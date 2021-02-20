露營｜平價露營裝備推薦 $700買齊帳幕、睡袋、鍋具、桌椅、營燈

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-20 18:00

轉眼間踏入二月，天氣回暖，又是到戶外享受溫暖的陽光的最佳時節。儘管疫情肆虐下無法外遊，但香港其實還有不少景色宜人的「後花園」值得探索，在涼爽的冬春交界，來一場戶外的Staycation，止止旅行癮之餘，亦可親親大自然。雖然近年愈來愈多人投入露營懷抱，不過，對於新手而言，單是要買甚麼露營用品，相信已經一頭霧水，到底哪些用品是必須？哪些又是不必要的呢？下文為大家整合新手露營清單，推介你平價值得入手的露營裝備！

對於剛開始露營的初哥來說，要購買露營裝備不外乎從大型露營品牌入手，譬如Snow Peak、Nordisk、MSR、LOGOS，這些品牌雖然提供不少高質感，尤其是外型設計相當出眾的產品，不過定價同時也相當進取，單是一個帳幕由二三千元起跳，整套裝備下來相信幾千元不能少。新手想初嚐露營滋味，又不想花太多金錢購買一堆裝備，編輯建議大家可以從淘寶入手。

Snow Peak平價替代 網民大推淘寶露營用具

提起淘寶，相信不少人會擔心產品的質素是否可靠，會否用兩用就破爛壞掉。大家可以先放心，其實今時今日的淘寶的有不少專業戶外用品品牌，譬如Naturehike、Yodo 悠度戶外等，產品可以說是應有盡有，無論是帳幕、睡袋、炊具、摺疊餐椅、行山杖等的裝備都相當齊全，而且價格相宜，品質亦有一定質素，不少網民及露營友大讚是平、靚、正之選。

露營初哥不能沒有的五大裝備……

1.帳幕

要在戶外過夜當然要有瓦遮頭，可以遮風擋雨的帳幕就是最必要的裝備。較常見的帳篷有蒙古型及A字型兩種，其中蒙古型較容易搭建，相對適宜新手使用。除此之外，選擇帳幕亦須留意防水性能、防風能力，有沒有加設透氣設計，如蚊網、小窗口等。帳幕大小方面亦要特別注意，假如不想帳內的空間太擠，抑或同行者的身型較為健碩，建議帳幕最好買大一個碼，確保在放置私人物品後，人人都有一定的可用空間。

Naturehike是淘寶上最知名，亦是較多網民推薦的帳幕入手地。這款帳幕屬於蒙古型，採用簡易扣件設計，即使沒有搭營經驗的新手都可輕鬆開營，雖然是款式較基本，價錢較便宜的帳幕，不過在物料上仍然做足功夫，營柱方面使用了鋁質物料，輕身之餘，強韌度亦十足，而帳幕採用了雙層結構，內帳為透氣的網紗設計，外帳則使用防紫外線的210T聚酯纖維，外加防水塗層製成，具有抗壓、防水、防風、防雪，及防曬能力，而同時內層則保持高度透氣，無論任何季節天氣都能一一應付。門前位置亦可當成涼棚使用，在炎炎夏日遮擋太陽，並擴大活動空間。

帳幕細節設計上亦有不少貼心之處，譬如內帳兩側均設有儲物袋及透氣天窗，方便入睡時將重要的小物放置於就近位置，而天窗方面則加設了細密的網紗，在保持空氣流通的同時防止昆蟲進入帳內。另外，營頂亦備有掛勾，方便掛上營燈及其他物件。

值得一提的是，不少網民表示這款帳幕收納簡單，體積輕巧，非常易於攜帶。雖然它在外型設計上沒有太大的亮點，但基本功能齊全，而且易於搭建，以三百多元的價錢來說性價比實在相當高。

▼Naturehike 帳幕搭建步驟▼

2.睡袋、睡墊

帳幕提供了一個瓦遮頭，但要睡得安穩當然不能缺少睡袋。不少新手可能會有疑問，睡袋不是天氣特別冷才需要的嗎？睡墊又有必要嗎？簡單來說，睡袋就好比家中的被鋪一樣，無論任何季節，你睡覺時都需要被鋪不是嗎？即使夏天熱得不想蓋被子，但一旦到戶外，不想睡在沙石硬地之上，睡袋及睡墊就可以充當墊背的角色，給你一夜好眠。要是擔心睡墊不好攜帶，其實有不少睡袋都可以一袋兩用，打開後即可當作地墊使亦可。 至於在挑選方面，一般只要因應季節選取合適的厚薄度即可，春夏可選購薄身睡袋，可應付約20至25度左右的氣溫，而冬天的造話則要格外留意適用的溫度範圍，以香港的天氣來說，0度至10度的款式相信已相當足夠。

