邊洗碗，一邊煮菜？以上種種情況相信是不少香港家庭的入廚寫照，但既然空間就只有這麼多，倒不如重新規劃廚房佈局，再做好收納，令混亂的空間變得整齊，入廚時自然更快、更方便、更得人心應手。

規劃廚房佈局，光是聽起來已很大工程，面對雜亂無章的空間，到底應該如何入手呢？在網絡上因整齊北歐美家居而羨煞旁人的日本主婦便於其Instagram上分享了小小秘訣，原來改造和收納的精粹就在於善用廚櫃、下水槽位置，以及牆面空間，讓儲物位置向上及向下發展，保持中央區域整齊，煮起飯來自然不再手忙腳亂。

日本主婦整齊的廚房佈局。(Instagram@pink.maple)

日本主婦5大收納法則

秘訣一：好好整理廚房用品，先丟棄不必要的物品，並嘗試減少碗碟數量。

秘訣二：利用下水槽的多餘空間，善用隔板及收納工具，將收納空間上下及左右分割，明確區分不同物品的收納範圍。

(Instagram@pink.maple)

秘訣三：把碗碟分門別類整理妥當，常用的碗碟可放在方便拿取的位置。

(Instagram@pink.maple)

秘訣四：碟子建議以豎立方式存放，不常用的杯子可利用長形收納籃以橫臥式存放，更節省空間。

(Instagram@pink.maple)

秘訣五：不同類型和大小的碗碟不要堆疊儲存，以方便拿取；但可一組使用的碗碟，譬如焗爐廚具則可放在一起，方便使用時整組拿出來。

(Instagram@pink.maple)

了解收納方法後，接下來就應該動動手去整理廚房空間了，要為廚房增加收納位置，一些實用的工具絕對是必不可少。以下為大家推薦4款打造整潔廚房的必備工具：

1.下水槽收納架子

想改造下水槽的收納空間，增加層板擺放雜物固然是最常見的方法，但別忘了考慮水管的位置及收納物品的高度，要是水管已經佔去了大量的位置，難以傳統方式劃分空間，那麼放置這款L型的儲物架子就最適合不過了。

以L型設計的儲物架上窄下闊，大大解決了下水槽空間不足，無法放置隔板及普通儲物架的煩煩情況，架子的下方可隨意放置不常用的碗碟、餐具廚具、洗潔精各項物品，而且高度不受限制，不怕買回來後才發現無法收納物品，而架子上方的儲物籃及掛勾則可自由移動，方便用家自行安排儲物位置。

而值得一讚的是，這款儲物架採用了抽拉式設計，內置四個滑輪，而底部亦配有穩固膠，抽拉時並不會因重量分佈不均而傾倒。因此，除了可放於下水槽位置使用，架子亦適合放在桌子、廚櫃、甚至浴室作收納之用，輕鬆整理凌亂的儲物空間。

2.廚櫃下拉式置物架

不少家庭會在廚房料理桌上方設置廚櫃，而當整理廚櫃時，是否發現櫃中的物品雜亂無章，而櫃內深處還剩下不少儲存空間？可是由於高度問題，這些空間往往會被浪費，到頭來不但少了儲物位置，亦容易讓物品越堆越亂，亦難以拿取。除了整理及扔掉廢棄物品，想善用廚櫃的每一吋空間，不妨考慮使用以下這款廚櫃升降拉籃。

只要把這款下拉式的置物架安裝在廚櫃內，以後拿東西時，只需輕輕一拉架子，整個置物架便會隨即向下降低，方便拿取廚具物品，雖然架子本身需要的空間蠻多，但假如桌面已無多餘空位放置調味料及碗碟，將它們分類並統一放於廚櫃內，做菜空間自然變得更寬趟，而以後拿取物品時亦無需爬上爬下，免除不少麻煩。

下拉式置物架採用液壓緩沖設計，除了可平穩升降，亦能夠防止架子速降，可安心儲物。不止如此，這款置物架的容量亦相當足夠，大約可放置30款或以上的調味料，假如正好煩惱家中的瓶瓶罐罐太多無法收納，那下拉式置物架就正正可以幫上大忙。

3.冰箱外側置物架

小戶型廚房的每吋空間都極其寶貴，當可見的空間已經用得七七八八，無法再騰出多餘空位放置置物架，那就不妨偷一偷牆面及雪櫃旁的空間吧。

這款置物架除了不用特地騰出空間，安裝上亦比以上兩款更為簡易，更方便移動位置，一些不常用但難以分類的小物品，譬如開瓶器、垃圾袋、即棄餐具等，都可以一一放在這裡，用盡每一吋位置。

4.廚房多功能置物架

廚房空間不足，最影響的相信就是做菜時的靈活度。做一頓飯普遍都需要預備五至六款配菜，而這些菜品假如全都放在料理台上，除了很佔空間，忙起來時亦容易弄得雞手鴨腳，甚至弄翻菜品，久而久之更會令入廚的興致大減。

面對料理桌空間不足的情況，牆面置物架就正好可以派上用場。這坎置物架雖然看似普通，但實際使用起來卻相當方便。置物架分為六層，備菜時可將菜品分類放上架子，這樣便可不佔桌面位置，又能把每道菜分類擺放，一目了然之餘，抽屜式的設計亦十分方便拿取菜品，以後做飯時便不怕手忙腳亂了。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/28)

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