抽濕｜衣物難乾有噏味? 5款乾衣抽濕法寶 最平$199快速乾衣兼去味

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-10 18:00

香港不少家庭受面積所限，家裏缺少晾曬衣物的空間，室內晾衣就成為了唯一的辦法。不過踏入三月，香港的回南天氣終於殺到，天氣長期翳悶潮濕，不時下著毛毛細雨，不僅牆身「滴汗」發霉，就連普通不過的乾衣晾衣也頓時成為令人困擾的問題，洗好的衣服難以晾乾之餘，乾不透的衣服更會出現又悶又臭「噏味」。到底在這種潮濕天氣下，要怎樣才可令衣物乾得更快，杜絕難聞氣味出現？

窗邊、冷氣機底晾衫有害無益！

香港春天的濕度往往達到100%，若遇上潮濕多雨的天氣，不少人會選擇將衣物掛在窗台、窗邊、窗簾，或冷氣機底下，希望陽光和冷風可以加快乾衣速度。雖然以上的做法看似是有助加速乾衣之舉，但其實回南天窗邊濕氣重，不但令衣服更難乾，更容易出現「噏味」，而冷氣機吹出的冷風亦隨時暗藏細菌，反倒助長霉菌生長。出現異味事小，但吸入霉菌卻隨時會引致麴菌症、慢性鼻竇炎、以及引發各種過敏問題，危害健康。

要杜絕細菌及「噏味」，翻洗衣服或噴灑「衣物香水」都並非可行的方法，最實際還是要加快衣物晾乾的速度。而乾衣機就是眾多乾衣方法最有效的選擇，洗淨衣物後只要開機乾衣即可，無須晾曬，簡單快捷。

然而，乾衣機作為大型家電，不僅體積龐大，價錢又頗為昂貴，假如家中未能負擔或放置洗衣機，近年市面上亦推出了不少超慳位的乾衣小家電，下文就來盤點並比較多款市面常見型號，看看對於香港家庭來說是否對抗潮濕天氣的乾衣好選擇。文末再附上室內晾衣的速乾小技巧，結合多種方法使用，輕鬆應對潮濕天氣。

1. 價錢便宜、蝸居適用超慳位：AIR-O-DRY 摺疊式熱力乾衣機

香港家居的面積越見狹小，摺疊式乾衣機亦因此應運而生，雖然並非新產物，不過由於它集合多種特點於一身——靜態乾衣、容易收納、經濟實惠，無疑為蝸居家庭提供多一種乾衣方案。而這一款AIR-O-DRY 摺疊式熱力乾衣機就是眾多產品中討論度最高，亦是最適合蝸居一族考慮的款式。

摺疊式乾衣機最實用之處就在於其摺疊式的設計，整個乾衣機由可摺疊的乾衣袋、乾衣泵、衣架及不銹鋼支架組成，使用時只需把乾衣袋立起，把相關配件組裝起來即可。組合後的外型正正方方，彷如一個半身高的落地櫃一樣，而乾衣後可以把它摺起來，收納後的體積只有風褸般大小，相當迷你，不管是儲存及擺放在家中任何一個角落都非常節省空間，尤其適合小户型家庭、租屋族、學生或流動群體使用。

摺疊式乾衣機主要運用環體熱力原理，依靠當中的乾衣泵發熱，吹出熱風並讓氣流平均分佈於乾衣袋中，蒸發並烘乾衣物上的水份。乾衣泵可發熱最高達 65℃，基本上可於一小時內烘乾已脫水的衣物，並兼具殺菌功效，乾衣同時消滅衣物上的細菌及致敏原，異味自然不再滋生。

由於摺疊式乾衣機是利用360度熱風乾衣的原理，因此它並不如傳統乾衣機般滾動及攪扭，乾衣後衣物不會出現打褶、起皺、受損、褪色等的情況，如果並非易皺材質的衣物，基本上烘乾後也不需燙衣便可穿著。

雖然摺疊式乾衣機設計看似簡單，但當中亦具備最長 3 小時的定時功能，使用時可放心乾衣，不需等待，而且800W低功率的設計每小時亦只需 0.8 度電，使用起來比傳統乾衣機更慳電慳錢。

