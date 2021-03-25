《本週之最》第１位：Dyson歷代最輕無線吸塵機　突發激減過千蚊

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-25 18:00

網絡已經成為現代人不可或缺的購物管道，舉凡衣服鞋履、化妝美容、生活雜貨、家用家電、數碼電器，甚至是超市食品，任何大小物品都能安在家中買到手。然而，網上世界之大、網購平台之多，很容易便與優惠擦身而過。所以，編輯會定期搜羅每週「至抵買」產品，讓大家能夠隨時掌握商品與優惠情報，藉此省下更多支出，做個精明醒目的消費者！

每年的三、四月份，氣溫回升濕度變高，細菌、塵螨等過敏原特別容易滋生，影響家居清潔之餘，還會誘發鼻敏感、皮膚敏感等問題，嚴重影響個人情緒與健康。還有那怎麼晾也晾不乾的衣服，伴隨著一股難聞的霉臭味，實在十分惱人。想要有效對抗潮濕春季，那麼除了使用抽濕機控制濕度之外，還有哪些必不可少的居家「裝備」？下文立即介紹三款春天必備的小家電，全部正進行大減價中，萬勿錯過。

★ 本週之最 第１位：Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵機震撼價$3,488（原價$4,680）

過敏人士更應注意家居清潔衛生，家裡的塵蟎、花粉、黴菌、動物的毛髮、皮屑等都是常見的致敏原，只有通過正確的清潔才能消滅過敏源頭，減少不適感。而在眾多清潔電器之中，無線吸塵機可以說是現代家庭都不能缺少的「好幫手」。

【超抵價74折入手！】

儘管市場上的吸塵機品牌、商品多不勝數，但Dyson仍然獲得世界各地使用者們的愛戴。你也想要體驗Dyson的魅力所在，卻礙於價錢昂貴，所以遲遲還未能入手嗎？編輯就發現了「Dyson Digital Slim Fluffy Extra 輕量無線吸塵機」的最新74折優惠，由原價$4,680降至$3,488，足足省下$1,192，減價幅度之大，可以說是全年至抵買的黃金時機。

【史上最小巧、輕盈，更適合香港蝸居】

Dyson吸塵機向來定價偏高，但的確貴有所值。尤其是這款 Digital Slim Fluffy Extra，為上年發佈的全新商品，針對細小蝸居而設，較旗艦型號 V11 體積減少 20%、重量減輕 30%。大大縮小後的體積更加方便收納及使用，單手手持也不感負擔，特別適合繁忙的上班族，下班回家後隨手拿起吸塵機，即可維持家中整潔。

【吸力超強勁，潔淨無死角】

Dyson在追求輕量化的同時，亦沒有犧牲其吸力效能。V11是Dyson目前所有產品中，吸力最強、最聰明的頂規旗艦型號，而Digital Slim Fluffy Extra就是在V11的基礎之上，重新設計了11個渦型氣旋，使氣流旋轉的速度加快，進而提升吸力。另外，還用上與V11同樣技術的Hyperdymium™ 摩打，能以高達120,000rpm的速度旋轉，產生100AW強勁吸力，達致輕而強勁的清潔效果，能夠吸除一切微塵及致敏原。

Dyson還重新設計了輕量軟絨毛滾筒吸頭，其體積和重量較以往減少了40%。配合輕巧、強韌的刷毛，無論是大顆碎屑，或是細小的微粒污染物都能通通吸除。配合延伸軟管一起使用，便能輕鬆到達角落、沙發底，甚至進入更窄的地方清潔。

LED 隙縫吸頭配備了LED燈，能照亮你需要清潔的地方，即使再陰暗之處都不成問題，讓清潔無死角，微塵無處可躲。

【先進的全機過濾系統，杜絕過敏源頭】

除此以外，還設置了先進的 5 層過濾系統，比起坊間普遍只有3或4層過濾的吸塵機，它更能有效捕捉99.99％小至0.3微米的微粒、塵垢及致敏原，並將其牢牢鎖於集塵筒中，防止灰塵回到空氣中，排出乾淨的空氣，維持室內的空氣品質。加上一鍵推射式的集塵筒設計，一個動作便能將灰塵推出，不怕弄髒雙手，設計得非常貼心。

【40分鐘強大續航力】

市面上許多無線吸塵器都有續航力不足的缺點，反觀 Digital Slim Fluffy Extra就沒有這方面的問題。每次充滿電後，在節能模式下運行時間可達 40 分鐘之久。用家還可以購買額外電池，以帶來雙倍，即是80分鐘的使用時間。同時，Digital Slim Fluffy Extra能夠懸放於裝嵌於牆上的充電底座，充電所需時間亦縮短至3.5小時而己。

【智能顯示即時報告】

機頭更設有LCD屏幕，智能顯示即時報告，包括所選電源模式，剩餘使用時間，濾網保養提示及阻塞報告，讓用家清楚掌握機身狀況。

【超多配件，滿足不同清潔需求】

值得一提的是，Extra 為 Dyson Digital Slim 系列中，附送配件最多的型號，包括有迷你電動吸頭、二合一細縫吸頭、LED隙縫吸頭、床褥吸頭、高處清潔轉接頭、低處清潔轉接頭、延伸軟管、掛牆式充電座、配件收納夾等，讓用家可以根據使用場景更換不同吸頭，輕輕鬆鬆便從直立式吸塵機轉為手持吸塵機，並執行以往需要三部獨立產品才能應付的一系列任務，實現一機搞掂全屋清潔，相當方便。

