飲食優惠｜3月最新飲食情報 本地手工啤低至7折 外賣生蠔$15隻

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-08 18:00

在疫情的影響下，香港人非但一日三餐都要留在家中解決，就連多人聚餐亦無可避免要變成家中的小型飯局。雖然不便，但可幸的是現時網購和外賣非常發達，加上不少餐廳及外賣店都不時推出多種優惠著數，有時候留在家中反而可以更划算的價錢享受更多滋味美食！

你偶然也想偷偷懶不下廚嗎？還是想趁週末在家中辦小型派對，與三五知己狂歡一番？無論是哪一種，美食與酒同樣不可或缺！踏入三月，網購攻略為大家帶來「春日美食」五大網購飲食優惠情報，包括本地手工啤、即食海鮮盒、新鮮生蠔、凍肉套餐等優惠，網上下單後即可安坐家中等待美食送到家門口，足不出戶嘆盡各種美酒佳餚。

【1】KABEER Whisky & Gin：多款享負盛名威士忌勁減

無論想在聚會上玩得盡興，還是打算在睡前小酌一杯放鬆心情，酒香持久又富層次的威士忌都是不少好酒之人的至愛。儘管威士忌的品牌眾多，各有風味，但來到2021年，最備受推薦的仍然是來自日本的威士忌。然而，無論是響、余市、山崎、白州，還是竹鶴等的威士忌，近年的炒風依然是有增無減，每每要幾千元才有一瓶，假如預算不多，又想一嚐這些獲獎無數的威士忌風味，那麼大家就要好好把握接下來的優惠了。

網上圖片 (liquor.com)

由即日起至3月31日，KABEER Whisky & Gin推出多款威士忌減價優惠，當中包括響、官城峽、余市、Glenfiddich、Bowmore、Ballantines，減幅約85折。儘管是次優惠中的日本威士忌屬於無年份的出品，但單是以原價來說其實也不算便宜，減價後就更值得入手了。

響 Blender's Choice是「響」系列首次使用葡萄酒桶熟成原酒製成的調和威士忌，平均原酒年份為15年，部分更使用30年以上原酒，因此又被譽為「響17」的繼承者，酒香中帶有野莓、白桃、菠蘿、焦糖布丁的甜美香氣，整體味道圓潤、平衡，卻又不失豐富的層次感。優惠期間由原價$1680減至$1480，限量12支。

響 Blender's Choice 優惠價$1480

【2】Mango Store：多款本地手工啤低至7折

三五知己聚會，當然少不得開支啤酒邊喝邊談，把所有快樂不快樂的事情隨啤酒汽全吐出來，感覺絕對爽快又過癮。假如已經嚐遍了市面一般的啤酒，這次倒不如來試試由本地及外地酒廠出品的手工啤，除了百分百手工製造，啤酒中亦加入不同的特色材料，用料大膽之餘，口味亦比傳統的商業啤酒更為獨特、更具層次，相信能為各位愛酒之人帶來耳目一新的感覺。

HK Lovecraft手工啤低至7折。

喜歡手工啤的你要注意了！網店芒果生活百貨近日推出一連串啤酒優惠，除了全店85折外，購買多款指定手工啤及啤酒包括Carbon Brews、Heroes、Gwei Lo、HK Lovecraft、Moon Dog、Yardley Brothers、Suntory、Hoegaarden、Stella Artois亦可享低至7折的優惠。除此之外，只要買滿$299亦可額外獲贈啤酒一支，買滿$388更可享免運費點對點送貨。

想了解本地的手工啤，本地最大精釀啤酒廠「鬼佬啤酒」的出品就最適合作為你的入門手工啤之選。除了6款全年釀製的特定啤酒款式，「鬼佬啤酒」亦會不時推出限量版的香港手工啤酒，譬如在今次指定優惠款式內的Mango Matcha Madness、Lemon Pie IPA、Basberry Gose及Rainbow Sherbet Sour，四款啤酒均使用了清新香甜的果味作為主調，並加入其他原料如綠茶一同釀製，味道清香獨特，餘韻悠長，絕對可以令人你留下深刻印象！