2. 一機多用、超大容量：Deerma 多功能乾燥機

Deerma是小米旗下的合作品牌，產品向來主打性價比高、功能與設計兼優，這款多功能乾燥機就是其中一個例子，雖然價錢較AIR-O-DRY 昂貴，但它除了可以快速乾衣，亦兼具大容量、安全耐用、機械控制等多種特點，功能上更面面俱全。

它的烘衣原理與一般的摺疊式乾衣機雷同，發熱主機可吹出熱風，令熱流環繞並聚集於乾衣袋內，加快乾燥並烘乾衣物的速度，去除異味。而比AIR-O-DRY更優勝的是，Deerma採用1000w大功率的主機，乾衣速度可提升並縮短不，一般如內衣等的小型衣物只需30分鐘便可烘乾，而即使如毛衣等的厚實材質，乾衣時間也不過兩小時。

相比起AIR-O-DRY摺疊式乾衣機，Deerma乾燥機的容量相信會更適合家庭使用。除了組裝完成後的體積更大，約140cm高的乾燥機本身亦採用了單雙層設計，既方便烘乾長身衣物如連身裙，亦可以分開上下兩層烘乾T恤、短褲等的短身衣服，一次過烘乾兩倍衣物，減省時間之餘，空間運用亦更靈活。

主機上旋轉按鈕，可設定30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘，180分鐘，及常開多種乾衣時間。

另外，更值得一提的是它的安全功能。一般使用發熱式的電器最擔心的都是過熱自燃的問題，而這款乾衣機內設智能溫控器及自動熔斷器雙重防護，一旦主機過熱便會自動關機，防止危險。與此同時，出風口亦採用環保高溫分子阻燃材料，萬一意外發生，火源會自動熄滅，在三重保障下，相對會使得更安心放心。

唯一美中不足之的地方在於它的收納能力，雖然乾衣袋以輕身防水物料製成，不過支架數量卻比AIR-O-DRY摺疊式乾衣機更多，組裝起來更花時間，但相對而言，在承重方面會更為穩固，即使應付冬季厚重的大衣也不成問題。

支架雖多，但組裝方法相當簡單，亦無需使用螺絲，方便快捷。

3. 功率更大、乾衣加快：Airmate 雙層乾衣機

對於成員更多的家庭來說，洗衣乾衣可說是爭分奪秒的事情，如果平日洗衣量大，需要更快速地處理好衣服清潔問題，市面上亦有不少功率更大的乾衣機可供選擇。

Airmate 雙層乾衣機具備1200W大功率，屬於三款乾衣機中效能最強的一部。乾衣原理同樣採用對流式循環烘乾法，發熱主機可在三秒內送出熱風，讓熱量均勻滲進衣物內部纖維，將水分迅速蒸乾，而且不傷衣服，比傳統乾衣機帶來更柔軟自然的質感。

主機使用PTC陶瓷發熱體，風速小而風速強，乾衣時間自然可縮短不少，當天洗當天穿絕對不成問題。

與Deerma多功能乾燥機一樣，這款雙層乾衣機加入了不少安全設計，譬如PTC發熱限溫控制，當主機溫度超過限溫時將自動斷電，而主機出風罩亦採用了阻燃防水材質，150°C以上離火即滅，從本源上做好防護措施。

單雙層兩用晾衣架可滿足一家人的乾衣需求，而且不論長款或短款衣物一一適用。不銹鋼支架承重力約15KG，亦是三款乾衣機中承重最強的一款，可放置約15至20件小朋友衣物；或10至15件T恤襯衫。

