耳機推薦｜總結2020最受歡迎真無線耳機 有4款2021仍然值得入手!

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-01-21 18:45

在過去的2020年有不少藍牙耳機面世，其中以真無線設計的藍牙耳機更憑藉舒適、自由無束縛的特點逐漸取代傳統的有線耳機。真無線由崛起到大流行，Airpods可謂居功至偉，不過隨著各大傳統品牌紛紛投入真無線藍牙耳機市場，Apple亦不再一枝獨秀，除了Airpods以外，近年還多出了不少音質與性價比同時兼備的產品值得考慮。

網購攻略在2020為大家推薦了不少真無線藍牙耳機，既有傳統廠牌，亦有年輕新力軍加入，而來到2021年，真無線耳機仍然是耳機市場的主流，除了傳輸音訊外，降噪技術亦是不少用家關注的一環，在2020年度的眾多推薦耳機之中，到底哪一款是最受網民及消費者歡迎？甚至在2021仍然值得入手？

1.Sony WF-1000XM3 真無線降噪藍牙耳機

提到真無線藍牙耳機 ，除Apple Airpods外，傳統耳機大廠Sony絕對是去年之冠，無論是入耳式耳機，抑或頭戴式耳機，同樣深受一眾消費者歡迎。不但是傳統的耳機大廠，Sony從WalkMan時期開始更已經是技術研發的始祖。在降噪技術上，Sony更是領先全球，而 WF-1000XM3就是市面上首款具備主動降噪功能的真無線藍牙耳機，雖然推出已有一年多的時間，卻仍然備受不少用家推祟。

WF-1000XM3採用主動降噪技術，耳機表面上具有一個前饋式及一個反饋式的雙重麥克風，用來捕捉用家四周的環境聲音，再配合QN1e高清降噪處理器中的數碼降噪功能、24 位音頻訊號處理技術消除雜亂紛擾的環境聲音，令音樂表現更加純淨，將音質受損情況減低。

至於在連接方面，WF-1000XM3採用了全新藍牙晶片配合優化天線設計，把連接方式改進由左耳傳至右耳改左右耳獨自連接，除了確保覆蓋範圍更廣、穩定訊號強度，亦大大提升了改善了音訊延遲的情況。

值得一提的是，WF-1000XM3在面板設計上亦同樣出色，SENSE ENGINE™ 技術可以讓用家以輕觸的方式操控耳機及音樂播放功能，例如調高調低音量，引入環境音效等，而無需特地脫下耳機，或拿出手機進行相關操作。

雖然WF-1000XM3 沒有提供AptX高清音質傳輸制式，不過內置的6mm動圈元及DSEE 數碼音質提升技術 HX (DSEE HX™) 亦可提升經壓縮的數碼音樂檔案，帶來更清晰而且具有張力的音效。

除此之外，WF-1000XM3亦配備磁力充電盒，只要將耳機放到充電盒中快速充電10分鐘，即可播放音樂長達90分鐘，而充滿電後，更可運作6小時。

2.Sony WH-1000XM4 無線降噪耳罩式耳機

假如尋求更極致的降噪及音樂體驗，頭戴式的耳機在去年亦取得相當不俗的成績。雖然佩戴上並不如入耳式的耳機方便輕巧，不過頭戴式耳機兩側的軟墊可完全包覆耳朵，讓耳朵與耳機之間形成一個獨立空間，完全隔絕環境噪音。加上機身體積大，頭可配置較大的驅動單體，增加聲音的發揮空間。

WH-1000XM4同樣由Sony出品，搭載的高清降噪處理器QN1採用全新演算法，耳機上的每個耳罩均有兩個麥克風，可捕捉環境噪音並將數據傳到高清降噪處理器 QN1，而此處理器會與Bluetooth® Audio SoC同步運作，以每秒逾700次的速度感應來調整音樂和噪音信號，並進行即時降噪處理，再配應用程式調節環境音效，降噪性能比一般頭戴式耳機的更加強大。

至於聲音表現方面，雖然WH-1000XM4同樣不支援AptX高清音質傳輸制式，不過卻提供了SBC、AAC和LDAC傳輸方式，LDAC比傳統藍牙音效傳輸的數據多約三倍，音質效果可足以媲美有線連接。加上40mm動圈配合液晶聚合物振膜、DSEE 數碼音質提升技術，令低音飽滿清晰之餘亦強而有力。

