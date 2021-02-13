Samsung新耳機功能遠超AirPods Pro? 兩大品牌Pro版耳機全比較

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-13 17:00

兩大巨頭三星及蘋果向來在電子產品市場鬥得難分難解，雖然兩者在手機領域上各有千秋，但蘋果自推出首款具備主動降噪功能的真無線藍牙耳機Airpods Pro後，便成功於流行耳機市場搶佔先機，小勝一籌，兩大公司的戰場亦逐漸由智能手能領域移師到真無線耳機市場。為了抗衡蘋果，Samsung亦在一年之始推出新一代真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro，無論是外型設計、降嗓功能、通話質素、音效表現都比舊作 Galaxy Buds Live 進步不少，而且價錢更比Airpods Pro略低，未來會否取代Airpods，成為新一代必備耳機？

Samsung Galaxy Buds Pro

三星的Galaxy Buds Pro於今年一月份推出，官方定價為$1698，比起上一代的 Galaxy Buds Live，Galaxy Buds Pro造型上回歸舊設計，而且還新增了不少功能如主動降噪、切換音訊、IPX7防水功能、抗風噪技術、無線充電功能等。

Apple Airpods Pro

Airpods pro 相片 (Apple)

蘋果的 Airpods Pro 2019年末推出，官方定價為$1999，是蘋果旗下首款入耳式耳機，具備主動消噪、頭部追蹤、力度感應、防濺耐水、無線充電等多種功能。

近年消費者對無線藍牙耳機的需求不斷增加，各大品牌亦爭相推出賣點功能各不同的耳機產品。作為消費者，在選購耳機前一般都會按品牌、預算及功能貨比三家。假如想在兩大品牌的耳機中兩者選其一，哪一款會更值得入手？本文將會從降噪功能、通話質素、音質表現、電池續航力、外型細節五大方面比較Airpods Pro 和 Galaxy Buds Pro，方便大家選出適合自己的真無線藍牙耳機。

1. 外型細節

Samsung Galaxy Buds 系列與Apple Airpods系列初推出時，外型同樣受不少人垢病，而兩款Pro版耳機均對此作出不少改進。Samsung Galaxy Buds Pro提供幻影紫、幻影黑、幻影銀三款顏色選擇，外型上放棄了上一代頗受爭議的半開放式設計及蠶豆造型，回歸Galaxy Buds的入耳式設計，無論是貼合度、穩定性、舒適度都比上一代耳機改善不少。

而同樣採用入耳式設計的Airpods Pro在顏色選擇上只有一款，而外型上仍然保留上一代耳機的「尾巴」特色，比起Samsung Galaxy Buds Pro小巧圓潤的耳豆式造型，這款設計相信並非人人喜歡。除此之外，耳機被外物譬如口罩、耳環勾跌的機會亦相對比能夠完全貼合耳道的Galaxy Buds Pro高。

Airpods pro 相片 (Apple)

至於在舒適感方面，相信有使用過Airpods Pro的用家都會知道，在長期配戴之下耳道會有略微的不適感，偶然需要把耳機除下，以平衡耳道氣壓，而Galaxy Buds Pro雖然特設了通風孔，平衡耳窩壓力，但外媒MacRumors在測試過後卻認為Galaxy Buds Pro需要正確並緊密地戴在耳朵內部，才可達到良好的密封效果，因此在配戴感上並不如Airpods Pro那樣舒適。相對來說，Airpods Pro或會較適合對適舒度有考慮的人士，而Galaxy Buds Pro則是貼合度上相對優勝。

YouTube @ MacRumors

2. 降噪功能

降噪功能均是兩款耳機的最大亮點，Galaxy Buds Pro沿用了上一代Galaxy Buds Live的主動式降噪（ANC）功能，內、外收音咪可實時監控噪音，除了可濾除99%的背景雜音，最大特點是在ANC的基礎上新增了可調式ANC及語音偵測功能，用家不但可根據所在環境自行調整降噪程度，當耳機偵測到使用者說話時，ANC亦會立即切換至環境聲音，並自動降低音樂聲量，方便用家在不摘下耳機或自行調低音量的情況下，清楚聽到外界聲音，而當對話結束時，耳機便會恢復原本音樂播放的聲量，這一點對用家來說是非常實用，但卻是AirPods Pro暫時不具備的功能。

AirPods Pro雖然同樣採用主動降噪，亦容許用家透過手機由降噪模式轉換至可聆聽環境聲音的通透模式，但這一切都需要由用家手動切換操作，方便及實用程度當然不如Galaxy Buds Pro，單這一點已明顯比AirPods Pro優勝。

