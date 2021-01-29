氣炸鍋｜$399氣炸鍋性價比勝小米 30分鐘製賀年美食 團年飯必備

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-01-29 18:04

空氣炸鍋雖然不是新產物，不過自從它出現後，一個鍋就已經可以完成多種菜餚，下廚過程不但變得更簡單快捷，就連平日難搞的油炸菜式都能一鍵輕鬆搞定。尤其當今時今日「抗疫自煮」已經變成新的生活常態，而接下來又是一年一度新春團年的日子，一個萬能的鍋具當然是必不可少，不但令團年菜式得變化更豐富，更可自製各式各樣的賀年小食，認真方便！

相比起傳統以油炸及烤焗方式烹調食物，氣炸鍋是利用高速的熱空氣循環來加熱食材，令食物水分蒸發的同時快速受熱，並產生酥脆感，而過程中亦會將食材的油脂逼出，因此烹調時並不需要額外添加食用油，已經可以令食物的口感猶如炸、煎、焗一樣。尤其賀年小食一般以油炸居多，假如有減肥、健身，抑或健康方面的考慮，不妨試試以氣炸鍋自製健康版本的傳統小食及菜式，譬如笑口棗只需氣炸10分鐘即成，而酥炸蟹鉗亦只需20分鐘，方便快捷！

更實用的地方是，氣炸鍋擺脫了過往傳統油炸要注意油溫、處理大量剩油、清潔廚房油煙等實際操作問題，即使是毫無入廚經驗的新手也能輕鬆烹調出各種油炸佳餚。

氣炸鍋過去已經介紹過不少，而隨著氣炸鍋技術越來越普遍，大牌子不再是用家的唯一考慮，撇除品牌的名氣，其實也有不少由小眾品牌出品的氣炸鍋值得考慮。繼國牌小米後，編輯發現近期有一本地品牌出品的氣炸鍋亦非常值得關注。假如想尋求低價位的氣炸鍋，卻又擔心淘寶的款式需要處理插頭問題，有安全隱憂，那麼由本地品牌Harrow出品的氣炸鍋就是兼具平價及品質的好選擇。

Harrow是紮根香港多年的家電品牌，旗下的產品均以高性價比作為賣點，雖然價錢實惠，不過卻沒有在功能及品質上作出犧牲，因此在網上獲得不少用家好評，其氣炸鍋系列正正就是最佳的例子。該系列總共有三個型號，除了價錢上有低中高之分，到底實際功能上又有什麼差別？

平價多功能之選：Harrow HT-AF1000空氣炸鍋 2L

Harrow HT-AF1000氣炸鍋採用360度高速空氣循環技術，當啟動烹調程序後，空氣會從頂部的進風口進入內部，再由隱藏式發熱管快速加熱，然後將熱風傳至整個炸鍋，繼而逼出食物的水份及油脂，令食物變得香脆可口，油脂率比傳統煎炸低達80%。

而在操作及安全性方面， HT-AF1000具備80至200度溫度調節及30分鐘定時功能，2L的容量適合2至3人份量的食物，即約7-10隻雞翼、10隻餃子、1份大薯條等。當烹調過程完成後，氣炸鍋將會自動關機，而烹調過程中亦會啟動超温安全保護裝置，確保使用時安全。

至於在清潔方面，Harrow HT-AF1000的內鍋採用了不粘物料製作，易於清洗，清潔上絕對不成問題。

簡單來說，Harrow HT-AF1000屬於三款氣炸鍋中最價廉物美的一款，假如想尋找同價位而又功能齊全的氣炸鍋，相信除淘寶以外較為罕見，對於有價錢考慮，偶然下廚的用家來說，Harrow HT-AF1000會是較佳的選擇。

3L大容量細節更貼心：Harrow HT-AF1200空氣炸鍋 3L

Harrow HT-AF1200是一款具備3L容量的氣炸鍋，技術上同樣採用360度高速空氣循環技術，食物的油脂率可比傳統煎炸低達80%。與此同時，HT-AF1200同樣具備80至200度溫度調節及30分鐘定時功能，不過功率及容量卻比 HT-AF1000更大，功率方面達1200W，而容量亦足有3L，適合一般4人家庭使用。

至於在安全及內鍋材質方面，HT-AF1200與 HT-AF1000並無分別，兩者同樣採用了不粘內鍋，易於清洗，而且一樣設有自動關機功能及超温安全保護裝置。

HT-AF1200雖然驟眼看來與HT-AF1000並無太大分別，價錢上甚至比Harrow HT-AF1000更貴，不過它在設計上卻比HT-AF1000包含更多細節，令用家的整體使用感覺更佳，譬如流線型的把手，令炸籃提取時更為順暢、手感更佳；而按鈕上亦加上了工作指示燈，當烹調完成，指示燈便會熄滅，令整個烹調過程一目了然。

功率更強、煮食更快速：Harrow HT-AF18 復刻版空氣炸鍋

Harrow HT-AF18 是三款氣炸鍋中最昂貴的一款，不過無論在性能、細節設計及外觀上都比以上兩款明顯更優勝。同樣採用360度高速熱空氣循環技術的Harrow HT-AF18在功率上達到1350W，加上增加了9片螺旋風葉，令食物的加熱速度更快速，熱力亦更平均，比起以上兩款氣炸鍋，HT-AF18，只需用更少的時間便可達到相同的效果，性能明顯更佳。而這款氣炸鍋當然亦具備0至200度溫度調節、30分鐘定時功能，以及自動斷電保護裝置，當抽取炸籃時機身會自動斷電，而放回後即加熱運作，使用時更安全放心。

另外，在細節設計上HT-AF18亦比HT-AF1200升級不少，除了炸籃同樣採用不粘塗層，令食物不易糊底，更易清洗，機身亦用上了加厚隔熱層，加上防滑防燙的加大把手，炸籃抽取起來便更加方便順手。

作為星級型號，HT-AF18的特點當然不止如此，這款氣炸鍋在外型上更有別於傳統氣炸鍋的沉悶設計，外觀復古時尚，配色獨特，在作氣炸鍋使用的同時，亦可為廚房增添不少設計感。

選購氣炸鍋時最重要考慮三大因素：價錢、容量、受熱均勻程度、易清潔程度及安全性。總的來說，以上三款氣炸鍋同樣的功能相當接近，同樣具備0至200度溫度調節、30分鐘定時功能、安全保護裝置、不粘材質炸籃，功能方面已是相當齊全。較為不同的是三款氣炸鍋的功率，Harrow HT-AF18 的功率是三款最高，而輸出的功率越大，便代表氣炸的效率越高，炸物的時間更短，但相對來說也會較為耗電。

而另一明顯分別就在於機身的細節上，Harrow HT-AF1200及HT-AF18皆加入了不少貼心元素，譬如加厚隔熱層、流線型及防燙手把，令整體使用感提昇不少。

假如追求價錢實惠，但求令下廚過程更方便快捷，那麼Harrow HT-AF1000會是性價高非常高的選擇；至於對外型及性能有要求的，則建議入手HT-AF18，外型復古之餘功能又實用，而且只需六百元左右便有交易，比起不少大牌子也便宜不少。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/29)

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