2021新年｜過10款聖安娜賀年糕點半價 01會員積分抵現金減近$200

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踏入2021年不久，轉眼間又即將迎來農曆新年。儘管今年受疫情影響，無法盡情出外「𢭃利是」，但新年又豈止如此？除了拜年和利是，當然少不了傳統的糕點助助慶！現時距離農曆新年不足一個月的時間，又是時候開始準備年貨了。網購平台一網打盡為大家搜羅多款糕點，香港01會員更可以積分抵現金，半價入手各式賀年糕點、各大品牌的電子優惠券，無論送禮自用同樣皆宜。

臨近每年一次訂購年糕及禮盒的日子，又在煩惱要訂購什麼口味款式的賀年糕點及新年禮盒嗎？為迎接農曆新年，各大知名餅家都陸續推出一系列的賀年糕點及禮盒，不少長輩喜愛的聖安娜餅屋亦是其中之一。今年聖安娜餅屋再度推出皇牌產品「尊貴黃金糕」、「富貴棗皇糕」、「至尊奶黃糕」、「瑤柱蘿蔔糕」、「桂花紅荳軟心年糕」等多款賀年糕品點，糕品配方經過全面升級，款款真材實料，無論味道及包裝都絕不欺場。

除了以傳統中式糕點應節，不少人亦會提早購入西式的賀年禮盒，以便拜年及回禮之用。今年聖安娜餅屋亦推出了不少西式賀年禮盒，包括法式蝴蝶酥禮盒，手工全蛋蛋卷禮盒、牛油曲奇禮盒，包裝簡潔大方，用來送禮絕不失禮。

每年新年都要添置不少年貨，一不小心很容易會超出預算。假如想盡量減省開支，那麼接下來的01會員福利就絕對不要錯過了！

相信有不少香港01會員平日已透過《01會員專區》賺取了不少「01積分」，賺回來的積分除了可以在「獎賞專區」兌換活動入場券、馬卡龍、各種小家電，其實還可以到網購平台「一網打盡」當成現金使用，現時100「01積分」即可抵$1現金，購買賀年糕點最多可扣減$200！以積分當錢使，換言之即可以更划算的價錢入手心頭好。

聖安娜金裝賀年糕品禮盒（禮券）

想一次過嚐遍聖安娜餅屋的皇牌糕品，多合一的「糕品禮盒」就最適合不過了。金裝賀年糕品禮盒內含四款口味糕品，包括腿瑤柱蘿蔔糕、金腿瑤柱芋頭糕、尊貴黃金糕及至尊年糕，款款真材實料。香港01會員最多可以14900「01積分」抵$149，最平以149.5入手禮盒！

聖安娜極品賀年糕品禮盒（禮券）

極品賀年糕品禮盒內有三款特色糕品，包括瑤柱蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕及至尊年糕。香港01會員最多可以14800「01積分」抵$148，最平以149入手禮盒！

聖安娜尊貴賀年糕品禮盒（禮券）

喜歡馬蹄糕的朋友不妨考慮這款禮盒！除了有皇牌的至尊年糕、瑤柱蘿蔔糕，還有煙韌香口的至尊馬蹄糕。現時香港01會員最多可以13700「01積分」抵$137，最平以$137入手禮盒！

聖安娜法式蝴蝶酥禮盒（禮券）

蝴蝶酥向來是新年送禮的熱門選擇，聖安娜的法式蝴蝶酥皆以100%法國總統牛油製作，將幼滑香濃的滋味融入其入，炮製成香脆鬆化的原味蝴蝶酥及芝麻味蝴蝶酥。現時香港01會員最多可以4800「01積分」抵$48，最平以$49入手禮盒！

聖安娜牛油曲奇禮盒（禮券）

曲奇同樣以100%法國總統牛油製作，入口香脆鬆化並散發濃濃的牛油香氣。禮盒內共有8款口味，包括抹茶雙色曲奇、朱古力雙色曲奇、紅莓曲奇、黑糖腰果曲奇、薑汁紅糖曲奇、咖啡杏仁曲奇、牛油曲奇及朱古力曲奇。有意購買的香港01會員最多可以4800「01積分」抵$48，最平以$49入手禮盒！

除了各款糕點禮盒，還有更多特色的糕點未能盡錄，假如有意購買可按此連結前往產品頁面，大部分糕點均可以積分扣減價錢！

同場加映：「01積分」免費換購日版iTunes禮品卡

雖然今時今日電子支付十分方便，但有不少人仍然礙於沒有信用卡、安全問題、甚至遊戲地區不同而需要購買Apple的點數卡，尤其是玩開日服遊戲的朋友，平日要用信用卡「課金」需要經過一連串非常麻煩的程序，假如你也是其中一份子，現時一網打盡亦可讓你「積分當錢使」，以更便宜實惠的價錢，甚至免費兌換iTunes點數卡！

日本iTunes Gift Card 1500円

香港01會員最多可使用12500「01積分」兌換禮品卡，現金扣減$125，等同免費換取！

日本iTunes Gift Card 3000円

最多可使用23500「01積分」兌換禮品卡，現金扣減$235，同樣等同免費換取！

日本iTunes Gift Card 5000円

最多可使用35500「01積分」兌換禮品卡，現金扣減多達$355！

香港iTunes Gift Card $200

最多可使用20000「01積分」兌換禮品卡，現金扣減$200！

你也有意以積分扣減現金，入手以上的禮券及禮品卡嗎？可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/15)

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