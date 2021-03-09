家電優惠｜淘寶以外的平價選擇！6大超實用煮食電器 + 廚具排行榜

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-09 18:00

現代人生活忙碌，天天上班朝九晚六，是不是已經好久沒有下廚，親手做一頓好吃的，來犒賞努力工作的自己呢？每天總是吃高油、高脂、高鹽的外賣，結果肥肉就在不自知的情況下一點一點的養出來，隨時引致及加劇「三高」問題。不想再耽誤健康？那麼不如先從戒掉外賣開始吧！

寧願叫外賣也不願下廚往往都是因為沒有廚藝或沒有時間，如果你也有這樣的煩惱，不如嘗試借助一些廚房家電與設備來解決困擾吧。如今廚具市場充斥著琳瑯滿目的商品，各種創新的家電與設備應運而生，不僅功能變得更強大，而且操作方法亦越來越便捷，能夠簡化烹調流程之餘，簡單的操作方法亦讓料理新手們可以輕鬆上手，可以說是現代人不可或缺的下廚好幫手。

本文立即來介紹這些能讓下廚更有效率的廚房家電和廚房設備，關鍵是只要趁著網購平台《一網打盡》減價活動期間入手，你便可以比門市更便宜的價錢把它們買到手，部份商品更低至47折，不容錯過！提提你，以下貨品一律毋須另付運費，購買後只需安在家中等待收貨，就連運費都能一併省下！

1.Deerma 德爾瑪 迷你無線便攜式食物料理機 DEM-JS100搶購價$238（原價$499）

★ 攪蒜、嬰兒輔食、肉餡通通都行，節省更多備菜功夫！

DEERMA為小米生態鏈產品，他們與小米一樣強調高性價比，旗下所推出的商品向來在網上亦不乏好評，而除了較為人熟知的無線吸塵機之外，廚房用具也非常值得入手，尤其是這款食物料理機，雖然平價，但功能卻十分實用，齊集製作佐料、攪拌姜/蒜、嬰兒輔食、餃子肉餡等多種用途於一身，不論是中餐、西餐都能應付，讓你省去繁瑣的備菜工序，讓下廚前的準備功夫變得更簡單和順利。

即使是經驗再老到的大廚，每當切蒜、切洋蔥、切辣椒時，都會難免遇上辣眼睛、雙手沾上味道的惱人情況。不過，假如擁有這款料理機，便能實行一鍵電動切絞，不但過程不髒手，而且還省時省力！



DEERMA食物料理機採用了304不鏽鋼刀片，配合每分鐘28000高速轉動，每秒可以切絞約60下，瞬間就能輕鬆攪碎各種食材，出料快而細膩。切絞完成後，可以利用自帶的清潔小刮刀刮出食材，縫隙位殘留的食物也能刮乾刮淨，確實是家家戶戶都必備的廚房好物。

佔地面積約巴掌大小般的機身，高度與瓶裝牛奶相若，不論是擺放在料理台上，抑或是貯存於櫥櫃內也不佔空間。小容量的機身剛好匹配嬰兒的一頓正餐分量，因此用它來製作嬰兒輔食剛剛好，不怕做多了導致浪費。

只要充電兩小時即可使用約1個月之久，加上無線的設計，讓你完全擺脫電線束縛，甚至可以把帶它到戶外，在露營或野餐時使用，十分方便。

2.小月亮空氣炸鍋 4.5L OA2搶購價$580（原價$998）

★ 簡約造型和操作，新手做大廚無難度！

空氣炸鍋可以說是近年來最備受矚目的廚房電器，憑藉少油、健康、方便等賣點令不少人趨之若鶩，成為市場上最當紅的家電選手。之不過，面對坊間琳琅滿目的選擇，消費者在選購時很容易便感到慌張，無從入手。

這款小月亮空氣炸鍋在剛推出不久便登上了熱賣榜，火速在眾多同類型商品之中脫穎而出。它之所以如此受歡迎，其實是因為它同為由小米生態鏈產品，以高性價比為主打賣點，在外型和性能兩大方面都下足功夫，獲得不少網民大讚，更指它完勝其他淘寶國產貨，成為新手入門和進階級的最佳之選！