儘管Dyson的價格比其他吸塵器昂貴，但不論是從重量、外觀、吸力、過濾系統、續航力、配件方方面來看，Dyson Digital Slim Fluffy Extra可以說是無可挑剔。更重要的是，Dyson無線吸塵機向來就以耐用見稱，因此相信這會是一筆划算且非常值得的投資。

★ 本週之最 第 2 位：LOHAS 第三代手提蒸氣熨衣/ 乾衣刷震撼價$168（原價$198）

大家有沒有發覺，衣服不論是用機洗或手洗，某些材質的衣服在洗後往往都會變得非常皺巴巴，穿上身後給人一種很邋遢的感覺。加上最近踏入春季，衣物不但變得難以乾透，還會帶有一股難聞的「噏」味，令人煩惱不已。雖然，熨衣服可以解決這些問題，不過卻很耗時間和功夫。假如你也追求快和方便，那麼一部手提蒸氣熨斗絕對是家家戶戶都不能缺少的小型家電。

【打開衣物皺痕，即時回復筆直】

LOHAS 第三代手提蒸氣熨衣/ 乾衣刷能夠解決一切熨燙難題，採用最新的陶瓷塗層底版，導熱速度夠快，毋須使用燙衣板，加水後只要通電 50 多秒，即可噴出特強高壓蒸汽，輕輕鬆髮就能熨平皺褶，短時間令衣物回復筆直，故此特別適合在出門前臨時為衣物「急救」使用。

【特強高壓蒸氣，高溫殺菌、去異味】

而且在高溫之下，還能加速衣物乾透、高溫殺菌、除去異味，使衣物瞬間煥然一新，宛如經過乾洗一樣，穿上身自然更加舒適自在。

【去污、去毛屑，用途更廣泛】

配合附送的長毛刷和絨毛刷，可以袪除污垢及衣衫上多餘的毛屑。適用範圍相當廣泛，譬如是一般衣物、毛衣、絲絨、西服、窗簾布、布藝沙發等通通皆可，就連朋友的公仔玩具都能順便消毒保養，讓大家在疫情期間保持衛生乾淨。

總的來說，LOHAS 第三代手提蒸氣熨衣/ 乾衣刷一機具備了熨衣、乾洗、去靜電、消毒、去毛球、油污等多項功能，售價也只需$168，CP值的確相當之高。不管是買來家用，或未來出差、旅行時攜帶出門亦十分方便，用它來燙一燙枕頭和被單，自然睡得更安心。

★ 本週之最 第 3 位：Deerma 德爾瑪 多功能乾燥機 DEM-Q7C震撼價$428（原價$598）

眾所周之，乾衣機是眾多乾衣方法之中最有效和直接的選擇。之不過，乾衣機作為大型家電，不僅體積龐大，價錢又頗為昂貴，假如家中未能負擔或放置乾衣機，近年市面上流行的摺疊式乾衣機，相信會是讓你輕鬆應對回南天的好幫手。

【一機多用，超大容量】

Deerma是小米旗下的合作品牌，小米產品向來主打性價比高、功能與設計兼優，而這款多功能乾燥機正是最好的例子，現時售價為$428（原價$598），雖然比起傳統的乾衣機平價得多，但卻帶來了更多功能，集乾衣機、收納櫃、除濕機、暖風機多種用途於一身，絕對不容小覷。

外型看起來就似一個普通的衣櫃，擁有單雙層靈動大容量，就算是大衣、長裙也能輕鬆掛起，因此平時可以利用它來收納衣物，當作衣櫃、衣帽架使用。

【靜態乾衣，不傷衣物】

而當天氣潮濕之時，Deerma乾燥機便能大派用場，其乾衣原理其實與一般的摺疊式乾衣機雷同，透過發熱主機吹出熱風，讓熱流360°環繞並聚集於乾衣袋內，達致立體加熱效果，從而加速烘乾衣物並去除異味，同時對衣物能起到很好的保護作用，不怕打結或打皺。

【大功率，乾衣更快】

Deerma採用的是1000w大功率的主機，乾衣速度明顯提升不少，一般如內衣等的小型衣物只需30分鐘便可烘乾，而即使如毛衣等的厚實材質，乾衣時間也不過兩小時。配合75°C恆溫熱風，不用擔心衣物烤壞之餘，同時還能殺死塵蟎、細菌，因此用它來烘乾貼身內衣、被單、枕頭套、窗簾也是適合不過。

【輕鬆定時乾衣時間】

主機上設有旋轉按鈕，可設定30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘，180分鐘，及常開多種乾衣時間，方便為衣物選擇最合適的烘乾時間。

【承重力達10kg，使用壽命更長】

至於組裝方面，雖然需要花費一點時間去安裝，但其實也不算困難，過程亦無需螺絲安裝，即可鎖定支撐架，而且相對而言，它的承重力亦會更穩固，無論是秋冬長短各異的衣物皆適用，加上靈活的單雙層設計，可以一次過搞定全家衣物。

【多重安全防護裝置】

另外，值得一提的是它的安全功能。一般使用發熱式的電器最擔心的都是過熱自燃的問題，而這款乾燥機內設智能溫控器及自動熔斷器雙重防護，一旦主機過熱便會自動關機，防止危險。與此同時，出風口亦採用環保高溫分子阻燃材料，萬一意外發生，火源會自動熄滅，在三重保障下，相對會使得更安心放心。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/25）

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