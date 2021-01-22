電動牙刷及水牙線值得買嗎? 解構電動牙刷清潔效果 附網購推薦

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-01-22 18:10

享受美食是不少人生活中的一大樂趣，不過想吃遍美食，前提是要擁有一口健康的牙齒，畢竟當牙齒出現問題，不但嚼不動美味的食物，就連進食也會淪為痛苦的過程。如此一來，口腔及牙齒護理就變得尤其重要。刷牙固然是有效防止蛀牙、牙周病、牙齦問題的關鍵方法，不過在刷牙以外，原來牙刷的挑選對預防口腔問題也有舉足輕重的作用？

刷牙雖然是每天的指定動作，但為什麼有些人即使堅持早晚刷牙，也會出現蛀牙及牙周病等口腔問題？原因在於我們的牙齒及牙齦上，每時每刻都會累積一層名為牙菌斑的細菌生物薄膜，假如平日的清潔次數、時間不足，甚至是刷牙方法不對，都會令牙菌斑殘留口腔，繼而造成蛀牙、牙齦炎、牙周病等問題。

那麼，我們可以如何有效清除牙菌斑呢？使用電動牙刷，又是否比普通牙刷更有效清潔口腔？其實要針對口腔細菌，刷牙方法永遠都是最關鍵的一環，但由於很多人沒有掌握好正確的刷牙方式，因此牙刷的選擇就變得相當重要了。

解構普通牙刷vs電動牙刷清潔效果

因為不管是普通牙刷還是電動牙刷，兩者的刷牙原理都是透過反覆清潔來去除牙齒表面的食物殘渣和牙菌斑，可是一般人往往很難完全掌握最正確的刷牙方法、力度及方向，因此使用普通牙刷時，清潔效率自然就會大大降低。相反，由於電動牙刷利用震動、旋轉或擺動凡方式來去除牙菌斑，比手動牙刷的清潔力度更均勻，接觸面更廣，亦更容易清潔難洗角落。加上部分電動牙刷具備自動計時功能，因此能提醒並保證用家的刷牙時間，以免因清潔時間不足而導致口腔問題。

既然電動牙刷的清潔效果比普通牙刷更好，那麼假如想在新一年為自己添置電動牙刷，又該如何挑選呢？轉動式電動牙刷，與聲波型電動牙刷又有什麼分別呢？

轉動式電動牙刷：主要是靠旋轉刷毛來深入清潔牙齒，包括平常較難觸及的牙齒內側及牙縫位置，並強化日常的刷牙動作，去除牙垢的能力相當不錯，但與此同時對牙齦的刺激性亦相對其他電動牙刷高，因此使用時必須注意使用的力道。

聲波震動型電動牙刷：這類型牙刷是透過頻率振動來清潔牙齒，當中包括音波震動、聲波震動及超聲波震動三種震動清潔方式。其中又以聲波震動及超聲波震動的效果更為明顯及突出，皆因音波震動只是透過刷子的上下振動來去除牙垢，而後兩者則是音波及震動同時發揮作用，並產生高速水流及氣泡，繼而使牙縫深處的髒污及牙垢脫落。而超聲波震動由於比聲波震動的震動次數更多，因此清潔力亦自然更強，不過價錢當然亦相對昂貴。

儘管已經搞清楚不同電動牙刷之間的分別，但面對市面上林林總總的電動牙刷仍然無從入手？不妨參考以下三款推薦的電動牙刷，好用之餘口碑亦相當不俗。

1.飛利浦 Philips HX3415 聲波震動牙刷

Philips HX3415採用Sonicare的先進聲波技術，刷頭震動次數比手動牙刷在一個月內的刷動次數更多，能夠有效引導水流在齒間和牙齦線移動，從而達到更強更徹底的清潔效果，尤其是難以清潔的部位如牙齦線及牙縫，HX3415的牙菌斑清除效果比起手動牙刷與提高達100%，在短短兩週內即可改善牙齦健康及牙漬問題，清潔力絕對足夠日常使用。

相比起其他電動牙刷，雖然HX3415的功能不算太多，但勝在基本功能俱全，除了震動清潔外，牙刷還附有SmarTimer提醒功能，有助達到建議的刷牙時間，藉此提高每次刷牙的效用及清潔能力。