雖然這款睡袋以淘寶的價錢來說不算便宜，不過也屬於高CP值之選，皆因便宜的睡袋一般都沒有什麼造工及設計可言，而這款睡袋卻加添了不少貼心的設計，譬如它除了是睡袋以外，只要將拉鏈完全拉開，亦可平鋪當成地墊使用，不用再額外添購及攜帶地墊，一舉兩得。

除此之外，由於用上了全拉鏈設計，因此有需要時亦可將兩個睡袋拼接，擴闊空間之餘，更可與愛侶及家人共享溫暖，尤其是會帶同小朋友一起露營的家庭，無論是擔心孩子睡不慣睡袋，抑或扭計要與父母一起睡，那麼這款設計就特別實用了。

另外，由於睡袋採用了雙向拉鏈，因此除了可完全打開，可拼接外，亦可選擇只打開腳部位置，一來方便移動，二來亦自行調節保暖程度，不擔心因過於悶熱無法入睡。

至於在物料方面，睡袋使用了三層加厚設計，外層採用了防風及防潑水物料，既可抵禦寒風入侵，亦可防潑水及防污漬；中層使用的是高保暖性中空棉，質地輕柔透氣，避免壓迫感及悶熱情況出現；而內層則是鎖溫層，防止睡覺時或溫度下降時熱量流失。

睡袋可輕易壓縮收納，購買同時贈送收納袋，方便攜帶。而厚薄的款式選擇亦甚多，可選適用溫度由低至負十度至二十五度均有提供。

3.煮食炊具

要在戶外渡過兩天一夜的時間，煮食的環節當然不可忽略，與其餐餐吃速食，倒不如享受一下野炊的樂趣吧。挑選煮食器皿建議可按人頭及食量需要而定，同時以輕便及多用途為主，譬如煮鍋亦可煲水，若非太講究便不用額外帶備水煲，基本上有煎鍋、煮鍋及餐具都足以應付野外煮食。

煮食炊具零零散散、款式繁多，假如不想逐件逐件挑選，不妨入手鍋具套裝。這款鍋具使用食品級鋁材質製作，硬度高、防黏之餘之餘亦易於清潔，只需一塊用清潔布便可輕鬆清洗，這一點在野外尤其重要。

手柄使用防滑防燙的中空設計，加上自動回彈鎖定設計，除了使用時方便拿取、不易翻側，收納時更可把鍋具掛於背包上，攜帶方便亦不佔空間。

鍋具套裝共有多個組合可選，由二人適用至多人適用一應俱全。

4.摺疊桌椅

桌椅的重要性絕對不容少覤，如非去政府營地，基本上也不會有桌椅供大家使用，不想席地而坐，在地上煮食，那麼摺疊式的桌椅可是絕不能少。至於在選購上，最重要當然是挑選可摺疊式設計、輕身、小型為主的桌椅，盡量減少行裝的重量。

這套摺疊式的桌椅採用鋁合金支架，鋁的最大特點就是輕身而且牢固，加上構造上是以支架配搭織布，因此可達到輕身、易攜、易於收納的效果。

織布選用1680D高密度牛津布料，透氣之餘亦有耐磨及結實的特性，承載力強，放上鍋具及餐具後亦不會變形。

值得一提的是，桌子的左右兩方均設有魔術貼及金屬扣，可以把兩張桌子拼接起來，擴大可用空間。而兩旁亦加上了紗網雜物袋，方便放置手機、調味料等雜物，避免桌面出現雜亂情況。

5.野外照明燈

雖然今時今日人人都有可用作照明的手機電筒，但手機照明一來耗費電力、二來光度不足，三來更需要時刻手提，實際使用起來是相當不方便，尤其是晚上煮食時，想解放雙手，一盞光度充足的野外照明燈是十分需要的。一般常用的照明燈有頭燈及手提燈兩種，前者方便去廁所時使用，後者適合用於定點煮食及放置於營內。選購時可多留意充電方式、重量及體積等方面。

要推薦的這款照明燈，特別之處在於它可以一燈多用，非常方便。除了可當作一般營燈使用，亦可以變換成手提式電筒，無論定點及移動時使用均可，而且用作手提式電筒時可變成聚光遠射的模式，令出入更為方便。另外，照明燈亦可在有需要時可化身行動電源，為各種電子設備充電。

值得一提的是，這款提供USB及太陽能兩種充電方式，相當貼心，而用量方面，大電量的電池可儲存約九小時的電力，基本上也足夠兩日一夜使用，以十多元的價錢來說實在非常值得入手！

除了以上提到的用品，淘寶上還有很多進階的露營用具，譬如天幕、冰袋、便攜式燒烤爐、吊床等CP值都統統極高，非常值得推薦，大家不妨上淘寶逛逛吧！有意購買可按以上的藍色連結，式立即購買按鈕進乒淘寶產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/19)

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