2021最新平價家電廚電推介 $468二合一無線吸塵機表現好 CP值極高

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-01-23 18:00

疫情影響之下，留家避疫成為新常態，宅家的時間比以往多了，自然開始關注如何提昇生活品質和幸福感。隨著人們的追求不斷提高，如今的家庭電器亦逐漸走向智能化、高科技化，各種家居智能黑科技層出不窮，瞬間讓家就充滿幸福感。一些貴婦級別的明星品牌譬如Miele、Dyson、Smeg等更是備受消費者推祟，產品質量當然毋庸置疑，惟價錢動輒幾千元起跳，並非一般家庭能輕易負擔，一不留神就會榨乾錢包。所以在選購家電之時，不要光考慮品牌的知名程度，還是要回歸產品本身的性能，倘若價錢合理且在能力範圍之內，更加是錦上添花。

幸好近幾年亦有不少年輕家電品牌悄然興起，以經濟平實的品牌路線進軍市場，讓消費者有更多選擇之餘，又可以更實惠的價錢體會到精緻化的生活變革。而繼國牌小米之後，其實香港本土也有非常值得我們關注，兼具平價及品質的家電品牌。

今天就來聊聊紮根多年的香港品牌Harrow，旗下已推出過多款大小家庭生活電器，如最為人熟悉的氣炸鍋、除蟎機等，在網上也不乏用家好評。那麼馬上看看有沒有其它同樣值得入手，又意想不到地平價的家電、廚電推薦吧！

Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 (白)$468 （原價$1,088）

眼看農曆新年將至，少不免要來為家裡進行大掃除，將淤積一整年的灰塵通通清掃一番，寓意著把過往的晦氣和不如意都一併掃走。說到清掃灰塵，不得不提的就是近年發展神速的無線吸塵機。在眾多智能家電之中，無線吸塵機的普及率可說相當的高，全因它使用方便和易於收藏，家中任何一個隙縫角落都能清潔得妥妥當當，為忙碌的現代人減輕了不少家務負擔，成為家家戶戶必備的清潔好幫手。

想要入手無線吸塵機又不想大灑金錢，Harrow旗下的無線二合一旋風吸塵機現減價至$468（原價$1,088），實屬最高CP值之選，比起坊間同類型機種經濟實惠得多，而相較索價四、五千元的Dyson吸塵機，更是便宜足足幾千元。

儘管價格便宜，但其性能亦不容小覷，應有的功能全都一應俱全。首先，Harrow無線吸塵機是以無線充電式設計，讓用家不再受到電線的束縛，吸塵時無拘無束，隨手執起吸塵機就可以開始工作，相當方便。而裡面的可拆式的鋰離子動力電池，充電後可以連續使用足足30分鐘，對於香港小戶型家庭來說絕對夠用。

加上手提、直立兩用設計，可以輕鬆應用於家中不同角落和位置，機頭更設有LED燈照明，任何灰塵、毛髮、碎屑看得一清二楚。

用家還可以根據需要更換伸縮圓刷或伸縮扁吸配件，方便打掃牆角、窗邊、梳化、汔車內龐等難清理的位置。

Harrow無線吸塵機不僅方便易用，同時帶來不俗的吸力和過濾能力。它提供高低兩檔吸力，將電動地刷打掃效率提昇達30%，無論是用於木地板、磁磚或地毯都一樣吸到一塵不染。

配合精鋼濾網和Hepa濾芯雙重過濾，能有效分離0.3微米的毛髮，灰塵，蟎蟲及細菌高達99%，杜絕一切過敏源頭，讓清潔工作做得更徹底，守護一家大小的健康。

至於外型方面，機身輕巧便攜，主機重量僅1.3kg，無論是女性用家抑或男性用家，單手使用也不感負擔。而且提供掛架式儲存設計，非常節省空間，方便收納，尤其適合香港蝸居家庭。

Harrow - HOAN皓安1500W陶瓷暖風機 (白色)(簡體包裝)$168

今年冬天冷空氣頻頻來襲，面對如此多變的氣候，很容易令人著涼感冒，尤其是家中有老人、幼兒、孕婦，或者需要在家工作或上課的人士，更應該讓家裡保持舒適的室內溫度。所以今年保暖電器的銷情也明顯增長不少，而體型迷你，既方便移動又方便收納的暖風機便成為時下的主流之選。

雖然目前市面上不乏平價的迷你暖風機，但價錢不足$200的款式相當罕見，而Harrow旗下的陶瓷暖風機售價為$168，可以說是出乎意料之外的價錢。當然，購買放暖電器也不能大意，不能一昧考慮價錢，取暖效果與安全性亦缺一不可，這樣長時間使用下來才可安心放心。