另外，WH-1000XM4同樣具備智能面板，用家可於面板上以輕觸的方式操控耳機及音樂播放，假如收到來電又無法騰空雙手接聽電話，耳機用家開始說話，耳機的Speak-to-Chat及 Precise Voice Pickup 技術就會自動識別到用家的聲音並作出反應，停止音樂並引入環境聲音，方便進行通話。

3.Sennheiser Momentum 真無線藍牙耳機

假如是高端耳機用家，特別著重音色體驗，傳統大廠Sennheiser推出的真無線耳機在2020便成為不少人心目中的高CP值之選，甚至令不少用家對藍牙耳機的音質另眼相看。

Sennheiser是高端耳機喇叭廠牌，推出的產品向來貴精不貴多，這款Momentum耳機在各方面的技術都相當成熟。除了具備IPX4防水功能、藍牙5.0傳輸、長達12小時的電力，亦兼容無線耳機中少有的apt-X高質素藍牙傳輸及apt-X LL低延遲傳輸，令藍牙耳機亦可還原CD的音質，並如實表現出一定的空間感、有力量的低頻、清脆的高音，以及清晰的人聲。

至於操作方面，Momentum同樣於金屬面板上採用了觸控技術，用家透過App即可設定所需要的按鍵功能，無需特地拿出手機，已可調整音樂音量、歌曲切換及暫停，而且連線亦相當穩定，不論是Android抑或Apple的用家同樣可快速地連上耳機，基本上其他耳機具備的功能Momentum都一併有齊，而音色上卻更為優勝。

當然，市面上亦有不少耳機其實可做出完美的音色效果，不過若論價錢及口碑來說，Sennheiser Momentum 絕對是性價比甚高的不二之選。

4.Beats PowerBeats Pro 真無線高效能藍牙耳機

真無線耳機擺脫了煩人的耳機線，除了令耳機的使用變得更為方便，同時亦令運動時的聆聽體驗提昇不少，亦因如此，適合運動健身使用的真無線藍牙耳機在去年亦十分受歡迎，而這款由Apple 與Beats 首次合作開發的真無線耳機Powerbeats Pro就正正是備受追捧的一款。

Powerbeats Pro 專為運動而設，在世界各地有不少名人和運動員配帶，不但被堪稱「運動版AirPods」，同時亦被喻為「AirPods 進階版」。是除自家 AirPods 之外，同樣搭載Apple H1 無線耳機晶片的耳機產品，配合 Class 1 藍牙®技術，讓Powerbeats Pro 擁有與AirPods 一樣優秀的穩定性，在連線配對和「Hey Siri」語音聲控兩方面都一樣方便，反應相當快速和穩定。加上兩邊耳機都可以控制音量及播放控制，例如一戴上耳機便立即播放，一離開耳朵就立即停止，讓用家可以更隨心所欲地享受音樂和通話。

再來，Powerbeats Pro 採行入耳式耳塞+耳掛式設計，兼備防水防汗功能，並且配備可靈活調校、穩固貼合的耳鉤，以及多款耳塞選擇，進一步提高舒適度之餘，同時亦相當貼耳，即使是猛力搖頭、晃身也不會輕易鬆脫，從事運動期間依然活動自如，提供更大的安全感和穩固性。而每邊耳塞均提供長達 9 小時的聆聽時間，配合充電盒使用，播放時間累計可達超過 24 小時，時刻都可邊運動邊聽音樂打氣，續航力相較 AirPods 更為優勝。

雖說是運動型無線耳機，Powerbeats Pro的音質也毫不遜色，採用全新設計的聲學構造，提供澎湃平衡的音效，聽著很清晰不含糊，但亦不失重低音的深沉感。

值得一提的是，Powerbeats Pro不只是支援iOS裝置而己，還支援Android機。假如想要入手一款既可應付日常通勤，又適合運動時使用的真無線耳機，Powerbeats Pro 會是非常好的選擇。

你也有意入手真無線藍牙耳機嗎？可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/05)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！