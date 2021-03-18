濕疹敏感不停復發? 拆解常見過敏元兇 $238塵蟎機杜絕家居致敏原

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-18 18:46

但凡是日常生活中經常可接觸到的物質，不論是食物、花粉、護膚品、化妝品、香水、布料、二手煙、塵埃、昆蟲，皆有可能會引發過敏問題或導致症狀惡化。而除了食物以外，環境就是香港人普遍的致敏來源之一，尤其是塵埃及塵蟎。曾經便有調查發現，一周不清潔的床單至少會滋生出1,500萬隻塵蟎，加上香港天氣長年濕熱，混和人類的皮屑後，蟎蟲便可在寢具、地毯，甚至是毛公仔上大量繁殖。當蟎蟲接觸到我們的皮膚或被吸入呼吸道，便會引誘發一系列的過敏問題。

你和身邊人也經常受到濕疹、鼻敏感、皮膚敏感、暗瘡問題困擾嗎？不管怎樣治療、塗藥膏、忌口，問題也未見改善，甚至越來越嚴重嗎？假如久久也未能找到致敏原因，戒除濕毒食物、奶製品、小麥等容易引發過敏的食物後也無法令症狀好轉痊癒，那麼，滿佈於家居環境中的塵蟎，可能才是導致一切敏感問題的罪魁禍首。

塵蟎附著力超強，肉眼看不到的它會依付在寢具、地毯、毛公仔之上。

可杜絕塵蟎的方雖然法不少，但由於蟎蟲不能用肉眼看到，加上附著力超強，所以單靠勤洗寢具、保持家居乾爽也難以在一時三刻間將塵蟎一舉殲滅，亦容易令它們反覆滋生。亦因如此，近年便非常流行塵蟎專用的吸塵機。不過，對於這一類新興家電，有不少人會疑惑它真的有用嗎？塵蟎機常常強調的拍打功能，換成用手拍一拍也可以嗎？

簡單來說，塵蟎吸塵機大多具備拍打吸入、紫外線殺菌及熱風功能，在三者結合下除了可以殺滅塵蟎，亦可以從根源締造出難以讓塵蟎寄生的環境。相反，使用手掌拍打反而會讓塵蟎在空間內四散，附著在不同的範圍中。至於使用吸塵機可消滅塵蟎嗎？吸塵器強大的吸力其實容易傷害寢具，而且當中並沒有拍打及熱風功能，難以將附著在寢具上的塵蟎與一網打盡。因此，想徹底改善家居環境及過敏問題，塵蟎吸塵機絕對是既方便又具有實際效果的方法。

雖然不是人人都對塵蟎敏感，但假如飽受鼻敏感、濕疹、暗瘡、痤瘡問題困擾而久治不癒，不妨嘗試從家居塵蟎問題著手，保持環境乾爽清潔，消滅一切環境中的致敏源。購買新家電擔心又要花上一大筆？其實塵蟎吸塵機並不是新產物，現時坊間已有不少價錢親民的款式型號可供選擇。譬如以下兩款除塵蟎吸塵機在網上的口碑便相當不俗，而且價錢亦只需二百多元，用一兩件衣服的價錢便可換來舒適清潔的居住環境，有何不可？

一機多用、除蟎率高達99%：Deerma 德爾瑪除蟎真空吸塵機

塵蟎吸塵機向來以日本品牌IRIS OHYAMA的出品最為人熟悉，不過IRIS OHYAMA的售價往往也要一千起跳，擔心負擔太大，由小米生態鏈品牌Deerma出品的真空吸塵機便是更便宜的替代之選，皆因它與IRIS OHYAMA的功能但非常相似，而且高頻拍打次數甚至比它還高，值得一試。

除蟎吸塵機一般靠著震動、拍打、吸除三個步驟來殺滅蟎蟲，德爾瑪亦不例外，吸塵機的每分鐘震動拍打次數可多達16000次，強力而頻密的震動讓蟎蟲無法抓住寢具上的纖維。當蟎蟲被震出後，10000Pa的大吸力便可以把蟎蟲及其排泄物一次過吸走，即使隔著多層的毛織物，也能夠將所有的髒污清理乾淨，從而達到99%以上的深層除蟎效果，不留致敏原。

接下來，當塵蟎被吸進機身後，塵艙便會牢牢捕捉蟎蟲，再經過三重過濾，包括以濾網攔截大顆粒，以旋風分離空氣和灰塵垃圾，最後以HEPA濾網把小至0.3um的微粒過濾攔截，經過出風口過濾棉排出空氣，確保清潔時不會有二次污染、塵污四散的情況出現。