小月亮氣炸鍋操作特別簡單，以頂燈顯示烹調狀況，全機只配兩個扭掣來調節時間和溫度。更值得一讚的是，機身頂部設有六大預設菜單的一鍵按鈕，針對不同食材精準控溫控時，只要放入食材按下按鈕稍等一會便能做出各種美味佳餚，徹底解決了新手們不懂控制火候的難題。當然，你亦可以根據自己經驗和需要來調整食物的溫度和時間。

雪白色流線形機身，造型簡約美觀，把它擺放在廚房一角就如一件裝飾品一樣，瞬間就能點綴家居。不止外型吸睛而己，裡面更擁有4.5L大容量，比起普遍只能製作1-2人分量的空氣炸鍋，它能夠一次過滿足3-6人的胃口，大家庭亦適用。

採用360度熱空氣循環技術，能夠讓食物360度均勻受熱，同時達到快速烹調效果，不用額外油都能夠做出酥脆口感，脂肪量最更可降低80%，健康又美味！

3.18cm Watahan 鐵技雪平鍋連蓋 18cm HF-18N 附送筷子 日本製搶購價$209（原價$499）

★ 日本主婦最愛的萬能料理鍋，導熱超快、效率很高！

想要燒出一手好菜不光是考驗廚藝，同時也需要擁有一口好鍋，哪怕只是簡單的蕃茄炒蛋，好用的鍋才能讓做飯事半功倍，過程不再手忙腳亂。就譬如是源於日本的「雪平鍋」，在距今有1000多年的平安時代發明，雖然外觀簡約，沒有華麗的裝飾，但迄今依舊深受日本國民喜愛，成為代代相傳的料理必需品。

鐵技雪平鍋具備傳統雪平鍋應有的優點，包括導熱速度快，烹調時毋須長開大火，在中小火的情況下都可以迅速沸騰，加速食物熟透，提高下廚效率。同時，鍋身內壁有許多一點點鍛打而成的雪花紋理，能夠有效防止溢鍋，讓水保持在平面翻滾狀態，解決煮麵及滾湯時湯汁必會沿鍋外翻滾、飛濺的困擾。

鐵技雪平鍋非常輕巧，單手就能輕易提起，毫不費力。加上內外都帶有精準的刻度線，即使是新手也可以輕鬆調控加水量。至於鍋邊雙面都設有漏嘴設計，方便倒湯時從漏嘴口順滑而下，不易灑漏，不分左、右手都能輕鬆操作。

簡單來說，雪平鍋可以說是一款無所不能的萬能料理鍋，不論是蒸、煮、炸、焯、燉、炒樣樣精通，而且明火及電磁爐適用，只要擁有一口雪平鍋，幾乎早午晚餐都可以一鍋包辦，帶來更便利的煮食體驗。關鍵是價格不貴卻十分耐用，的而且確值得入手。

4.JNC 不銹鋼萬用煮食煲 1.2公升 *送不鏽鋼廚房刀具*搶購價$268 （原價$398）

★ 單身必備的獨食神器，一鍋搞掂多道菜式！

經過一天勞累的工作，下班後固然希望能以最快、最方便的方式做好一頓飯菜。與其天天吃油膩膩的外賣，不如入手以下這款萬用煮食煲，毋須使用煤氣爐，單靠它就可以做出各式各樣的美食，用來涮火鍋也絕對可以。

JNC 不銹鋼萬用煮食煲的顏值很高，精緻的外型配上普魯士藍或玫瑰紅色，外觀極具設計感。雖然長得小巧，不過勝在鍋身夠深，容量有1.2L，製作1-2人分量食物剛剛好。平時懶得開火做飯的日子，用它可作煮飯、蒸菜、煎炒、製作甜品、煲湯等多種用途，且不易黏底、易於清潔。加上無級數限制火力，用它煮食快速便捷，甚至可以把它當作湯碗容器，直接端上餐桌開吃，方便之餘又可以少洗一個碗，果然是名乎其實的懶人廚具。