3. 通話質素

通話質素向來真無線藍牙耳機的最大弊病，而兩款耳機都有針對這一點作出不少改進。AirPods Pro 採用了波束成形技術的雙麥高風，向內式咪高風，有效過濾背景噪音，令通話更加清晰，但由於AirPods Pro的耳柄比Airpods 2 明顯短了一截，因此用家雖然能夠清楚聽到通話內容，但在收音方面，對方要聽到說話者清晰的聲音就相對有點困難。

而Galaxy Buds Pro由於在設計上採用了不突出的設計，一方面可減低風面接觸，阻隔風聲雜音的干擾，另一方面配備了三個內置收音咪及骨傳導聲音傳感器，有效將雜聲分開，提高通話質素，這一點亦是Galaxy Buds Pro相對優勝的地方。

4. 音質表現

編輯向來對藍牙耳機的音質不抱太大期待，但不得不說，Airpods Pro的音質確實不俗。Airpods Pro採用長行程的新振膜單元，一聽便知比上一代Airpods 2做得更加專業細膩，特別是在音頻密度及低音亮感方面有明顯改善，而人聲方面亦相對溫暖厚實。

至於Galaxy Buds Pro則繼續與音響製造商AKG合作，由AKG調音並為耳機度身打造雙向喇叭。當中搭載了11mm 及 6.5mm 動鐵單元，大單元可提供更澎湃有力的低頻量感，小單元則為中高頻提供更清晰明亮的音效。而在整體效果上，Galaxy Buds Pro的音質相當平衡，低音渾厚低沉，但中高音及人聲上則不及Airpods Pro突出。

另外值得一提的是，Airpods Pro在iOS14的版本後新增了空間音訊新功能，這項功能可跟據用家頭部動態來進行聲音定位，帶來3D環繞聲的效果。而與此同時，Galaxy Buds Pro亦配備Dolby Head Tracking技術，同樣可隨頭部移動定位聲音的方向，加上杜比全景聲，令觀看影片時如同身在實境，增強真實感。

簡單來說，兩款耳機無論在聽歌抑或睇片時的音質其實都非常接近，喜歡哪一款全憑個人的喜好決定，假如偏好渾厚有力的低音，Galaxy Buds Pro會相對出色，但若然喜歡聽歌時更留意中高音及人聲方面，Airpods Pro則會是相當不錯的選擇。

5. 電池續航力

在續航力方面，Airpods Pro可提供長4.5 小時的聆聽時間或3.5 小時的通話時間，充電盒則提供超過 24 小時的聆聽時間，或超過 18 小時的通話時間。而充電後5分鐘後，亦可享約1 小時的聆聽時間。

至於Galaxy Buds Pro，耳機在開啟ANC後可使用約5小時，關閉ANC下可使用長達則有8小時。而充電盒亦具備20小時的儲備電力，快充5分鐘可額外獲得1小時音樂播放時間。

由此可見，Airpods Pro與Galaxy Buds Pro的電池續航力雖然相當接近，但按官方測試數據來說，Galaxy Buds Pro則比Airpods Pro略勝一籌。

6. 作業系統兼容性

雖然Galaxy Buds Pro及Airpods Pro 都能自行設定按鍵功能，但Airpods Pro 大多數對應的功能都只適用於iOS平台，而在Android平台上則只能使用預設功能；而Galaxy Buds Pro則相對較自由靈活，同樣適用於iOS同Android的作業系統，但連接效果當然不如Airpods Pro流暢。

不過值得一提的是，Galaxy Buds Pro可以同時與三星的手機及電板電腦進行配對，於使用時自動檢測用家當下收聽的裝置，並提供Auto Switch功能，譬如以平板電腦看影片時突然接到手機來電，Galaxy Buds Pro會立即將音訊切換至手機，而通話完畢後則再次接回平板電腦。不過此項功能暫時只適用於Galaxy裝置。

總括而言，Galaxy Buds Pro無疑是三星目前為止最出色的一款真無線藍牙耳機產品，無論是外型設計、耳機功能，還是音質上都與Airpods Pro的表現相當接近，更具備Airpods Pro沒有的語音偵測功能，這一點對於經常使用耳機的用家來說是非常方便及值得考慮。但與此同時，由於Galaxy Buds Pro及Airpods Pro都各自在自家品牌的生態圈中，因此無論是連接上，抑或是某些功能上，配搭同一品牌手機使用才會有更佳的整體體驗。 在兩者價錢差不多的情況下，假如你使用的是Galaxy系列手機，Galaxy Buds Pro 將會是一款相當出色的耳機，相反，假如你使用的是iPhone，那麼Galaxy Buds Pro某些功能如Auto Switch是會無法使用，而AirPods Pro‌則相對會更方便你，尤其是在軟體功能及召喚Siri語音助理的方面上。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/11)

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