有別於一般吸塵機，除蟎機的吸頭皆經過特別設計。機身不但採用了雙訪邊震動板來提高拍打頻率，吸口亦特別加寬至20cm，把清潔範圍擴大不少，一來提高了除蟎效率，二來亦可把清潔時間大大縮短，譬如一張1.5米寬的床，只需要4個來回便完成清潔。

清潔後的處理方法亦相當簡單，產品採用0.4L側置式塵盒設計，只要抽取塵盒即可傾倒塵埃頭髮等髒污物。而不論是塵盒、機身內的塵艙、旋風塔、HEPA濾網、出風濾棉均可使用清水清潔，晾曬後循環再用，比起使用即棄塵袋的更經濟實惠。

最後不得不提的是它的輕量化設計，整部除蟎吸塵機重量僅1.4kg，即使長時間單手使用也不會帶來負擔，而且機身的體積亦相當小巧，手感既舒適之餘，最重要是方便蝸居家庭收納、不會佔去大量儲物位置。

要殺滅塵蟎絕對不需要花費大量的金錢，單是以上這一款除蟎吸塵機已經提供了相當齊全的功能，不過假如想在塵蟎以外進一步做好徹底的家居清潔，以下這一款便在除蟎以外添加了熱風及紫外線殺菌功能。

殺滅塵蟎、熱風去味、紫外線殺菌三合一：Deerma 德爾瑪三重UV消毒殺菌除蟎吸塵機

要有效杜絕塵蟎，無論是否借助電器，方法都不外乎是光、熱、拍、清潔四種方式，而這一款同樣由Deerma 德爾瑪出品的升級版除蟎吸塵機，則是將四種方式結合一起，從多方面殲滅塵蟎，並徹底清潔床鋪被褥，杜絕一切有機會出現的致敏原。

有別於以上一款，升級版配置了加長150mmUV的紫外光燈，253.7nm紫外線能直接穿透塵蟎和破壞蟲卵結構，讓蟎蟲的卵難以孵化，從源頭上殺蟎之餘，亦減少新生塵蟎的出現。而紫外光除了具備殺蟎能力外，亦可為寢具表面進行消毒殺菌，一舉兩得。值得一提的是，為了避免紫外光直射人體而造成傷害，除蟎吸塵機內亦加入了壓力感應安全裝置，只要機頭離開床鋪5cm便會即時把紫外光燈關閉，可放心並安全使用。

另外，升級版加入的熱風功能亦同樣實用，事關塵蟎只適宜生存於30度以下，以及潮濕的環境之中，而除蟎吸塵機可釋放50度的恆溫熱風，一方面可輕鬆滅蟎，二來亦減少寢具因為帶有濕氣而滋生蟎蟲，當床鋪變得乾爽，蟎蟲便不會在上面寄生，從根源上杜絕塵蟎出現。

升級版的除蟎吸塵機當然亦具備拍打功能，這一磨型號可每分鐘震動拍打達7,000次，雖然頻率比以上一款少，不過一般塵蟎吸塵器的拍打次數約莫也是5000次，這一款絕對達標有餘。

升級版的拍打次數雖然較少，不過吸力卻相對較大，達到13000pa，強大的吸力除了可以把塵蟎瞬間吸入，亦可將我們的皮屑，亦即是塵蟎的食物一併吸走，連同其他頭髮、塵埃等髒污物，一次過為床鋪被褥進行深度清潔。

至於過濾方面，效能如同上面一款一樣，當塵蟎被吸進機身後，塵艙便會牢牢捕捉蟎蟲，再經過雙重過濾，先透旋風分離空氣和灰塵垃圾，然後HEPA濾網會把小至0.3um的微粒過濾攔截，確保排出的空氣是清新潔淨，不會帶來二次污染，引發敏感問題出現。

升級版的除蟎吸塵機僅重1.45kg，外型上使用了魚尾型手柄設計，弧度符合人體工學比例，令握把時的手感更佳更舒適，加上或部的滑輪，即使長時間使用也不會感到吃力和手痠。

應付敏感問題往往是長期抗戰，當然，部份敏感問題確實因食物而引起，如此一來只要嘗試避開即可，但假如注意飲食後也無法令症狀改善。那麼，存在於環境中的致敏原，可能才是導致一切敏感問題的罪魁禍首，故在日常生活中亦必須要小心留意所有細節，在清潔方面尤其刻不容緩，假如有意購入以上的除蟎吸塵機為家中進行深度清潔，以上兩個型號皆是平價而又多功能之選，如欲購買，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/18)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！