主機上同樣可設定乾衣時間，長達180分鐘定時，即使一次過烘乾多件毛衣也綽綽有餘。

除此之外，大部分的摺疊式乾衣機由於是採用主機+乾衣罩的分離式設計，因此除了乾衣，亦同時兼具一機兩用的功能，在秋冬時亦可當作暖風機使用。

簡單來說，以上三款乾衣機所採用的乾衣原理大致相約，同樣是採用對流式的熱風蒸乾衣物水份，無論是哪一款都無疑能夠為達到快速乾衣，殺菌消毒、去除異味，而且不傷衣物的效果。不過若說慳位易收納，AIR-O-DRY摺疊式乾衣機明顯較為優勝，特別適的效合蝸居使用；要是說性價比最強，那麼Deerma 多功能乾燥機價錢相宜，而且功能上面面俱全，是一款頗為值得入手的款式；但假如是追求大功率的，Airmate 雙層乾衣機便會是效能更佳的選擇。

潮濕天氣一來帶來衣物難乾的問題，二來牆身受潮才是最麻煩、最難處理的事情，假如牆身因潮濕而導致發霉，那可就手尾長了。不論是想加快室內晾衣速度，還是要應對室內潮濕問題，最理想的做法還是使用抽濕機，令室內空間保持乾爽。

雖然很多家庭本身已具備抽濕機，不過抽濕範圍卻未必覆蓋到每個房間。若然想令睡房也保持乾爽，市面上亦有了不少小型抽濕機可供小空間使用。以下整理了兩款迷你抽濕機產品，如近日有意選購的朋友不妨參考一下。

關於迷你抽濕機，相信很多人會思疑它的抽濕能力會否不太實用，但假如空間面積較小，而且室內的濕氣不算嚴重的話，迷你抽濕機也絕對是綽綽有餘，比起使用即棄式的吸濕劑，除了可更有效地抽走濕氣，亦無需頻繁地替換新的吸濕產品，方便之餘亦可節省不少。

1. 新型抽濕技術、大容量水箱：桌上迷你抽濕機 YAN-CS10Z

這款桌上迷你抽濕機採用了新型半導體制冷冷凝抽濕技術，抽濕量達到300m/24h，而水箱容量亦達到800mL，以它小巧的體積來說，抽濕能力已是相當不俗，加上循環出風功能，在抽濕以外亦可同時達到乾衣及淨化的作用，一機三用。

假如覺得水箱不夠大，不想頻繁倒水，它亦具備外置水管裝置，只要接上水管，即可連續排水，不斷抽濕，長時間保持空間乾爽。而即使不連接水管，機內預載了水滿自動斷電功能，安全可靠。

採用半導體制冷式的抽濕機利用水分凝結的原理除濕，由於捨棄了傳統大型抽濕機中的壓縮機，因此運作時幾乎沒有聲音，音量更可低至30db以下，靜音靜噪，特別適合在睡房中使用。

2. 輕觸式按鍵、燈光提示更智能：T8 智能迷你抽濕機

這款由本地品牌Lohas出品的迷你抽濕與以上的款式非常相似，最大分別在於Lohas在設計上更智能及人性化。機身採用輕觸式電子觸摸按鍵，而且水滿停機後更有LED红燈閃亮提示，使用時對於抽濕狀態更一目了然，不用頻繁檢查水箱，省去不少功夫。

至於在實際抽濕能力方面，T8 智能迷你抽濕機採用半導體制冷式抽濕，的抽濕量同樣達到300m/24h，不過水箱容量則略為小巧，只有約700mL，不過假如放置在睡房中使用也問題不大。

抽濕機運作時的聲量只有約35db，同樣是靜音除濕之選，適合一般書房、睡房、儲物間、嬰兒房使用。

春天將至，大家為潮濕天氣做好準備了嗎？適逢優惠活動，以上家電現時皆以優惠價發售，正在考慮為家中添置防潮用品的你不妨把握時機，立即按以上的藍色連結以優惠價入手！

《一網打盡》3月最新「居家必備 精選家庭電器」搶購活動

除了以上介入的小家電，網購平台《一網打盡》將於2021年3月8日至3月31日期間，推出低至4折的「居家必備」搶購活動，場內大量減價家電及家品，不管是清潔電器、廚房電器或防潮電器都應有盡有，大部分產品的售價不但比門市更便宜，而且更是全網購平台最抵買之選！惟貨品數量有限，售完即止，大家記得抓緊機會了！