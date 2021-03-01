喇叭優惠｜Marshall平價版 Urbanears $1059藍牙喇叭靚聲靚樣兼備

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-01 18:00

無線化的風潮為今時今日的生活帶來顛覆性的變化，藍牙喇叭的誕生正正就是最佳例子，音樂不止隨處可聽，連帶家居娛樂都變得豐富及講究起來。來到2021年，藍牙喇叭遍地開花，大眾對產品的要求亦越來越高，追求音質的同時，嶄新的功能與漂亮的外型設計亦是缺一不可的元素。主打「靚聲」的喇叭過往已介紹過不少，今次就來看看市面上以外觀設計聞名，同時亦兼具好音質的藍牙喇叭，務求讓大家在享受音樂的同時，更可將家居的格調昇華。

搖滾樂御用喇叭 Marshall外型經典復古味濃

提到外型出眾的藍牙喇叭，以復古作為賣點的Marshall相信在不少人的心目中已經佔了一大席位。來自英國的Marshall由製作專業吉他喇叭出身，其渾厚而不失真的搖滾樂音色使其成為無數搖滾樂手的御用喇叭品牌，直至現時，Marshall的身影仍然經常出現於搖滾演唱會、樂隊紀錄片，以及各種MV之中，而它獨特的外觀設計亦逐漸走向大眾。

Marshall加入了藍牙喇叭的市場後推出了多款入門門檻較低、價錢親民的喇叭及耳機產品，外型上沿襲經典的四方音箱設計、標誌性喇叭格紋，配上手工皮革表面，不僅是聆聽搖滾樂的最佳之選，亦是相當有質感的家居擺設。

Marshall迄今已推出了多款藍牙喇叭，包括Acton II、Stanmore II、Tufton、Stockwell II、Kilburn II、Woburn II、UXBRIDGE VOICE、EMBERTON，由便攜款式至高階款式一應俱全。

最佳簡約風家居配搭 Urbanears北歐設計顏色完勝

同樣以「靚聲」、「靚樣」聞名的，還有近年來自瑞典的後起之秀Urbanears。Urban Ears是Marshall的姊妹品牌，設計秉承一貫北歐簡約風格，因推出多達14種獨特顏色的耳機而打響名堂，不止如此，Urbanears每年更會推出最新的流行色款，至今產品的顏色已有34種之多，深受一眾偏好單色系簡約設計的人士喜愛。

Urbanears過往曾推出過不少耳機均大受歡迎，近年品牌開始發展藍牙喇叭市場，迄今為止推出過Stammen、Baggen及Rålis三款無論音質與外型都同樣不俗的無線藍牙喇叭。首款喇叭Stammen及Baggen屬小試牛刀之作，卻已取得不錯的評價，而最新的Rålis更是相當值得推薦的一款。

Urbanears Rålis 攜帶式藍牙喇叭

作為Marshall的姊妹品牌，Rålis的最大特點當然在它的外觀設計上，外型雖然如Marshall一樣方方正正，不過顏色配搭上卻跳出了深色系的局限，提供了紅、黑、灰、藍四種顏色。一般鮮艷的色彩，譬如紅藍，往往容易帶有俗氣不耐看的感覺，而Rålis的喇叭採用了經過調色的偏暗調的色彩，加上沒有過多花俏設計，沿用一貫的北歐簡約風格，非常適合現代家居作配搭之用。

想玩顏色玩到盡，Urbanears亦提供了與不同色系金屬網罩，以及手把供大家自己配搭Mix and Match。黑色機身配上銅色網罩，帶來如Marshall一樣的復古感覺；當配上灰銀色網罩時，頓時充滿濃濃的工業風質感。

Rålis的整體設計相當小巧，正方的箱體加入了圓潤的圓角設計，機身略帶磨砂質感，而充電口、AUX音頻接口和內置USB接口都被隱藏在機身背後，並附有可按壓開啟的蓋子，外觀看起來相當俐落感、一致及完整。機頂如Marshall一樣帶有弧狀的織帶，家用以外亦方便攜帶外出。

對於一個藍牙喇叭來說，無論外型如何出眾，音質才是最決定性的一環。雖然Urbanears以簡約設計仍作為亮點，不過Rålis也並非徒具外表之作。是次採用了獨家的Blumlein Stereo Sound 立體聲效技術，機內配置了兩個5w的高音單體及一個10w低音單體，由此創造出360度富有空間感的聆聽體驗，簡單來說亦即是構築出「聲場」的效果，一來可清楚分辨出聲音是從哪個方向傳過來，二來低音部分亦不會隨着聆聽距離的增加而減弱，在音色質素上也算下足工本。

至於規格方面，Rålis支援藍牙5.0技術，具備兩個藍牙、一個AUX及USB連接裝置，意味著可供三個裝置同時連線，而USB接口亦可為智能電話充電，在外時充當移動電源的角色。作為家用及便攜兩用的喇叭，Rålis在單次充電後即可提供逾20小時的無線播放時間，在外使用電力亦非常充足，與此同時，喇叭更具有IPX2等級的防水功能，除了聲音質素，規格上亦相當有誠意。

總的來說，假如想尋求一款「靚聲」與「靚樣」同時兼備的無線藍牙喇叭，同屬Zound Industries旗下的Marshall及Urbanears都是質素相當有保證的選擇。相比起更廣為人知的Marshall，Urbanears的出品更非常值得推薦，尤其當兩者的音效質素不相上下時，Rålis的價錢比Marshall同級的Kilburn還要便宜，CP值實在頗高，喜歡簡約風的用家不妨考慮一下。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/01)

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