Harrow陶瓷暖風機體積非常輕巧，機身比起市面上其它同類型暖風機更加扁平纖薄，方便搬動到家中不同角落。小小一台卻擁有最大1,500W的功率，並且提供三檔控調，可以隨心調節至三種不同冷暖風，實屬相當優秀的規格。

採用PTC陶瓷發熱元件，好處在於高效節能，使用壽命更長。同時升溫效率高，從開機到吹出熱風過程幾乎毋須等待，3秒超短時間快速發熱。加上機身設有加大出風口，使發熱面積增加不少，暖氣能夠更均勻地發送出去，帶來舒適的取暖體驗。

至於在維護居家安全這方面也做得相當出色，細節上做得挺周密，不僅內置過熱保護及球形開關，只要超過安全溫度，或者機身傾倒30度便會立刻自動斷電，最大程度地避免事故發生。而且全機外殼也採用了阻燃材質，又有細密孔狀防燙隔熱網保護，使用時自然更安全和放心。

Harrow HT-RRS38腸粉電蒸鍋（灰+米黃）$298 （原價$798）

廚房電器發展日新月異，許多傳統的中式烹飪手法都已經逐漸電器化了。就好像油炸食物交由空氣炸鍋；熬湯交由電燉盅；煮中藥、燕窩交由迷你養生鍋；現在甚至連做腸粉也有專門的腸粉電蒸鍋，讓你不用再出外排隊等位，自己都可以動手製作出如茶樓一樣新鮮美味的腸粉。

Harrow 腸粉電蒸鍋不止是製作腸粉而己，它提供雙層同蒸，可以同時製作腸粉、點心和雜糧，更可以蒸煮餸菜。隨機會附有22x 22 cm加大方形蒸盤，可以容納8寸方碟或圓碟，一次放下整條魚入去蒸亦沒有問題。

你還可以發揮創意蒸出各式各樣的粵式點心，例如豉汁排骨、蔥油卷、牛肉球、奶黃包等等，以後安在家中都可以品嚐早茶。

更值得一讚的是，它設有24小時預約烹調功能和長達60分鐘的保溫功能，以後下廚也毋須再守在爐前顧火，毋須再時刻緊盯，而騰出來的時間就可以安心地去準備下一道菜，讓下廚一事變得更輕鬆更高效率。

至於製作腸粉其實也沒有太大難度，事關它特別設有腸粉專用按鍵，只要三個簡單步驟就能夠輕鬆完成。首先，為機器底部加水，按下腸粉功能按鍵進行預熱，然後在蒸盤上涮油，倒入腸粉漿鋪平之後放回蒸籠內，最後等待3分鐘就可以正式出爐，倒入醬油醬汁便大功告成了。大家還可以按自己喜愛加入不同餡料於蒸盤中，製作出最合你心意，獨一無二的新鮮嫩滑腸粉。

Harrow 二合一火烤兩用鍋$248

冬天或者逢年過節，總是想來一鍋熱氣騰騰的火鍋，與家人圍在餐桌前圍爐取暖。假如此時可以一邊火鍋再一邊燒烤，那該會有多麼美好呢？其實如今的廚房電器已經進化不少，想要同時享受火鍋和燒烤的樂趣只要靠一個電熱鍋就可以做到。

Harrow 二合一火烤兩用鍋顧名思義就是將涮煮鍋和燒烤盤二合為一，採用雙烤盤設計，實行左邊火鍋，右邊燒烤，尤其適合「為食」又「嘴刁」的吃貨一族，一次過滿足兩大慾望，相當過癮。再者，用它來招待上門拜年的親朋戚友也適合不過，既可以在家吃到飽，又可以免卻親自下廚的煩惱，派對聚餐絕對大派用場。

除了火鍋和燒烤之外，平日也可以用它來煎魚、煎肉、煮麵、涮蔬菜等等。

Harrow 二合一火烤兩用鍋擁有1200W特大火力，採用大功率導熱管，發熱快並均勻。

加上左右盤獨立控溫，可以分區加熱和調節火力，互不干擾，可單獨煮或烤，滿足不同的烹飪需求。

內裡配備智能恆溫調控功能，能夠精準控溫，不怕火力時大時弱，能夠保留肉質鮮嫩口感，燒烤時也不怕再手忙腳亂。

這款電熱鍋使用了優質的防黏底塗層，可以減省用油量，減少煮食時產生的油煙，而且食物亦不易黏底，容易清潔。

花幾百元的小預算就能買到高品質的小家電，讓家居生活幸福起來，確實是太划算了。

*如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/22）

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