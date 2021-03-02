淘寶38節5大優惠 教你搶高達¥888超級紅包 仲有$100集運優惠

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-02 18:21

港人愛到淘寶掃平貨，每年的雙十一必定是盡情購物的好時機，可是雙十一距今尚有半年時間，手癢癢想瘋狂掃貨該怎麼辦？那就絕不能錯過即將到來的「淘寶38節」活動！作為上本年度淘寶天貓比較大型的促銷活動，淘寶一如既往推出一連串優惠玩法，連同商家的大幅度減價，福利及優惠力度絕對不輸雙11。想把握如此划算的時機，為自己添置新裝，為家中添置新家品嗎？下文立即為大家整合今年「淘寶38節」活動的優惠玩法！

「淘寶38節」活動屬於淘寶上半年官方活動促銷力度最大的一次，今年的「淘寶38節」將於2021年3月2日至2021年3月8日舉行，六日的活動將會分為兩個階段進行，讓大家享盡不同的購物優惠。

1. 預售階段：即日起至3月4日

由即日起至3月4日，淘寶將會進行於不同的會場舉行大規模預售，大家可以預早於淘寶官網及手機淘寶App以優惠價預購產品，並預付訂金預留心水貨品，再於3月5日至8日期間支付尾數，輕鬆以超抵價入手心頭好。

2. 正式活動：3月5日至3月8日

預售過後就是「淘寶38節」的正式活動了！於3月5日至3月8日期間，淘寶將會一連四天推出不同的活動商品優惠，包括商家自行促銷、跨店減價、現金紅包、信用卡支付，以及集運等等的優惠，福利之多、力度之強勁，大家絕對不能錯過！

「淘寶38節」四大玩法搶先睇

1.高達¥888現金紅包

在今年「淘寶38節」活動，淘寶一如既往推出現金紅包，用戶可由2021年3月2日至2021年3月8日期間，每日按此連結領取限量現金紅包。成功領取的紅包可於3月5日00：00：00至3月8日23：59：59期間使用。

除此之外，大家記得注意2021年3月4日及3月7日兩個日子，事關淘寶將會於當天發放金額加碼的超級紅包，以及於3月4日的晚上八時，發放驚喜紅包，用戶同樣可按此連結進入活動頁面，參與搶紅包活動。

2. 跨店滿減

在2021年3月5日00:00:00至2021年3月8日23:59:59期間，用戶但凡於淘寶消費，即使是不同店舖、不同商品，都一樣可以享有滿額即減優惠！只要於淘寶¥199消費滿即減¥15，於天貓買指定貨品每滿¥200減 ¥20，產品種類不拘，可拆單消費，不設封頂。換言之即是買得越多減得越多！

3. 限量一元購

這次的「淘寶38節」將會延續早前的「限量一元購」活動。用戶可在「限量1元購」頁面領取淘禮金紅包和優惠券，下單時同時使用全部權益後獲得「1元購」購買名額。而活動將會每日進行，共有兩個場次，分別是當天10:00:00，以及當天20:00:00，用戶可在相應時間段內下單，以1元左右的錢購買相關商品。

4.香港01 x 4PX集運優惠

由於是次的優惠碼只適用於收貨位址為香港的訂單，所以想享用優惠就必需使用淘寶的官方集運。想在貨時慳得更多，香港01網購攻略再送你獨家集運優惠，連運費一併慳下，自然買得更抵！

由即日起，香港01讀者只要於4PX註冊成為新會員，即可享有$100運費大禮包，內含1張$40、2張$20、2張$10的集運優惠券，每次集運都可使用一張，換言之幾乎等如免運費！

5. 信用卡及電子支付優惠

想慳得更多，記得同時配搭電子支付的優惠使用！香港用戶由即日起可於AlipayHK領取限量的「信用卡支付免手續費劵」，以0%手續費為訂單結帳。而中銀淘寶World萬事達卡亦可專享淘寶無上限0%手續費支付優惠，以及買滿HK$399即減HK$30。

【淘寶購物會場傳送門】

1.淘寶天貓主會場

2.現金紅包活動頁面

3.4PX新注冊集運大禮包

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/02)

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