【3】蜂鳥：太平洋生蠔套餐 平均$15隻歎靚蠔

生蠔是不少老饕們的最愛，偶然想享受一頓生蠔大餐，其實也不一定要到酒店式者西餐廳，皆因近年坊間多了不少海鮮外賣店，除了提供多款由產地直送的新鮮生蠔海鮮，更有不同份量，適合不同聚會規模的海鮮套餐，在家中進食便再也不怕吃得麻煩！

市面生蠔套餐多不勝數，不過要數近期最抵食的選擇，必定就是海鮮速遞店「蜂鳥」推出的太平洋生蠔優惠，6隻生蠔套餐由原價$110減至$99，12隻生蠔套餐由原價$210減至$189，雖然減幅看似不多，但除開計算後，平均只需$15就可以歎到肉嫰多汁的新鮮生蠔，即使吃一打也不到二百元，就算想放肆「蠔」吃也絕不心痛！

套餐提供的太平洋生蠔口感溫和，肉質肥美，海水味及金屬味均不會太重，是相當容易入口及清新的蠔種之一。

外賣太平洋生蠔平均$15隻。

【4】Foodiehero：即開即食海鮮盒 買滿$600即享九折

每次要辦小型飯局，最麻煩的相信就是準備東西了，買酒買零食相對簡單，但準備食物無疑是一件費時又費力的大工程，如果想吃海鮮大餐那就更高難度了，由預計份量、買菜、到處理海鮮，每一步都需要花上大量的心機和時間。不想大費周章準備食物，今時今日坊間亦有不少主打即食海鮮網店值得一試。

就譬如這間Foodiehero，網店不但提供了多款開箱即食的「滋味英雄盒」，還有多款適合不同聚會規模的美食套餐任君選擇，無論是時令海鮮、佐酒小吃、火鍋熱蕈，抑或各國的特色美食均應有盡有，只需網上訂購便可直送家中，輕輕鬆鬆享用各式大餐。更方便的是，店內的所有食物及海鮮均已預先清洗、處理乾淨，烹調好後才送到客人手上。雖然看似與普通的外賣到會差不多，但當中的款式及配搭卻是比到會豐富多了，簡直就是Party Food的最佳選擇！

適逢優惠活動，現時只要於Foodiehero訂購任何食品滿$600，即可享全單九折。假如想吃得更豐富，只要另加$100更可額外加配加拿大龍蝦，無論是一人獨食的你，還是想與愛侶在家共晉浪漫晚餐，或者約上三五知己共聚暢聊，都絕對值得一試！

Foodiehero 英雄海鮮盒 ($515)

Foodiehero「英雄海鮮盒」，一盒$395有齊10款時令海鮮，包括加拿大龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭鑽石蜆、法國黃金螺、加拿大翡翠螺、加拿大有機青口、北海道帆立貝、泰國墨魚仔、越南海虎大蝦、越南沙白蜆一應俱全。另外配備三款店家秘制醬汁，包括新奧爾良Cajun醬、泰國酸辣醬及黑松露美奶滋，讓你一次歎盡三種不一樣的風味。

【5】真味市場：Surf & Turf Set 凍肉優惠套餐

疫情期間，相信有不少人都會選擇留在家中親自下廚，然而香港人出名忙碌，下廚簡單，但買餸卻不是一件易事，這個時候網購就最適合不過了。食品網店「真味市場」推出Surf & Turf Set優惠套餐，套餐內包括500g厚切美國PRIME 肉眼扒、500g美國PRIME西冷牛扒，以及加拿大原隻龍蝦，份量適合2-3人享用。

「西冷」 是最受歡迎的牛排部位，這個部位的紋理非常一致且柔嫩，不僅油花多且分佈平均， 肉味亦較為濃郁，除了適合特殊場合晚餐，也適合燒烤享用，只要配上紅酒，簡簡單單又是一頓滋味大餐！

有美食當然少不了配上一杯美酒，除了套餐優惠，現凡於真味市場購買任何清酒亦可享有9折優惠！

你也看得垂涎三尺，想一嚐以上的滋味美食嗎？有意訂購以上任何一款美食可按藍色連結或「立即購買」前往購買頁面。優惠由即日起至3月31日止，數量有限，切勿錯過！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/05)

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