2.飛利浦 Philips HX6809 聲波震動牙刷

Philips HX6809 同樣是聲波型的電動牙刷，原理是透過Sonicare的先進聲波技術來製造震動水波，以瓦解並清除牙齒及口腔內的牙菌斑，而且音波震動技術不但適用於日常護理，即使於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌上使用亦可，更有助於預防齒縫蛀牙及改善牙齦健康。HX6809除了同樣具備SmarTimer智慧計時功能，不過相比起HX3415，卻多出了BrushSync功能及壓力感測器。

無論是使用普通牙刷抑或電動牙刷，刷頭都會隨著時間而逐漸磨損，因此HX6809便加入BrushSync技術，能夠自動追蹤刷頭的使用時間，以及刷牙力道，當刷頭的壽命一到，牙刷握把上便會亮起指示燈及短嗶聲來提示用家更換刷頭，以確保電動牙刷能夠發揮最強功效。

除此之外，HX6809還內建了壓力感測器，當用家在牙齦上施加的力道過大，牙刷便會發出脈動聲，提醒用家將力道放鬆，避免在刷牙的時候無意中傷害牙齦。

3.Oral-B SmartSeries Pro 6000 電動牙刷

Oral-B SmartSeries 6000屬於轉動式電動牙刷，透過每分鐘高達8800次的上下震動及左右轉動來清潔牙縫間與牙齒表面的牙菌膜，而清潔次數足足是手動牙刷的80倍，可全面提升口腔健康。

SmartSeries 6000特別在於採用了專業小頭圓形刷頭，刷毛大小形狀剛好完美地覆蓋每顆牙齒，令清潔更加徹底及仔細。與此同時，SmartSeries 6000亦提供了5種專業清潔模式，包括日常清潔、專業清潔、敏感、牙齦控制和美白，能照顧到多種潔齒需要。

想要維持口腔健康和潔淨，單靠使用電動牙刷早晚刷牙雖然有一定的功效，但卻不夠徹底。事關根據《日本牙科保存學雜誌》研究顯示，無論用牙刷再怎麼仔細地刷牙，最多只可去除60%牙菌斑。而且還有卡在牙縫的污垢，即便想刷也刷不到。假如想令口腔護更加徹底，杜絕所有患上牙周病的機會，水牙線此時就派上用場了。

水牙線機（又稱家用沖牙器）藉由噴射水柱和特定頻率的震動來沖入口腔，清潔牙縫間之污垢，特別是一些隱秘部位，如牙縫隙丶牙齦溝等普通牙刷難以觸及的位置，其清潔效果夠徹底之餘，使用起來也相對溫和，適合所有人士使用，尤其是本來牙縫較闊、有牙垢或牙菌斑困擾、箍牙、敏感智齒、牙周病的人士等。

樂聲牌 EW-DJ10 電池式水牙線

Panasonic EW-DJ10 電池式水牙線採用脈衝式高速噴射水流，透過每分鐘高達1,400次的噴射水流來清潔難刷部位，徹底有效去除牙縫間的食物殘渣，以確保口腔清潔。在操作方面， EW-DJ10只有2段噴射水流選擇，用家可按需要來選擇所需的水流力度，並配合旋轉式噴射噴咀使用，除了有效清潔牙縫，更可達到按摩牙齦的效果。

Oral-B AQUACARE 6 無線水牙線 MDH20

Oral-B AQUACARE 6 是全世界第一部採用微分子氣泡技術的沖牙機，原理是透過將空氣加壓混合到水中形成數百萬活氧微分子氣泡，由此清潔牙線拉扯不到的地方，包括齒縫、齒齦、牙齦邊緣、大牙後側、舌側及所有死角位，噴除一些惱人的食物殘渣，抑制細菌滋生。

AQUACARE 6 分別有「持續」和「按需」2種按壓出水模式，持續模式就是按下後，水柱會自動噴射直至用完水為止；而按需模式則是需要按住才有水，放開就會停止。而且兩種出水模式皆可搭配三段水壓，小小的機身擁有高、中、低三種強度，即使是牙齒敏感度不同的人都能找到最適合的搭配，自由切換至所需強度，使用時自由度更高。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/22)

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