另外還有附贈蒸籠一個，方便用來蒸煮或翻熱小菜。鍋身不僅設有雙層防燙外殼，而且亦有過熱自動斷電保護裝置，安全性妥妥過關。

關鍵的是，現時凡購買JNC不銹鋼萬用煮食煲即可免費獲贈限量JNC不鏽鋼廚房刀具系列一套（價值$499），套裝包含切肉刀、廚師刀、麵包刀、削皮刀、3合1剪刀及削皮器各一件，全部採用優質不鏽鋼刀片，刀柄符合人體工學設計，平衡舒適與掌握。加上每款刀具均採用不同顏色，容易分辨不同用途。

購買即可送限量JNC不鏽鋼廚房刀具系列一套（價值$499）

5.HARROW 二合一火烤兩用鍋搶購價$338（原價$498）

★ 變出兩個爐頭同時使用，一人自煮或開Party都好方便！

假如家裡廚房爐頭不足，又需要煮三餸一湯的時候，這款HARROW 二合一火烤兩用鍋就大派用場了！事關它採用了雙烤盤設計，把涮煮鍋和燒烤盤二合為一，左邊可以滾湯、煮麵、涮蔬菜，至於右邊就可以煎魚、炒菜，變相變出了兩個爐頭同時使用，無論是要一個人自煮，抑或用它來招待親朋戚友也適合不過，能夠一次過滿足火鍋及BBQ的兩大慾望，相當過癮。

Harrow 二合一火烤兩用鍋擁有1200W特大火力，採用大功率導熱管，發熱快並均勻。而且左右盤是獨立控溫，能夠分區加熱和調節火力，做到互不干擾，單獨煮或烤也不成問題。

內裡配備智能恆溫調控功能，能夠精準控溫，不怕火力時大時弱，能夠保留肉質鮮嫩口感，燒烤時也不怕再手忙腳亂。

使用了優質的防黏底塗層，可以減省用油量之餘，並減少煮食時產生的油煙，而且食物亦不易黏底，容易清潔。

6.HARROW HT-2200A 電陶爐搶購價$268（原價$468）

★ 變出兩個爐頭同時使用，一人自煮或開Party都好方便！

電磁爐是非常常見的用電煮食爐，不止在家火鍋時會用到，平時用它烹調料理也很方便。之不過，隨著近年來電陶爐的興起，電磁爐亦逐漸被比下去。電陶爐與電磁爐雖然只有一字之差，卻存在本質上的區別，尤其是有安全方面考慮的用家，那麼電陶爐一定會是首選。

HARROW HT-2200A採用了先進的紅外線加熱技術，加上創新的三環火設計，加熱迅速且均勻，能令煮食過程變得更快捷。因此不但適合用於火鍋，它還能夠勝任蒸、煮、燉等料理，甚至還可以用來煲湯、炒菜、煎肉、燒烤。

而且亦不像電磁爐一樣必須配合特定的鍋具，基本上無論是是陶瓷、玻璃、鋁壺、砂鍋等任何耐高溫平底鍋都可以使用，用它來取代明火煮食可以說是綽綽有餘。

採用智能輕觸式感應操作和雙四位數碼顯示，火力大小及定時時間通通一目瞭然，省卻「睇火」的麻煩。

還有一系列的安全機制，例如是超溫防乾燒保護，以及防止兒童誤觸的童鎖設計等。更重要的是，電陶爐不會產生輻射，料理時能夠更加放心，屬於健康安全的廚具產品；相反電磁爐或多或少會產生電磁輻射，對人體具有傷害性，家中如有小朋友、孕婦更應慎用電磁爐。

雖說一道菜餚美味與否，廚藝及食材的好壞功不可沒，但假如多了優質廚具、廚電的加持，便能使料理過程更加得心應手，甚至乎讓平平無奇的料理擁有更多變化，錦上添花。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/09）

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